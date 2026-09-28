Ne-au amețit cu pasele! Bosniacii au zis că vor să-l enerveze pe Hagi și au reușit. Nouă nu ne-a ieșit nimic. 2-4. Putea fi și mai rău

- ROMÂNIA - BOSNIA 2-4. Ce a spus selecționerul Barbarez înaintea confruntării din Liga Națiunilor s-a împlinit.
- Bosniacii au venit să ne bată și noi n-am avut nicio armă împotriva lor. Ne-au învins pe toate zonele terenului.
La conferința de duminică seară, selecționerul bosniac Sergej Barbarez a spus cum vede meciul de luni.
L-a lăudat pe Gică Hagi, și-a amintit ce a însemnat el pentru fotbal, „a fost idolul tuturor”, zicând ușor amuzat că „dacă România joacă așa cum juca Hagi nu vom avea nicio șansă”.
Dar a avertizat: „Cu toate meritele și recunoștința pentru fotbalul mondial, vrem să-l supărăm pe Hagi luni. Vrem să învingem”.
Defensiv și ofensiv, am arătat înfiorător în prima repriză
Pe teren, Barbarez a avut dreptate. Bosnia a jucat exact ce voia. Cu presing, cu joc rapid, vertical, punctând la fiecare ocazie.
A profitat în prima repriză că „tricolorii” aproape nu au existat. În apărare, o mulțime de erori individuale și colective, întreaga fază defensivă, nu doar portarul Radu sau fundașii.
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În zona mediană, au fost multe zone libere, prea multe, spații pe care adversarii s-au infiltrat permanent.
În ofensivă, am reușit foarte puțin. În afara golului lui Bîrligea, la 0-2, nimic. Circulație lentă, neînțelegeri, nesincronizări, fără viteză, fără ritm, fără ocazii de gol. A fost 1-3 la pauză. Scor corect.
Ce a făcut Hagi în amicale nu i-a ieșit în oficiale
Hagi a schimbat 9 titulari față de eșecul cu Suedia (1-2), a apărut cu altă echipă, cum a făcut între cele două amicale din vară, 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor, dar acum efectul nu a mai fost același.
După pauză, selecționerul a înlocuit încă doi jucători, au intrat Cicâldău și Louis Munteanu (Olaru și Mihăilă, out).
Și Cicâldău a marcat. Dar era golul de 2-4, pentru că adversarii mai punctaseră o dată.
Faza de 1-4 la care am fost spectatori
O acțiune plecată din propria defensivă, bosniacii au traversat tot terenul cu mingea la picior, ieșindu-le fiecare pasă, în timp ce noi am fost spectatori.
Și atacanții eșuând în presing, și mijlocașii, care doar au privit, și apărătorii, care n-au intervenit nici la centrare, nici la finalizare. Așa a fost faza de 1-4. Ne-au amețit cu pasele.
„Dragonii” puteau să înscrie și pentru 2-5, dar au ratat două ocazii mari. Una, Lukic. Alta, Demirovic.
Spre final, am revenit în atac, căutând o fisură în zidul advers. N-am găsit-o.