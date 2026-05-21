Ronaldo, campion cu Al-Nassr  VIDEO Cristiano a câștigat  primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a devenit campion al Arabiei Saudite alături de Al-Nassr.

Din 2023 la gruparea saudită, acesta este primul titlu câștigat de superstarul lusitan alături de Al-Nassr.

Al-Nassr , campioana Arabiei Saudite

Al-Nassr trebuia să își câștige obligatoriu meciul pentru a deveni campioană, fiind la doar două puncte în fața rivalei Al-Hilal, dar Hilal avea avantajul meciurilor directe.

Cristiano Ronaldo și compania au deschis scorul în minutul 34, atunci când Sadio Mane a punctat fără a fi pus în dificultate de apărarea lui Damac.

Imediat după pauză, în minutul 52, Kingsley Coman a punctat pentru 2-0. Liniștea nu a durat mult pentru Al-Nassr, deoarece Damac a marcat pentru 2-1 din penalty, după un henț în careu.

Lucrurile s-au liniștit de tot peste doar cinci minute, atunci când Ronaldo și-a arătat din nou clasa. Legendarul fotbalist a marcat din lovitură liberă, de la marginea careului, din partea stângă, deși unghiul nu era unul favorabil.

Același CR7 a majorat diferența în minutul 81:

Grație victoriei cu Damac, scor 4-1, Al-Nassr a devenit campioană a Arabiei Saudite, chiar dacă și Al-Hilal și-a câștigat meciul, 1-0 cu Al-Fayha.

Pentru Ronaldo este primul titlu pe tărâm saudit, în timp ce pentru Al Nassr acesta este primul campionat câștigat după o pauză de șapte ani.

Cristiano mai are în palmares cu saudiții un trofeu, 2023 Arab Club Champions Cup.

