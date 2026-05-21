„E prima opțiune”  Angelescu dezvăluie numele antrenorului pe care îl vrea la Rapid: „Sincer, ni-l dorim!”

Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a declarat că antrenorul pe care îl dorește pentru a-l înlocui pe Gâlcă este Daniel Pancu, 48 de ani

Tehnicianul de la CFR Cluj ar putea părăsi gruparea pe care a dus-o de la retrogradare în cupele europene, pentru că are anumite condiții care nu i se îndeplinesc în Gruia.

Contractul lui Pancu la Cluj s-a prelungit automat cu 2 ani, după ce a dus echipa în Europa. Clauza de reziliere este de aproximativ 50.000 de euro.

Angelescu: „E probabil rapidistul care simte cel mai bine ce înseamnă Rapid”

„Da, Pancu e un antrenor pe care sincer ni-l dorim. E prima opțiune.

E un rapidist get-beget, a făcut niște lucruri foarte, foarte bune la CFR, la U21, am mai lucrat cu el la începutul carierei lui. Îl cunosc și ca persoană, și ca fotbal pe care vrea să-l propună.

E prima oară când e clar că nu mai avem nicio șansă la realizarea obiectivului (n.r. de aceea vorbește pentru prima dată explicit despre înlocuitorul lui Gâlcă).

Pancu e probabil rapidistul care simte și transmite cel mai bine energia și ce înseamnă Rapid.

Bilașco l-a propus. A lucrat bine cu el la CFR. Pancu a căpătat o experiență importantă.

Nu am luat legătura cu el. Vedem. Vom discuta cu impresarul lui, Ioan Becali, dacă vom ajunge la un consens, ceea ce sper, îl aducem. Dacă nu, avem și alte variante.

Eu știu ce simte Pancu pentru Rapid, cred și sper că va veni”, a spus Angelescu la Prima Sport.

Dacă cineva mă dorește și vrea să achite clauza de reziliere și mie îmi convin condițiile, e posibil să ne despărțim Daniel Pancu, la conferința de presă de azi de la CFR

