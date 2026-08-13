Noul stadion Dinamo, blocat Ce ține pe loc lucrările. Licitația ar putea fi reluată! Suma uriașă cerută de constructor +19 foto
Noul stadion Dinamo
Superliga

Noul stadion Dinamo, blocat Ce ține pe loc lucrările. Licitația ar putea fi reluată! Suma uriașă cerută de constructor

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 19:47
alt-text Actualizat: 13.08.2026, ora 19:47
  • Proiectul noului stadion Dinamo se confruntă cu un nou blocaj.
  • Constructorul solicită modificări tehnice și o suplimentare importantă a valorii contractului, iar instituțiile implicate nu au ajuns până acum la un acord.
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O decizie privind continuarea proiectului ar urma să fie luată după instalarea unui guvern cu puteri depline. Variantele aflate pe masă sunt păstrarea actualului contract, cu o majorare a valorii acestuia, sau încheierea lui și reluarea licitației.

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Constructorul cere până la 30 de milioane de euro în plus pentru noul stadion Dinamo

Contractul pentru proiectare, demolarea vechii arene și construirea noului complex a fost atribuit în 2025 unei asocieri conduse de Bog’Art, pentru aproximativ 478 de milioane de lei.

După începerea proiectării, constructorul ar fi constatat că anumite condiții din teren impun soluții mai costisitoare decât cele prevăzute inițial. Printre problemele invocate se numără rețeaua de canalizare, infrastructura, gazonul și stabilitatea terenului.

Bog’Art ar solicita între 16 și 30 de milioane de euro în plus. CNI ar fi dispusă să accepte o suplimentare mai mică, de aproximativ 10 milioane de euro, ceea ce menține diferențe importante între cele două părți, conform fanatik.ro.

Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh

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Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
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CNI a precizat că așteaptă din partea constructorului clarificări privind costurile și soluțiile tehnice propuse pentru continuarea proiectului.

„Antreprenorul a înaintat către CNI o serie de propuneri de modificare a soluțiilor tehnice prevăzute inițial în documentația de atribuire.

Aceste propuneri au rezultat în urma activităților de proiectare și a studiilor detaliate efectuate în teren, respectiv studiului geotehnic de detaliu, a ridicărilor topografice ale incintei și zonelor adiacente, precum și a expertizelor tehnice realizate asupra construcțiilor învecinate”, a transmis CNI.

Licitația ar putea fi reluată

Una dintre variantele luate în calcul este încetarea actualului contract și organizarea unei noi proceduri de achiziție.

O asemenea decizie ar întârzia însă considerabil proiectul. Într-un astfel de scenariu, lucrările importante nu ar putea fi reluate înainte de jumătatea anului 2027.

Reluarea licitației este analizată și din perspectiva diferenței dintre valoarea contractului inițial și suplimentarea cerută de constructor.

Actualul contract a fost câștigat de asocierea condusă de Bog’Art cu oferta cea mai mică dintre cele depuse, iar o majorare substanțială ulterioară ar trebui justificată în raport cu legislația achizițiilor publice.

S-au purtat vreo două discuții, dar nu s-a ajuns la nicio concluzie. Toată lumea vrea să facă stadionul, dar suma licitată nu poate fi respectată. CNI nu vrea să mai crească decât undeva la 10 milioane de euro, asta dacă va fi cazul în 2027, constructorul spune că are nevoie de 16-30 de milioane de euro în plus. Este o sumă mare. În mod normal ar trebui reluată licitația. Un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne

Legea permite majorarea unui contract de lucrări cu până la 15% din valoarea inițială fără reluarea procedurii. În cazul Stadionului Dinamo, limita ar fi de aproximativ 71,7 milioane de lei, însă constructorul ar solicita cel puțin 80 de milioane de lei în plus.

Contractul poate fi suplimentat și peste acest prag în anumite situații excepționale, de exemplu dacă apar lucrări necesare care nu puteau fi prevăzute la momentul licitației, dar o astfel de modificare trebuie justificată.

Primăria Sectorului 2 a alocat 38 de milioane de lei

Primăria Sectorului 2 participă la finanțarea proiectului, iar primarul Rareș Hopincă a transmis că instituția a alocat deja 38 de milioane de lei și așteaptă stabilirea soluției pentru continuarea lucrărilor.

„Există soluții tehnice nou-propuse de constructor. Ele sunt în analiză și în momentul în care CNI finalizează analiza vom vedea în mod concret ce se întâmplă cu construcția noului stadion. (…) intenția noastră este să vedem întregul parc sportiv realizat, nu să ne blocăm în acești pași birocratici”, a declarat Hopincă.

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Bog’Art susține că proiectul este în grafic

Constructorul respinge ideea că proiectul ar avea întârzieri din punct de vedere contractual și susține că documentațiile prevăzute în etapa de proiectare au fost depuse conform calendarului.

„Proiectul se desfășoară în conformitate cu etapele contractuale stabilite și nu înregistrează întârzieri”, au transmis reprezentanții asocierii, potrivit sursei citate.

Această poziție se referă însă la etapa de proiectare. Pentru începerea lucrărilor importante la infrastructura noii arene este necesară aprobarea soluțiilor tehnice și clarificarea finanțării suplimentare.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.

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