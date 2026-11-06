„Victorie evidentă și meritată” Întrebarea care l-a încurcat pe Coelho: „Nu-mi place să compar cu perioada lui Rădoi”

U CRAIOVA - EGNATIA 2-0. Filipe Coelho (46 de ani), antrenorul oltenilor, a scos în evidență evoluția jucătorilor săi.

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Tehnicianul a explica abordarea pasivă a echipei sale din primele minute ale meciului.

U CRAIOVA - EGNATIA 2-0 . Filipe Coelho: „A trebuit să ne adaptăm, deoarece au jucat într-un alt sistem”

„În primele minute, a trebuit să ne adaptăm, deoarece au jucat într-un alt sistem. Au avut mingea, chiar dacă nu și-au creat multe ocazii. Apoi, noi am avut multe șanse de a marca. Este o victorie evidentă și meritată.

Avem dorința de a câștiga și de a nu primi gol. Este foarte important pentru mine, ca antrenor. Aici, la Craiova, se întâmplă de foarte multe ori să nu primim gol, ceea ce este bine. Jucătorii înțeleg că trebuie să ne apărăm și să atacăm împreună”, a declarat Filipe Coelho la Prima Sport.

Filipe Coelho: „Bancu este foarte important”

Întrebat cât de important este să aibă în vestiar un jucător experimentat precum căpitanul Nicușor Bancu, Coelho a declarat:

„Bancu este unul dintre căpitani, dar mai avem și alții. Este foarte important, un bun profesionist, are valoare și tehnică bună. Cred că este mult mai eficient în ultimii 30 de metri în ultima vreme.

Apare foarte bine în acele poziții. Sunt fericit cu el, dar și cu ceilalți. Nu-mi place să vorbesc individual despre jucători, pentru că suntem un grup”.

FOTO. Golul marcat de Bancu în U Craiova - Egnatia 2-0

Filipe Coelho: „ Nu-mi place să compar echipa mea cu cea a predecesorului meu”

Coelho a fost întrebat și despre diferențele față de stagiunea precedentă din Conference League, când Craiova avea 4 puncte, după primele 3 etape. La acea vreme, echipa era antrenată de Mirel Rădoi.

„Nu-mi place să compar echipa mea cu cea a predecesorului meu. Este un alt sezon, cu alte provocări. Cred că facem o treabă bună, dar trebuie să continuăm în același ritm. Să lucrăm serios și să ne gândim la următorul adversar”, a spus Coelho.

Când a fost chestionat dacă meciul cu Brighton reprezintă o provocare pentru el, Coelho a afirmat:

„CFR este cea mai mare provocare. Trebuie să-mi recuperez jucătorii. Va fi un meci intens. Brighton este departe, nu reprezintă o provocare pentru mine în acest moment. Apoi vom vorbi despre UTA. Momentan, suntem concentrați pe CFR”.

Programul Universității Craiova în Conference League

15 octombrie 2026 : U Craiova - Getafe CF 1-1

: U Craiova - Getafe CF 1-1 22 octombrie 2026: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3

Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3 5 noiembrie 2026 U Craiova - KF Egnatia 2-0

U Craiova - KF Egnatia 2-0 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Clasamentul din Conference League

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Lugano 3 9 2 Panathinaikos 3 9 3 Twente 3 9 4 Monaco 3 9 5 Brighton 3 7 6 Brann 3 7 7 FC Copenhaga 3 7 8 U Craiova 3 7 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Mjallby 3 7 10 St. Truiden 3 7 11 Ajax 3 6 12 Trabzonspor 3 6 13 Hajduk Split 3 6 14 Freiburg 3 6 15 Steaua Roșie Belgrad 3 4 16 Atalanta 3 4 17 Braga 3 4 18 Gent 3 4 19 Riga FC 3 3 20 Thun 3 3 21 Borac Banja Luka 3 3 22 Lincoln 3 3 23 Jablonec 3 2 24 Aarhus 3 2 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Nordsjaelland 3 2 26 Egnatia 3 2 27 Kairat Almaty 3 2 28 CSKA Sofia 3 1 29 Iberia 1999 3 1 30 Pafos 3 1 31 Getafe 3 1 32 Hearts 3 1 33 KuPS 3 1 34 Midtjylland 3 1 35 Inter Escaldes 3 0 36 Kauno Zalgiris 3 0

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