Ionuț Lupescu (57 de ani), președintele clubului CS Dinamo și fost internațional român, a comentat transferurile anunțate de Gigi Becali (68 de ani) la FCSB înaintea derby-ului cu Dinamo.

Meciul este programat sâmbătă, de la ora 20:30, în etapa #8 din Liga 1, și va fi transmis în format LiveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Gigi Becali a anunțat ieri că Denis Drăguș, Meriton Korenica și Karlo Muhar au semnat cu FCSB.

Reacția lui Ionuț Lupescu după noile achiziții ale FCSB-ului : „Sper să joace sâmbătă”

Drăguș vine după despărțirea de Trabzonspor, în timp ce Muhar și Korenica sunt doi fotbaliști cunoscuți deja în Liga 1, cu trecut la CFR Cluj.

„Sper să joace sâmbătă (n.r - râde). Drăguş e un jucător important, şi la echipa naţională. N-a mai jucat de mult timp.

Sperăm să prindă echipa, să joace cât mai mult şi să fie bun şi pentru echipa naţională”, a declarat Ionuţ Lupescu, conform as.ro.

Dinamo pare favorită, dar eu cred că, indiferent de locul în clasament şi indiferent de forma fiecărei echipe, niciodată nu poţi să spui că e o favorită. Întotdeauna jucătorii se mobilizează foarte mult, mai mult decât trebuie. Ionuț Lupescu, fost internațional român

Președintele CS Dinamo consideră că problemele de la FCSB nu ar trebui să influențeze pregătirea „câinilor” pentru derby.

„Sigur că sunt probleme la FCSB, dar nu cred că asta e treaba celor de la Dinamo. Ei să îşi vadă de joc, de jocul bun pe care l-au prestat până acum şi să câştige acest meci.

Echipa poate să decidă meciul, dacă echipa nu e puternică nici jucătorii care au un grad mai mare de individualitate nu pot câştiga un meci. Fotbalul e un sport de echipă şi individualităţile au ieşit la suprafaţă de fiecare dată când echipa a jucat bine”, a mai spus fostul fotbalist.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2

Denis Drăguș are o cotă de piață de 2 milioane de euro. Sezonul trecut, atacantul a disputat 24 de meciuri pentru Eyupspor și Gaziantep și a marcat două goluri, ambele în tricoul lui Gaziantep.

Meriton Korenica, cotat la 3 milioane de euro, a disputat 50 de meciuri pentru CFR Cluj în sezonul anterior, în care a marcat 12 goluri și a oferit 9 pase decisive. În actuala stagiune are 10 apariții, 3 goluri și o pasă decisivă.

Karlo Muhar, liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, a adunat 33 de meciuri în sezonul trecut, cu 3 goluri și 6 pase decisive.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport