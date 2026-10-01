„E un adevărat fenomen”  Nadia Comăneci, prezentă la concertul lui Celine Dion » Celebra artistă, fascinată de „Zeița” de la Montreal +32 foto
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
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„E un adevărat fenomen” Nadia Comăneci, prezentă la concertul lui Celine Dion » Celebra artistă, fascinată de „Zeița” de la Montreal

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 19:28
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 19:28
  • Celine Dion (58 de ani), celebra artistă canadiană, a susținut un concert la Paris, iar unui dintre spectatorii săi a fost chiar Nadia Comăneci (64 de ani).
  • Legenda gimnasticii românești a vorbit despre relația de prietenie pe care o are cu Celine Dion.
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Pe 28 septembrie, Nadia Comăneci a fost prezentă la Paris Fashion Week, acolo unde a defilat în cadrul celei de-a noua ediții a show-ului Le Defile L’Oreal Paris.

Evenimentul a avut loc Place Joffre, cu Turnul Eiffel iluminat în fundal, și a reunit nume importante din lumea modei, filmului, muzicii și sportului.

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Nadia Comăneci, despre Celine Dion: „Avem o relație de prietenie de mulți ani”

Celine Dion a început la jumătatea lunii septembrie o serie de 26 de concerte la Paris, 16 dintre acestea urmând să aibă loc până la finalul lunii octombrie. Celelalte 10 concerte vor fi în luna mai a anului 2027.

De-a lungul timpul, artista canadiană a dezvăluit că Nadia Comăneci a fost un exemplu pentru ea, datorită muncii pe care a depus-o și a pasiunii pentru gimnastică.

După ce a asistat la concertul susținut de Celine Dion, Nadia Comăneci a vorbit despre prietenia pe care o are cu starul muzicii pop.

E un spectacol pe care l-am așteptat de multă vreme. Avem o relație de prietenie de mulți ani. Mi se pare că este un adevărat fenomen”, a declarat Nadia Comăneci, conform prosport.ro.

FOTO. Nadia Comăneci, pe podium la Le Defile L’Oreal Paris

Nadia Comăneci, pe podium la Le Defile L’Oreal Paris. Foto: Instagram, @atubodycouture
Nadia Comăneci, pe podium la Le Defile L’Oreal Paris. Foto: Instagram, @atubodycouture

Galerie foto (32 imagini)

Nadia Comăneci, pe podium la Le Defile L’Oreal Paris. Foto: Instagram, @atubodycouture Nadia Comăneci, pe podium la Le Defile L’Oreal Paris. Foto: Instagram, @atubodycouture Nadia Comăneci, pe podium la Le Defile L’Oreal Paris. Foto: Instagram, @atubodycouture Nadia Comăneci, pe podium la Le Defile L’Oreal Paris. Foto: Instagram, @atubodycouture Nadia Comăneci, pe podium la Le Defile L’Oreal Paris. Foto: Instagram, @atubodycouture
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În urmă cu 14 ani, Celine Dion a povestit cât de impresionată a fost de Nadia Comăneci, când fosta gimnastă a primit nota 10 Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976.

„Mă uitam la ea și aproape că mi-a schimbat destinul. Eram pur și simplu fascinată de forța ei, de devotamentul ei și de munca pe care o depunea.

Voiam să fiu exact ca ea. Nu era vorba doar despre gimnastică. Era vorba despre felul ei de a fi, în ansamblu”, a declarat Celine Dion în 2012, conform reviewjournal.com.

Pentru Nadia Comăneci, apariția la evenimentul de la Paris a avut o semnificație aparte.

În 2026 s-au împlinit 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde românca a devenit prima gimnastă din istoria Jocurilor Olimpice care a primit nota perfectă 10.

După exercițiul la paralele, tabela electronică de la Montreal a afișat 1.00 în loc de 10.00, deoarece nu era pregătită pentru o asemenea notă.

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