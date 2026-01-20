Au început demolările în „Ștefan cel Mare” FOTO+VIDEO. Ziua cea mare pentru Dinamo a sosit! Cât valorează întreaga investiție în noul stadion

Astăzi, 20 ianuarie, a început oficial demolarea vechiului stadion Dinamo, în locul căruia se va construi o nouă arenă, de aproximativ 25.000 de locuri.

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, Ionuț Popa, președintele clubului CS Dinamo, dar și Ionuț Lupescu, coordonator la Academia CS Dinamo, au fost prezenți și au făcut declarații.

Tot astăzi, fanilor dinamoviști li s-a pregătit și o surpriză. Începând cu ora 12:00, ei sunt așteptați la eveniment pentru a primi un cadou ca amintire: o fotografie cu o grafică specială, cu vechea arenă pe fundal.

FOTO. A început demolarea vechiului stadion Dinamo

După ce clubul Dinamo a anunțat luni că demolările vechiului stadion vor începe, ziua cea mare a sosit pentru fanii „câinilor”.

Astfel, vechea arenă va fi demolată, iar în locul acesteia va fi contruit un nou stadion, care va avea o capacitate de aproximativ 25.000 de locuri. Întreaga investiție va ajunge la aproximativ 172 de milioane de euro.

La acest eveniment sunt prezenți și Ionel Dănciulescu, Florin Prunea, Bogdan Stelea, Ionuț Lupescu, Vlad Munteanu, Gheorghe Mihali, Florentin Petre, Marius Niculae, Andrei Nicolescu, dar și Ionuț Badea.

Rareș Hopincă: „Aici vom crește generații de viitor”

Rareș Hopincă, primarul sectorului 2 din București, a oferit și o primă reacție cu privire la începutul lucrărilor din „Ștefan cel Mare”.

„30% din biletele evenimentelor organizate de CS Dinamo vor merge cu titlul gratuit către copiii din Sectorul 2. Aici vom crește generații de viitor”.

A început demolarea stadionului Dinamo FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Ionuț Popa, președintele clubului CS Dinamo, a vorbit și el despre evenimentul mult așteptat.

„Încălzim această zi cu sentimentele pentru acest club. Sunt din 2020 la Dinamo și am promis ca principal obiectiv construirea unui nou stadion.

E un sfârșit, dar și un nou început. A fost un efort colectiv. Mulțumesc MAI (n.r. - Ministerului Afacerilor Interne), Sectorul 2, CNI (n.r. - Companiei Naționale de Investiții), tuturor actorilor implicați. Îmi doresc să vorbesc puțin azi și să vedem demararea lucrărilor”, a spus Ionuț Popa.

Vorbesc în numele colegilor mei, sunt sportivi de la multe secții. E atât de important pentru noi acest proiect. Abia aștept să vedem aici jucând echipele noastre, echipa din Liga 1, Dinamo. Hai, Dinamo! Ionuț Lupescu, fost jucător la Dinamo și actual coordonator al academiei CS Dinamo

Vestea cu privire la startul lucrărilor la noul stadion Dinamo a stârnit un val de bucurie în rândul fanilor, pe rețelele de socializare, care au scris:

„Ne întoarcem ACASĂ”

„Mâine vin să-mi fac poză cu buldozerul, de când îl aștept”

„Să se termine cât mai repede”

Ionuț Lupescu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Mesajul postat pe contul Ministerului de Interne

Cum va arăta noul stadion Dinamo

După ce Primăria Sectorului 2 a anunțat că va cofinanța proiectul de construcție a noii arene din „Ștefan cel Mare”, au apărut și primele imagini cu noua arenă.

În randările 3D ale proiectului se poate observa că stadionul va avea un design modern, la cele mai înalte standarde.

Scaunele vor fi în totalitate albe, arena fiind structurată pe două inele, cu o capacitate de 25.000 de locuri.

În interiorul stadionului vor fi numeroase spații administrative, precum birourile clubului, o cantină și un amfiteatru, spații tehnice, dar și un hotel pentru sportivii clubului Dinamo.

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

