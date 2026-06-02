„Hagi a luat fața gramaticii” Selecționerul a ajuns la Cronica Cârcotașilor pentru discursul său: „A driblat topica frazei de au amețit toți lingviștii”

Discursul ținut de Gheorghe Hagi (61 de ani) după revenirea la cârma echipei naționale a României a ajuns la Cronica Cârcotașilor.

Ce a evidențiat emisiunea de satiră de la Prima TV, mai jos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După 25 de ani, Hagi se întoarce pe banca primei reprezentative. Primele meciuri din noul său mandat vor fi amicalele cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie).

Gică Hagi a ajuns la Cronica Cârcotașilor

„Numărați voi de câte ori a spus «care»” este îndemnul lui Șerban Huidu, unul dintre prezentatorii emisiunii Cronica Cârcotașilor, pentru telespectatori, înainte de a fi prezentate imagini de la conferința de presă susținută de noul selecționer.

„Toți care, într-un fel sau altul, se încadrează în acele criterii principale care sunt, care le știți și vi le-am spus: jucător experimentat, de vârstă bună, foarte bună, care o are la echipă, o are. Și al treilea, jucător foarte talentat, foarte, foarte tânăr, care poate să vină, să aducă energie, entuziasm în colectivul care e.

Am decis să luăm trei jucători pe post, să ne prezentăm în fața jucătorilor cu conceptul tehnic care, viziunea și toată strategia și filosofia care o să o avem.

Să fie cât mai mulți, e primul contact care îl avem cu ei. După aceea, din septembrie încolo, va începe adevărata competiție, adevăratul concurs care o să fie. Acum am vrut să fie cât mai mulți jucători, ca să mă cunoască”.

Hagi a vorbit și despre noua campioană a României: „Clar că Craiova, în momentul de față, a luat fața la tuturor”.

În studio urmează un dialog ironic despre gafele făcute de Hagi:

Codruț Kegheș (Dezbrăcatu): „Deci, vericule, Craiova a luat fața la tuturor, iar Hagi a luat fața gramaticii”.

„Deci, vericule, Craiova a luat fața la tuturor, iar Hagi a luat fața gramaticii”. Șerban Huidu: „A driblat topica frazei de au amețit toți lingviștii”.

„A driblat topica frazei de au amețit toți lingviștii”. Gabriela Marin: „Care, la care, după această declarație, profesorii de limba română au acuzat crampe musculare și au cerut și schimbare de urgență”.

Ulterior, discursul lui Hagi este modificat cu ajutorul inteligenței artificiale. Sponsorii de pe panoul din spatele selecționerului sunt înlocuiți cu numele unor celebri filosofi, printre care Socrates, Locke, Hume, Hegel, Plato, Kant, Marx, Aristotle, Descartes, Nietzsche, Heidegger.

Lotul României pentru meciul cu Georgia

PORTARI

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu și Denis Drăguș au rămas la Mogoșoaia.

Această măsură a fost luată pentru a-i proteja pe „tricolori” și pentru a le asigura un proces optim de pregătire, scrie frf.ro.

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport