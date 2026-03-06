Coelho, enervat de suspendare Antrenorul Craiovei nu este de acord cu pedeapsa primită după eliminarea din Cupă: „Este nedrept”

Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a prefațat derby-ul cu Rapid, din ultima etapă a sezonului regulat.

Rapid - U Craiova se va juca duminică, de la ora 20:00, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tehnicianul portughez a venit cu precizări legate și de suspendarea pe care a primit-o după ce a fost eliminat în partida din Cupa României cu CFR, câștigată de U Craiova cu scorul de 3-1, după prelungiri.

Filipe Coelho: „Este nedrept să fiu suspendat”

În meciul cu CFR, Coelho a fost trimis la vestiar după ce a traversat tot terenul pentru a sărbători golul lui Ștefan Baiaram din minutul 118.

„Suspendarea mea este de două meciuri. (n.r. - jurnaliștii știau doar de un singur meci) Sper că ai dreptate. Pentru că, sincer, și ca să vorbesc puțin despre asta, unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut când am ajuns la bază a fost să mă uit la imagini.

Și, în opinia mea, viața uneori este nedreaptă. Fotbalul uneori este și el nedrept. Din punctul meu de vedere, este nedrept să fiu suspendat pentru două meciuri.

Știți care este greșeala pe care am făcut-o? Pentru mine, nu este celebrarea. Era de așteptat ca tratamentul pentru mine să fie același ca pentru alți antrenori aflați în aceeași situație.

Sunt aici să muncesc, să-mi fac treaba. De când am venit aici, v-am spus că unul dintre lucrurile care îmi plac cel mai mult este respectul. Și, până acum, niciun alt antrenor sau jucător nu poate spune că nu am oferit respect.

Și va fi la fel până la final, din partea mea. Poate că respectul pe care mi-l arată ei nu este același. Nu știu”, a spus Coelho la conferința premergătoare meciului cu Rapid.

Este foarte important să fie cu noi (n.r. antrenorul Filipe Coelho). Dar atâta timp cât suntem 11 pe teren și încercăm să ne dăm viața, antrenorul va fi mulțumit de asta, fie că va fi cu noi, pe bancă, sau nu. Vladimir Screciu, fundaș Universitatea Craiova

Rapid - U Craiova. Filipe Coelho: „Acestea sunt meciurile pe care ne place să le jucăm”

Coelho a prefațat și derby-ul cu Rapid de duminică, din ultima etapă a sezonului regulat.

„Este un meci important pentru noi împotriva unei echipe bune, care are un antrenor bun, un antrenor experimentat. Este o echipă care a adus și câțiva jucători noi în perioada de transferuri.

Joacă acasă și va fi o provocare bună pentru noi. Ca de obicei, încercăm să facem tot ce putem pentru a obține încă trei puncte.

Mai avem un antrenament mâine (n.r. - sâmbătă). Încercăm să recuperăm jucătorii. Până acum, cred că eu sunt singura persoană care nu poate sta pe bancă.

Ne așteptăm la un meci bun și încercăm să mergem acolo pentru a obține cele trei puncte. Asta este cel mai important.

Acestea sunt meciurile pe care ne place să le jucăm. Am arătat deja, ca echipă, că ne place să jucăm acest tip de meciuri. Pentru noi este o plăcere să jucăm pe terenuri și pe stadioane cu o atmosferă bună”, a mai spus antrenorul Craiovei.

Având în vedere că ei joacă acasă, din câte am înțeles, stadionul va fi plin. Va fi frumos. Și suntem conștienți că vom avea un meci dificil. Dar mergem acolo să luăm cele trei puncte Vladimir Screciu, fundaș Universitatea Craiova

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 29 59 2 Rapid ⤴️ 29 55 3 Dinamo⤴️ 29 52 4 U Cluj⤴️ 29 51 5 CFR Cluj⤴️ 29 50 6 FC Argeș⤴️ 29 49 7 FCSB⤵️ 29 46 8 FC Botoșani⤵️ 29 42 9 UTA Arad⤵️ 29 42 10 Oțelul Galați⤵️ 29 41 11 Farul⤵️ 29 37 12 Petrolul⤵️ 29 29 13 Csikszereda⤵️ 29 29 14 Unirea Slobozia⤵️ 29 24 15 Hermannstadt⤵️ 29 20 16 Metaloglobus⤵️ 29 11 ⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out ⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out

