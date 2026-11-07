Marca, despre situația lui Ionuț Radu „Problemele medicale nu l-au împiedicat să joace toate meciurile la Celta”

Publicația spaniolă Marca a abordat „subiectul Ionuț Radu”, după ce portarul de 29 de ani l-a anunțat pe selecționerul Gică Hagi că nu va onora convocarea la națională pentru meciurile cu Polonia și Bosnia.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Goalkeeperul echipei Celta Vigo a ajuns la un acord cu Federația Română de Fotbal pentru a nu participa la această acțiune a echipei naționale, astfel încât să se poată ocupa de problemele la umăr care îl deranjează încă din sezonul trecut.

„Ionuț Radu nu va fi disponibil pentru meciurile din această lună! Portarul legitimat la Celta Vigo va efectua un tratament medical pentru a-și rezolva o problemă de sănătate mai veche. Multă sănătate, Ionuț Radu!”, a fost mesajul venit dinspre națională.

„Problemele medicale nu l-au împiedicat să joace toate meciurile”

Marca remarcă faptul că disconfortul resimțit la umăr nu l-a împiedicat pe internaționalul român să evolueze la un nivel foarte bun în toate cele 15 partide oficiale disputate de Celta Vigo în actuala stagiune.

Problemele medicale nu l-au împiedicat pe Ionuț Radu să joace toate meciurile la Celta. Marca

Radu a bifat toate cele 11 meciuri din La Liga și cele patru confruntări din Europa League, fără să rateze vreun minut.

Mai mult, portarul român este singurul jucător din lotul formației pregătite de Claudio Giraldez care nu a fost menajat sau înlocuit în acest sezon.

Ionuț Radu, 65 de meciuri pentru Celta Vigo în puțin peste 14 luni

Absența sa de la echipa națională nu este singura partidă pe care o va rata în perioada următoare.

Ibericii precizează că goalkeeperul nu va evolua nici în meciul de Cupă programat vineri, la Salamanca, însă această absență era deja stabilită.

De la transferul său la Celta Vigo, în sezonul precedent, Ionuț Radu a devenit unul dintre oamenii de bază ai echipei.

Portarul român a acumulat deja 65 de apariții oficiale în tricoul echipei spaniole în puțin peste 14 luni.

În plus, Radu se numără printre portarii cu cele mai puține goluri primite în La Liga în actuala ediție de campionat.

Dani Coman: „E clar că ceva nu-i convine la națională”

Absența lui Ionuț Radu de la echipa națională a stârnit și reacții în fotbalul românesc.

Dani Coman, președintele lui FC Argeș, consideră că portarul lui Celta Vigo traversează o perioadă excelentă la nivel de club, dar evoluțiile sale sunt diferite atunci când îmbracă tricoul primei reprezentative:

„E clar că ceva nu-i convine la națională. Poate nu are o conjunctură favorabilă, poate nu are o atmosferă cum îi place lui. Ceva se întâmplă cu el, nu e la fel ca la Celta”.

Comunicatul FRF despre situația lui Ionuț Radu

„Ca urmare a convocării preliminare primite de Ionuț Radu, clubul Celta Vigo a trimis o scrisoare către staff-ul medical al echipei naționale prin care informează asupra stării de sănătate a jucătorului.

Conform raportului transmis de departamentul medical al clubului spaniol în data de 1 noiembrie 2026, Ionuț Radu se confruntă cu o afecțiune la umărul drept, cu modificări degenerative vechi, urmând să efectueze un tratament și să respecte o perioadă strictă de repaus pentru recuperare.

Ionuț Radu confirmă situația medicală și își dorește să urmeze acest tratament pentru a-și remedia problema medicală.

Ca urmare a acestei situații, confirmată de Ionuț Radu, portarul nu va face parte din lotul național la meciurile din această lună”, a transmis FRF pe site-ul oficial.

Lotul preliminar al stranierilor pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 6/0), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 3/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0);

ATACANȚI

Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 30/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 30/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0).

* Louis MUNTEANU (D.C. United) nu face parte din această listă preliminară din cauza accidentării

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Suedia - 10p Bosnia - 8p Polonia - 4p România - 0p

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport