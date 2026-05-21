„Cea mai mare amendă din istorie”  Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic +27 foto
alt-text Publicat: 21.05.2026, ora 22:46
alt-text Actualizat: 21.05.2026, ora 22:46
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre sancțiunile aplicate la echipă în acest sezon, dar și despre conflictul dintre Constantin Gâlcă (54 de ani) și medicul echipei.

La finalul partidei cu FC Argeș, scor 2-2, tehnicianul giuleștenilor a avut un discurs dur la adresa conducerii, prin care a lăsat să se înțeleagă că lucrurile nu au fost făcute profesionist în acest sezon.

Victor Angelescu, despre sancțiunile de la Rapid: „Baroan a luat cea mai mare amendă din istoria clubului”

Președintele Rapidului a vorbit despre deciziile drastice care s-au luat la echipă în acest sezon, atunci când au existat abateri de la regulament.

„Cu Baroan s-a luat o decizie drastică. După investiția făcută, el a plecat de la club. A luat cea mai mare amendă din istoria clubului și a fost împrumutat.

La Dobre, nu a fost propusă de antrenor sau staff nicio sancțiune. I s-a luat banderola de căpitan. A fost decizia antrenorului. Eu nu aș fi vrut să mă anunțe pe mine, ca președinte. Cu Mauro sau cei de pe partea sportivă poate trebuia să se consulte sau nu. Dar căpitanul e decis de staff sau de jucători.

Nu știu să fi cerut vreo amendă pentru Dobre. Toată lumea i-a respectat decizia de a-i lua banderola.

În prima parte a sezonului a fost vorba de Grameni și Borza, care au mers la un festival în două zile libere și au stat până la 23. Jucătorii au fost amendați. Discuțiile dintre directorul sportiv și antrenor cu cuantumul amenzii nu le cunosc. N-am timpul necesar pentru asta.

Aceste trei cazuri sunt, poate or mai fi alte lucruri pe care nu le știu. Le știu Costel, Mauro mai bine decât mine”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Victor Angelescu: „A existat un conflict între medic și staff”

Oficialul giuleștenilor a vorbit și despre diferențele de opinie dintre medicul echipei, Misael Rivas, și staff-ul lui Gâlcă:

„În primul rând, nu sunt expert în medicină ca să-mi pot da cu părerea. Știu că a existat în conflict între doctorul echipei, și staff împreună cu Costel. A fost legat de viziunile lor.

Mi-e greu mie să-mi dau cu părerea despre cât de bun e un doctor, dar bănuiesc că ce ar putea să spună ar fi că în loc să recupereze un jucător în două săptămâni, îi recuperează în patru.

(n.r. - despre accidentări) E de la sine înțeles că nu doctorul îți accidentează jucătorii. În niciun caz nu doctorul face ca jucătorii săi să fie accidentați.

Noi, în acest sezon, am avut cele mai mari probleme de când sunt eu la Rapid. Avem statistic 90% dintre jucători accidentați. Din 31, 27 au fost accidentați măcar o dată și nu are cum să fie vina doctorului”, a mai spus Victor Angelescu.

