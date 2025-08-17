Rapid fără idei, FCSB cu multe erori Concluzii după derby-ul încheiat 2-2 pe Arenă: asta e întrebarea pe care și-o pun deja mulți rapidiști +59 foto
Rapid a reușit să egaleze pe final, 2-2, în derby-ul de pe Arena Națională, după ce FCSB a condus încă din minutul 7
Superliga

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Raed Krishan (foto)
Publicat: 17.08.2025, ora 23:41
Actualizat: 17.08.2025, ora 23:45
  • Mai jos, câteva concluzii după un meci foarte disputat

Dacă sâmbătă, la un „mini-derby” al Ligii a 2-a, CS Dinamo - CSA Steaua, așteptările erau moderate, pentru Rapid - FCSB pretențiile erau cu totul altele.

Totuși, spectacolul din teren nu a fost pe măsura atmosferei din tribune. Meciul a fost destul anost, fragmentat, cu multe greșeli și cu prea puține ocazii de poartă, salvat doar pe final.

Surpriza negativă a serii: Rapid. O echipă care venea cu un moral bun, dar care a trimis primul șut pe spațiul porții abia după minutul 55.

Joc greoi, lipsit de idei și de agresivitatea pe care fanii o așteptau. Rapidiștii scoși de două ezitări mari din defensiva campioanei.

De partea cealaltă, FCSB s-a văzut că este încă în rodaj. Campioana României nu a găsit încă rețeta perfectă din sezonul trecut și, de multe ori, a părut prudentă mai degrabă decât inspirată.

În căutarea cadenței. Roș-albaștrii nu reușit să obțină maximum, într-o seară în care a și odihnit pentru meciul cu Aberdeen, nici nu a obosit atât de mult și a avut avantaj de două goluri.

Graovac, ce surpriză!

Dacă până acum a părut ezitant și ușor de depășit în câteva momente, Graovac a fost una dintre surprizele plăcute ale derby-ului pentru FCSB. Folosit fundaș dreapta, bosniacul a arătat siguranță și disciplină defensivă.

În primele 56 de minute nu a avut emoții în fața lui Hazrollaj, iar după intrarea lui Petrila a gestionat situațiile fără mari probleme. Intervențiile sale au adus liniște într-un sector unde Rapid părea să aibă spațiu de manevră.

Prestația arătată de Graovac deschide o nouă dilemă: poziția de fundaș dreapta. Crețu e deja trecut în plan secund de regula U21 acoperită prin Cercel, dar ale cărui evoluții încă sunt la un nivel scăzut.

Astfel, Crețu riscă să devină o variantă tot mai puțin folosită. În acest context, bosniacul poate deveni o soluție solidă și sigură, chiar dacă nu este postul său de bază.

Hazrollaj când arată ceva?

Adus ca o mare speranță din Kosovo, pentru o sumă importantă, în jur de 900.000 de euro, Drilon Hazrollaj este deocamdată o mare dezamăgire pentru Rapid.

În derby-ul cu FCSB nu a reușit nicio acțiune notabilă și a fost complet anihilat de Graovac, care l-a „băgat în buzunar” până la schimbarea sa, în minutul 56.

La doar 21 de ani și după numai cinci meciuri oficiale, e adevărat că timpul încă joacă în favoarea sa, însă prestațiile de până acum nu justifică investiția făcută.

Rapid așteaptă un jucător decisiv, capabil să facă diferența, însă deocamdată kosovarul pare departe de a livra la nivelul așteptat.

Care e Baroan?

E întrebarea pe care și-o pun deja mulți rapidiști. Atacantul francez de 25 de ani a fost încântător contra lui FC Botoșani, când dubla sa a ridicat publicul din Giulești în picioare și părea să anunțe apariția unui nou idol.

Dar de atunci, nimic. Cu Oțelul și FCSB, Antoine Baroan a fost practic absent: evoluții șterse, fără inspirație, fără determinare și, mai grav, fără niciun șut pe poartă în două partide consecutive. Pentru un vârf adus să facă diferența, acesta este un semnal de alarmă.

Întrebarea devine inevitabilă: meciul cu Botoșani a fost doar o explozie de moment sau Baroan are potențialul real de a deveni omul de gol al Rapidului?

Primele runde nu oferă încă răspunsul, dar contrastul este prea mare pentru a nu ridica semne de întrebare.

Ngezana, tot mai slab

Dacă sezonul trecut Siyabonga Ngezana era o stâncă în apărarea FCSB-ului, un stoper redutabil care inspira siguranță, începutul actualei stagiuni îl arată într-o evidentă scădere de formă.

Sud-africanul comite greșeli grave meci de meci, erori care deja au costat echipa puncte prețioase în campionat și chiar o calificare ratată în Europa.

Deocamdată, prestațiile sale sunt o umbră față de ceea ce arăta anul trecut. În locul fundașului sigur pe sine, FCSB se bazează acum pe un jucător imprevizibil, a cărui instabilitate lasă impresia nevoii unui nou jucător pe acel post.

