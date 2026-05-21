CFR Cluj merge pe alt stadion Ioan Varga a venit cu noi detalii legate de mutarea echipei: „Sunt șanse mari să jucăm acolo”

Ioan Varga (55 de ani) , patronul clubului CFR, a venit cu noi detalii legate de posibilitatea ca echipa antrenată de Daniel Pancu (48 de ani) să joace pe Cluj Arena în sezonul viitor.

Pe acest stadion își dispută meciurile de „acasă" marea rivală din oraș, Universitatea.

În luna martie, Iuliu Mureșan anunța că CFR și-ar dori să evolueze pe Cluj Arena, motivul fiind costurile prea mari pe care „feroviarii” sunt nevoiți să le achite pentru a juca pe propria arenă.

Ulterior, CFR a înaintat o cerere oficială către autoritățile locale. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a oferit atunci un răspuns pozitiv în acest sens.

Ioan Varga: „Sunt șanse mari să jucăm pe Cluj Arena începând din sezonul viitor"

Ioan Varga a precizat acum că CFR are șanse tot mai mari să joace pe Cluj Arena sezonul viitor, iar stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” va putea fi utilizat pentru antrenamente.

„Sunt șanse mari să jucăm pe Cluj Arena începând din sezonul viitor. Am vorbit cu președintele Consiliului Județean (n.r. Alin Tișe), e în regulă din punctul acesta de vedere.

Mai trebuie să stabilim anumite lucruri cu cei din conducerea Universității, dar nu vor fi probleme.

E cunoscut faptul că am o relație foarte bună cu Radu Constantea (n.r. - președinte U Cluj), îl respect foarte mult”, a declarat Ioan Varga, conform digisport.ro.

11 octombrie 2011 este data la care a fost inaugurat Cluj Arena. Stadionul are o capacitate de 30.201 locuri

Ioan Varga, despre Pancu: „Nu știu ce vrea să facă”

Ioan Varga a vorbit și despre situația lui Daniel Pancu la CFR, în contextul în care nu se știe dacă antrenorul va continua la formația clujeană.

Astfel, patronul clubului a dezvăluit că Edi Iordănescu se află pe lista potențialilor înlocuitori pentru Pancu.

„Nu știu ce vrea Pancu să facă, e treaba lui. Noi nu putem să ținem pe nimeni cu forța la club. Ni-l dorim în continuare, a arătat ce poate ca antrenor, dar, repet, dragoste cu forța nu se poate.

Avem mai mulți antrenori pe listă, sigur. Dacă vreți să știți neapărat și insistați, vă spun și primul nume: Edi Iordănescu. Am vorbit cu el, e deschis propunerii, dar mai sunt multe lucruri de pus la punct”, a mai adăugat Ioan Varga.

Ioan Becali a anunțat, miercuri, că anumite echipe din Turcia și l-ar dori pe Daniel Pancu. Și Rapid ar fi interesată de serviciile antrenorului de la CFR.

