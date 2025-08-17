„M-am accidentat!” FOTO. Victor Angelescu, apariție surprinzătoare înainte de Rapid - FCSB: „Asta s-a întâmplat, ca la fotbal”

RAPID - FCSB. Victor Angelescu (40 de ani), președintele clubului giuleștean, a apărut „accidentat” la derby-ul de pe Arena Națională.

Nume importante din fotbalul românesc sunt prezente la meciul din etapa #6 a Ligii 1, însă cel care a ieșit în evidență a fost acționarul minoritar al giuleștenilor.

RAPID - FCSB. Victor Angelescu, cu mâna în ghips: „ M-am accidentat”

Angelescu a explicat de ce s-a prezentat la derby cu mâna imobilizată în ghips.

„Am jucat fotbal, asta s-a întâmplat, m-am accidentat, asta este. Ca la fotbal. Mi-am prins mâna singur la o alunecare şi m-am accidentat. Important să batem azi”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Aflat în conflict cu conducerea clubului giuleștean, Cristi Săpunaru s-a întors în tribune și s-a fotografiat cu fanii.

La duelul de pe cel mai mare stadion al țării asistă și selecționerul Mircea Lucescu, dar și Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo.

Rapid - FCSB, echipele de start

Rapid: Stolz - Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza - Christensen, Keita - Dobre, Gojkovic, Hazrollaj - Baroan

Stolz - Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza - Christensen, Keita - Dobre, Gojkovic, Hazrollaj - Baroan Rezerve: Aioani, Blazek, Pașcanu, Bădescu, Gheorghe, Grameni, El Sawy, Pop, Petrila, Micovschi, Jambor, Koljic

Aioani, Blazek, Pașcanu, Bădescu, Gheorghe, Grameni, El Sawy, Pop, Petrila, Micovschi, Jambor, Koljic Antrenor : Constantin Gâlcă

: Constantin Gâlcă FCSB: Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Lixandru, Tănase, Olaru - Toma, Politic, Oct. Popescu

Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Lixandru, Tănase, Olaru - Toma, Politic, Oct. Popescu Rezerve: Udrea, Zima, Crețu, Bîrligea, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Cisotti, Alhassan, Stoian

Udrea, Zima, Crețu, Bîrligea, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Cisotti, Alhassan, Stoian Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Stadion : Arena Națională (București)

: Arena Națională (București) Arbitru: Istvan Kovacs // Asistenți: Ferencz Tunyogi, Ioan Corb / Arbitru VAR: Cătălin Popa // Asistent VAR: Iulian Dima

