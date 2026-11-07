„E clar că ceva nu-i convine” Suspiciuni după absența lui Ionuț Radu de la echipa națională: „Nu e la fel ca la Celta”

Dani Coman (47 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a vorbit despre situația lui Ionuț Radu (29 de ani), pe care Gigă Hagi nu se va putea baza la următoarea acțiune a naționalei.

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Celta Vigo a informat FRF că portarul român va fi supus unui tratament pentru o problemă medicală mai veche, însă oficialul piteștenilor ar lăsa de înțeles că acesta ar avea anumite incoveniente legate de prima reprezentativă.

Dani Coman: „E clar că ceva nu-i convine la națională”

Coman vede diferențe mari între evoluțiile lui Radu la Celta Vigo și cele de la echipa națională.

„Nu știu cine va fi convocat și nu știu nici ce s-a întâmplat exact cu Ionuț Radu. Cred că Radu e cel mai în formă portar român, mie îmi place.

Apăra foarte bine în campionatul Spaniei, dar e clar că ceva nu-i convine la națională. Poate nu are o conjunctură favorabilă, poate nu are o atmosferă cum îi place lui. Ceva se întâmplă cu el, nu e la fel ca la Celta.

Hindrich e un portar care a crescut foarte mult. A apărat foarte bine la CFR Cluj, apoi a plecat în Polonia, unde văd că face treabă foarte bună. E un portar bun, dar nu știu pentru că nu-l văd zi de zi și nu urmăresc meciurile pe care le joacă.

Aioani a avut o perioadă de pauză la Rapid. A fost accidentat, și-a revenit. Acum, a reintrat în primul 11”, a spus Dani Coman, potrivit sport.ro.

Selecționerul Gică Hagi l-a înlocuit ulterior pe Ionuț Radu cu Ștefan Târnovanu.

FOTO. Penalty-ul apărat de Ionuț Radu în ultimul meci din Europa League, scor 1-2 cu Saint-Gilloise

Lotul anunțat de Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Suedia - 10p Bosnia - 8p Polonia - 4p România - 0p

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