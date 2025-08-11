„Ionuț Radu a strălucit”  Portarul român, lăudat de presa din Spania: „Orice îndoieli au fost risipite!”

Ionuț Radu (28 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, a fost lăudat de presa din Spania după meciul amical disputat de echipa din LaLiga cu Wolverhampton.

Ionuț Radu a semnat cu Celta Vigo în această vară, după ce și-a încheiat aventura la Venezia.

Ionuț Radu, lăudat de presa spaniolă: „A strălucit”

Celta Vigo a jucat un meci de pregătire împotriva englezilor de la Wolverhampton. Formația spaniolă s-a impus la limită, scor 1-0. După meci, jurnaliștii de la Mundo Deportivo l-au lăudat pe portarul Ionuț Radu.

La precedentele meciuri amicale, Radu fusese criticat din cauza evoluțiilor sale modeste.

„Românul a strălucit împotriva echipei engleze. Orice îndoieli cu privire la transferul său au fost risipite. După o lovitură de cap din apropiere a lui Agbadou, el și-a demonstrat reflexele.

Un gol superb marcat de Pablo Duran și intervențiile portarului român Ionuț Radu, care a fost criticat pentru prestațiile sale din perioada de pregătire, i-au permis Celtei să încheie perioada de pregătire cu o victorie la limită împotriva lui Wolverhampton”, se arată pe site-ul mundodeportivo.com.

Rezultatele înregistrate de Celta Vigo în partidele de pregătire:

0-2 cu Famalicao (Portugalia)

1-3 cu Braga (Portugalia)

2-0 cu Nacional (Portugalia)

1-2 cu Stuttgart (Germania)

3-0 cu Grasshoppers (Elveția)

0-1 cu Guimaraes (Portugalia)

1-0 cu Wolverhampton (Anglia)

