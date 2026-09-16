Ionuț Radu, eroare decisivă FOTO. Spaniolii dau vina pe el pentru golul de senzație încasat în Omonia - Celta Vigo

Ionuț Radu (29 de ani) a fost învins de o execuție spectaculoasă pe finalul meciului Omonia Nicosia - Celta Vigo, scor 1-0, în prima etapă a fazei principale din Europa League.

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Portarul român a atins mingea, dar nu a reușit să împiedice golul care a decis partida.

Omonia Nicosia - Celta Vigo 1-0 . Ionuț Radu, învins de un șut spectaculos în minutul 88!

Titular în poarta formației spaniole, Radu avusese o evoluție bună până la faza decisivă. În prima repriză, goalkeeperul a intervenit decisiv de două ori și a păstrat scorul de 0-0.

Totuși, în minutul 88, Jure Balkovec a interceptat un balon departe de poartă. Acesta a avansat câțiva metri și a șutat puternic din apropierea colțului careului.

Balonul s-a îndreptat spre vinclu, iar Radu a reușit să-l atingă, însă nu suficient pentru a evita golul.

Execuția fundașului sloven a stabilit rezultatul final, 1-0 pentru Omonia.

Deși șutul a fost spectaculos, presa spaniolă a apreciat că portarul român ar fi putut împiedica acest gol.

„A fost un gol la care Radu ar fi putut face mai mult, dar care a afectat și mai mult moralul unei echipe Celta dezamăgitoare, aflată în cel mai slab moment din punctul de vedere al rezultatelor de când Giraldez a preluat banca tehnică”, au notat jurnaliștii spanioli.

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