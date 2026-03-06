Coelho, enervat de suspendare Antrenorul Craiovei nu este de acord cu pedeapsa primită după eliminarea din Cupă: „Este nedrept” +14 foto
Filipe Coelho
Superliga

Coelho, enervat de suspendare Antrenorul Craiovei nu este de acord cu pedeapsa primită după eliminarea din Cupă: „Este nedrept”

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 16:54
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 16:54
  • Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a prefațat derby-ul cu Rapid, din ultima etapă a sezonului regulat.
  • Rapid - U Craiova se va juca duminică, de la ora 20:00, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tehnicianul portughez a venit cu precizări legate și de suspendarea pe care a primit-o după ce a fost eliminat în partida din Cupa României cu CFR, câștigată de U Craiova cu scorul de 3-1, după prelungiri.

Se Mută Finalissima?! Unde s-ar putea juca supermeciul Spania - Argentina dacă atacurile iraniene asupra Qatarului continuă
Citește și
Se Mută Finalissima?! Unde s-ar putea juca supermeciul Spania - Argentina dacă atacurile iraniene asupra Qatarului continuă
Citește mai mult
Se Mută Finalissima?! Unde s-ar putea juca supermeciul Spania - Argentina dacă atacurile iraniene asupra Qatarului continuă

Filipe Coelho: „Este nedrept să fiu suspendat

În meciul cu CFR, Coelho a fost trimis la vestiar după ce a traversat tot terenul pentru a sărbători golul lui Ștefan Baiaram din minutul 118.

„Suspendarea mea este de două meciuri. (n.r. - jurnaliștii știau doar de un singur meci) Sper că ai dreptate. Pentru că, sincer, și ca să vorbesc puțin despre asta, unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut când am ajuns la bază a fost să mă uit la imagini.

Și, în opinia mea, viața uneori este nedreaptă. Fotbalul uneori este și el nedrept. Din punctul meu de vedere, este nedrept să fiu suspendat pentru două meciuri.

Știți care este greșeala pe care am făcut-o? Pentru mine, nu este celebrarea. Era de așteptat ca tratamentul pentru mine să fie același ca pentru alți antrenori aflați în aceeași situație.

Sunt aici să muncesc, să-mi fac treaba. De când am venit aici, v-am spus că unul dintre lucrurile care îmi plac cel mai mult este respectul. Și, până acum, niciun alt antrenor sau jucător nu poate spune că nu am oferit respect.

Și va fi la fel până la final, din partea mea. Poate că respectul pe care mi-l arată ei nu este același. Nu știu”, a spus Coelho la conferința premergătoare meciului cu Rapid.

Este foarte important să fie cu noi (n.r. antrenorul Filipe Coelho). Dar atâta timp cât suntem 11 pe teren și încercăm să ne dăm viața, antrenorul va fi mulțumit de asta, fie că va fi cu noi, pe bancă, sau nu. Vladimir Screciu, fundaș Universitatea Craiova
U Craiova - CFR. Filipe Coelho a intrat pe teren la golul lui Baiaram FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
U Craiova - CFR. Filipe Coelho a intrat pe teren la golul lui Baiaram FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro

Galerie foto (14 imagini)

U Craiova - CFR. Filipe Coelho a intrat pe teren la golul lui Baiaram FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro U Craiova - CFR. Filipe Coelho a intrat pe teren la golul lui Baiaram FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro U Craiova - CFR. Filipe Coelho a intrat pe teren la golul lui Baiaram FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro U Craiova - CFR. Filipe Coelho a intrat pe teren la golul lui Baiaram FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro U Craiova - CFR. Filipe Coelho a intrat pe teren la golul lui Baiaram FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+14 Foto
labels.photo-gallery

Rapid - U Craiova. Filipe Coelho: „Acestea sunt meciurile pe care ne place să le jucăm”

Coelho a prefațat și derby-ul cu Rapid de duminică, din ultima etapă a sezonului regulat.

„Este un meci important pentru noi împotriva unei echipe bune, care are un antrenor bun, un antrenor experimentat. Este o echipă care a adus și câțiva jucători noi în perioada de transferuri.

Joacă acasă și va fi o provocare bună pentru noi. Ca de obicei, încercăm să facem tot ce putem pentru a obține încă trei puncte.

Mai avem un antrenament mâine (n.r. - sâmbătă). Încercăm să recuperăm jucătorii. Până acum, cred că eu sunt singura persoană care nu poate sta pe bancă.

Ne așteptăm la un meci bun și încercăm să mergem acolo pentru a obține cele trei puncte. Asta este cel mai important.

Acestea sunt meciurile pe care ne place să le jucăm. Am arătat deja, ca echipă, că ne place să jucăm acest tip de meciuri. Pentru noi este o plăcere să jucăm pe terenuri și pe stadioane cu o atmosferă bună”, a mai spus antrenorul Craiovei.

Având în vedere că ei joacă acasă, din câte am înțeles, stadionul va fi plin. Va fi frumos. Și suntem conștienți că vom avea un meci dificil. Dar mergem acolo să luăm cele trei puncte Vladimir Screciu, fundaș Universitatea Craiova

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova⤴️2959
2Rapid ⤴️2955
3Dinamo⤴️2952
4U Cluj⤴️2951
5CFR Cluj⤴️2950
6FC Argeș⤴️2949
7FCSB⤵️2946
8FC Botoșani⤵️2942
9UTA Arad⤵️2942
10Oțelul Galați⤵️2941
11Farul⤵️2937
12Petrolul⤵️2929
13Csikszereda⤵️2929
14Unirea Slobozia⤵️2924
15Hermannstadt⤵️2920
16Metaloglobus⤵️2911
⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out

Citește și

Liga 2, etapa #20 FC Bacău a învins-o pe FC Voluntari » Sâmbătă, alte 7 partide. Cum arată clasamentul
Liga 2
18:57
Liga 2, etapa #20 FC Bacău a învins-o pe FC Voluntari » Sâmbătă, alte 7 partide. Cum arată clasamentul
Citește mai mult
Liga 2, etapa #20 FC Bacău a învins-o pe FC Voluntari » Sâmbătă, alte 7 partide. Cum arată clasamentul
Se Mută Finalissima?! Unde s-ar putea juca supermeciul Spania - Argentina dacă atacurile iraniene asupra Qatarului continuă
Campionate
15:39
Se Mută Finalissima?! Unde s-ar putea juca supermeciul Spania - Argentina dacă atacurile iraniene asupra Qatarului continuă
Citește mai mult
Se Mută Finalissima?! Unde s-ar putea juca supermeciul Spania - Argentina dacă atacurile iraniene asupra Qatarului continuă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Universitatea Craiova suspendare liga 1 rapid Filipe Coelho
Știrile zilei din sport
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă  doar controlul judiciar!
Superliga
06.03
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă doar controlul judiciar!
Citește mai mult
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă  doar controlul judiciar!
„Șarlatan, nu jurnalist”  Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
Campionate
06.03
„Șarlatan, nu jurnalist” Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
Citește mai mult
„Șarlatan, nu jurnalist”  Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
Liga 3
06.03
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
Citește mai mult
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
Superliga
06.03
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
Citește mai mult
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:31
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă doar controlul judiciar!
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă  doar controlul judiciar!
23:07
„FCSB i-a avut pe masă” MM, replică acidă după ce a fost acuzat că a refuzat jucători de top: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători”
„FCSB i-a avut pe masă” MM, replică acidă după ce a fost acuzat că a refuzat jucători de top: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători”
23:07
„Șarlatan, nu jurnalist” Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
„Șarlatan, nu jurnalist”  Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
23:31
Balack, în lacrimi VIDEO. Starul german a vorbit pentru prima oară despre pierderea fiului său și nu și-a putut stăpâni emoțiile: „Nu vă puteți imagina”
Balack, în lacrimi VIDEO. Starul german a vorbit pentru prima oară despre pierderea fiului său și nu și-a putut stăpâni emoțiile: „Nu vă puteți imagina”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Top stiri din sport
Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare”
Superliga
06.03
Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare”
Citește mai mult
Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare”
Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu
Nationala
06.03
Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu
Citește mai mult
Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu
Încă un „caz Keita” Fost fotbalist la Petrolul și Rapid, judecat pentru părăsirea locului accidentului:  „Am făcut plângere penală polițiștilor”
Diverse
06.03
Încă un „caz Keita” Fost fotbalist la Petrolul și Rapid, judecat pentru părăsirea locului accidentului: „Am făcut plângere penală polițiștilor”
Citește mai mult
Încă un „caz Keita” Fost fotbalist la Petrolul și Rapid, judecat pentru părăsirea locului accidentului:  „Am făcut plângere penală polițiștilor”
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man,  jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia
Stranieri
06.03
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man, jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia
Citește mai mult
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man,  jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 42 dinamo bucuresti 30 rapid 25 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
07.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share