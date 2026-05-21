Șantier pe „Oblemenco” Stadionul din Craiova, modernizat pentru Champions League

Gazonul de pe „Ion Oblemenco” a intrat în reparații imediat după ce Universitatea Craiova a cucerit titlul de campioană a României, scor 5-0 în fața celor de la U Cluj.

Stadionul „Ion Oblemenco” se pregătește pentru preliminariile UCL

După ce s-a jucat ultimul meci al sezonului, utilajele au pătruns pe stadionul din Craiova pentru a schimba gazonul.

Nu doar gazonul va fi înlocuit în totalitate, ci și sistemele tehnice care țin de întreținerea suprafeței de joc , potrivit fanatik.ro.

Până anul trecut, suprafața de joc de pe „Oblemenco” era schimbată abia după festivalul Intencity. Totul s-a schimbat în acest an, deoarece festivalul nu va mai avea loc pe stadion.

Un alt motiv important pentru care schimbarea gazonului are loc acum este reprezentat de participarea Universității Craiova în preliminariile Champions League.

Stadionul „Ion Oblemenco” a fost inaugurat pe 10 noiembrie 2017. Construcția arenei din capitala Olteniei a costat nu mai puțin de 52 de milioane de euro, iar ridicarea acestui a durat aproximativ 2 ani.

Craiova va intra în preliminariile UEFA Champions League pe ruta campioanelor, destinată formațiilor care au câștigat titlul în campionatele lor.

Primul tur preliminar va fi tras la sorți pe 16 iunie, iar meciurile sunt programate pe 7-8 iulie, respectiv 14-15 iulie.

Posibilii adversari ai Universității Craiova în turul 1:

Inter d'Escaldes (Andorra)

Levski Sofia (Bulgaria)

Sabah (Azerbaidjan)

Kauno Zalgiris (Lituania)

Gyor (Ungaria)

Iberia 1999 (Georgia)

Floriana (Malta)

Trei Fiori (San Marino)

Campioana din Muntenegru

Campioana din Albania

Vardar Skopje (Macedonia de Nord)

Vitebsk (Belarus)

Campioana din Luxemburg

