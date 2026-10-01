„Vă doresc multe trofee” Echipa despre care a postat Hagi înaintea meciului cu Polonia

Gică Hagi (61 de ani) a transmis un mesaj către Galatasaray, cu ocazia aniversării a 121 de ani de la înființarea clubului turc, cu o zi înaintea duelului cu numărul 3 din Liga Națiunilor.

Polonia - România se joacă vineri, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Clubul din Turcia a fost fondat la 1 octombrie 1905 și este ultimul la care actualul selecționer al României a evoluat ca jucător.

Gică Hagi, mesaj pentru Galatasaray: „Mândru că am făcut parte din povestea ta”

„Regele” a postat astfel un mesaj pentru fosta sa echipă, alături de o fotografie în tricoul acestora.

„La mulți ani, Galatasaray! 121 de ani de istorie, pasiune și performanță! Mândru că am făcut parte din povestea ta. Vă doresc multe trofee și bucurii alături de suporteri”, este mesajul transmis de Hagi, pe pagina de Facebook.

Gică Hagi a evoluat timp de 5 sezoane la Galatasaray, între 1996 și 2001, adunând 192 de apariții, cu 72 de goluri și 63 de pase decisive.

Galatasaray este unul dintre cele mai importante cluburi din Turcia, cu un palmares impresionant de 26 de titluri, 19 Cupe și 17 Supercupe interne, la care se adaugă un trofeu Cupa UEFA și o Supercupă a Europei.

Dintre toate aceste trofee, Hagi a cucerit alături de echipă 4 titluri, două Cupe și două Supercupe, plus cele două trofee europene.

Acesta are în palmares chiar două Supercupe ale Europei, alături de cea cucerită cu Steaua, în 1986, Hagi fiind cel care a marcat golul victorei contra lui Dinamo Kiev, 1-0.

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