Celta Vigo - Getafe 0-2. Ionuț Radu (28 de ani) a debutat, cu un eșec, în LaLiga, deși formația românului pleca din postura de favorită.

Radu a sosit în această vară la Celta Vigo, după ce s-a despărțit de formația italiană Venezia.

Ionuț Radu, două goluri primite la debutul pentru Celta Vigo

Ionuț Radu a debutat pentru Celta Vigo, în prima etapă din LaLiga, acasă, pe stadionul Balaidos, împotriva celor de la Getafe, 0-2.

Prima parte a jocului a fost controlată de gazde, care au avut șansa de a deschide scorul prin Iago Aspas, în minutul 21. Ibericul a ratat din interiorul careului mic.

Pe parcursul partidei, Getafe a preluat controlul jocului și a marcat de două ori, prin Adrian Liso, în minutul 47, și Christantus Uche, în minutul 72.

6.3 e nota primită de Ionuț Radu pentru prestația din duelul Celta Vigo-Getafe, potrivit sofascore.com

Ionuț Radu, propus la echipa națională de Bogdan Stelea

Fostul portar al „Generației de Aur”, Bogdan Stelea, i-a urmărit evoluțiile lui Ionuț Radu și a declarat înainte de meci că portarul lui Celta Vigo ar merita să fie convocat la echipa națională.

„Radu a reușit să joace în ultima vreme și a făcut-o foarte bine. Eu am văzut câteva meciuri de-ale lui, este într-o formă bună. Sper să continue așa.

A ajuns în Spania și sper să reușească să joace și să fie om de bază acolo. E clar că dacă joacă și o face bine, este o opțiune importantă pentru echipa națională.

Pe vremea mea nu erau atât de mulți portari. Acum ai de unde să alegi și rămâne de văzut cine se va impune și va reuși să rămână numărul 1 pe o perioadă mai lungă.

S-au tot schimbat în ultimii ani, nu am văzut să stea cineva mai mult de un an și jumătate”, a declarat Bogdan Stelea, potrivit digisport.ro.

Pentru postul de titular la prima reprezentativă a României, Ionuț Radu s-ar lupta cu alți trei goalkeeperi: Ștefan Târnovanu (FCSB), Răzvan Sava (Udinese) și Horațiu Moldovan (Real Oviedo).

