„Victorie evidentă și meritată” Întrebarea care l-a încurcat pe Coelho: „Nu-mi place să compar cu perioada lui Rădoi” +12 foto
Filipe Coelho/ Foto: sportpictures.eu
Conference League

„Victorie evidentă și meritată” Întrebarea care l-a încurcat pe Coelho: „Nu-mi place să compar cu perioada lui Rădoi”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 01:02
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 09:32
  • U CRAIOVA - EGNATIA 2-0. Filipe Coelho (46 de ani), antrenorul oltenilor, a scos în evidență evoluția jucătorilor săi.
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Tehnicianul a explica abordarea pasivă a echipei sale din primele minute ale meciului.

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U CRAIOVA - EGNATIA 2-0. Filipe Coelho: „A trebuit să ne adaptăm, deoarece au jucat într-un alt sistem”

„În primele minute, a trebuit să ne adaptăm, deoarece au jucat într-un alt sistem. Au avut mingea, chiar dacă nu și-au creat multe ocazii. Apoi, noi am avut multe șanse de a marca. Este o victorie evidentă și meritată.

Avem dorința de a câștiga și de a nu primi gol. Este foarte important pentru mine, ca antrenor. Aici, la Craiova, se întâmplă de foarte multe ori să nu primim gol, ceea ce este bine. Jucătorii înțeleg că trebuie să ne apărăm și să atacăm împreună”, a declarat Filipe Coelho la Prima Sport.

U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova
U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova

Galerie foto (12 imagini)

U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova
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Filipe Coelho: „Bancu este foarte important”

Întrebat cât de important este să aibă în vestiar un jucător experimentat precum căpitanul Nicușor Bancu, Coelho a declarat:

„Bancu este unul dintre căpitani, dar mai avem și alții. Este foarte important, un bun profesionist, are valoare și tehnică bună. Cred că este mult mai eficient în ultimii 30 de metri în ultima vreme.

Apare foarte bine în acele poziții. Sunt fericit cu el, dar și cu ceilalți. Nu-mi place să vorbesc individual despre jucători, pentru că suntem un grup”.

FOTO. Golul marcat de Bancu în U Craiova - Egnatia 2-0

Galerie foto (8 imagini)

Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (1).jpg Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (2).jpg Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (3).jpg Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (4).jpg Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (5).jpg
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Filipe Coelho: „Nu-mi place să compar echipa mea cu cea a predecesorului meu”

Coelho a fost întrebat și despre diferențele față de stagiunea precedentă din Conference League, când Craiova avea 4 puncte, după primele 3 etape. La acea vreme, echipa era antrenată de Mirel Rădoi.

„Nu-mi place să compar echipa mea cu cea a predecesorului meu. Este un alt sezon, cu alte provocări. Cred că facem o treabă bună, dar trebuie să continuăm în același ritm. Să lucrăm serios și să ne gândim la următorul adversar”, a spus Coelho.

Când a fost chestionat dacă meciul cu Brighton reprezintă o provocare pentru el, Coelho a afirmat:

„CFR este cea mai mare provocare. Trebuie să-mi recuperez jucătorii. Va fi un meci intens. Brighton este departe, nu reprezintă o provocare pentru mine în acest moment. Apoi vom vorbi despre UTA. Momentan, suntem concentrați pe CFR”.

Programul Universității Craiova în Conference League

  • 15 octombrie 2026: U Craiova - Getafe CF 1-1
  • 22 octombrie 2026: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3
  • 5 noiembrie 2026 U Craiova - KF Egnatia 2-0
  • 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
  • 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
  • 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Clasamentul din Conference League

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Lugano39
2Panathinaikos39
3Twente39
4Monaco39
5Brighton37
6Brann37
7FC Copenhaga37
8U Craiova37
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Mjallby37
10St. Truiden37
11Ajax36
12Trabzonspor36
13Hajduk Split36
14Freiburg36
15Steaua Roșie Belgrad34
16Atalanta34
17Braga34
18Gent34
19Riga FC33
20Thun33
21Borac Banja Luka33
22Lincoln33
23Jablonec32
24Aarhus32
Zona echipelor eliminate⤵️
25Nordsjaelland32
26Egnatia32
27Kairat Almaty32
28CSKA Sofia31
29Iberia 199931
30Pafos31
31Getafe31
32Hearts31
33KuPS31
34Midtjylland31
35Inter Escaldes30
36Kauno Zalgiris30

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