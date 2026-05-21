Ce se întâmplă în „Ștefan cel Mare”  La stadionul Dinamo ar urma să înceapă lucrările la fundație, chiar dacă demolarea nu s-a terminat  

Lucrările la fundația noului stadion Dinamo sunt programate să înceapă, chiar dacă, pentru moment, tribuna 1 și oficiala vechiului stadion nu au fost demolate.

După ce, de o bună perioadă, lucrările au fost sistate în „Ștefan cel Mare”, noi detalii despre ce urmează pe șantier ies la iveală.

Ce se va întâmpla la stadionul Dinamo

Întârzierile din „Ștefan cel Mare” sunt legate în special de situația juridică. Lojile de la Tribuna Oficială aparțin ACS FC Dinamo București, societate aflată în faliment.

ANAF a intervenit, deoarece bunurile respective nu pot fi demolate înainte de clarificarea situației, având în vedere că ar putea fi folosite pentru recuperarea unor creanțe.

Astfel, potrivit gsp.ro, oameni implicați în construcția noului stadion au transmis că lucrările sunt în grafic, chiar dacă aproape jumătate din stadion încă nu a fost demolat.

În prima fază a proiectului nu s-ar fi luat în calcul demolarea tribunei oficiale și a lojilor, tocmai din cauza situației juridice.

Potrivit sursei citate, în curând ar urma să înceapă partea a doua a construcției, cea a fundației noului stadion, urmând ca demolarea să fie finalizată abia după această etapă.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 117 milioane de euro.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

