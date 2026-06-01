„Vreau să-mi iau rămas-bun”  Kevin Keegan vrea să revină pe St. James’ Park după diagnosticul de cancer

Kevin Keegan (75 de ani), fostul mare internațional englez și fost antrenor al lui Newcastle United, a vorbit public pentru prima dată despre starea sa de sănătate.

Acesta a fost diagnosticat cu cancer în stadiul patru, informație anunțată la începutul acestui an.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Legenda fotbalului englez a transmis că răspunde bine la tratament și a vorbit și despre dorința de a reveni pe St. James’ Park, stadionul pe care a făcut istorie.

Citește și Primele decizii la U Cluj Ce se întâmplă cu Chipciu și Nistor și cine poate pleca de la echipa lui Bergodi Citește mai mult Primele decizii la U Cluj Ce se întâmplă cu Chipciu și Nistor și cine poate pleca de la echipa lui Bergodi

Kevin Keegan vrea să revină pe St. James’ Park după diagnosticul de cancer

Keegan a păstrat o notă de umor atunci când a fost întrebat cum se simte.

„Încă sunt în viață, mulțumesc”, a răspuns fostul internațional englez.

Apoi, fostul câștigător al Balonului de Aur a vorbit deschis despre momentul în care a aflat diagnosticul, despre tratamentul pe care îl urmează și despre medicul care îl îngrijește.

„Am fost implicat într-un accident de mașină și, din cauza asta, a trebuit să fac o operație. În timp ce făceam scanarea pentru operație, au descoperit că am cancer.

Mi-au spus că avem un medic foarte bun, cu o nouă metodă de a lupta cu ceea ce am. Adică un cancer în stadiul patru.

Era suporter al lui Liverpool, așa că m-am dus să-l cunosc. Știam că nu voi merge singur, dacă înțelegeți ce vreau să spun”, a declarat Keegan, făcând referire la imnul „cormoranilor”, You’ll Never Walk Alone („Nu vei merge niciodată singur”), conform skysports.com.

Mi-a spus: «Kevin, cu acest nou tratament, am o rată de succes extraordinară». L-am întrebat: «Care este rata ta de succes?». Mi-a spus: «33%». Eu credeam că va fi 80%, 90%. 33%. Deocamdată sunt încă aici. Kevin Keegan, fost mare internațional englez

Keegan a avut o legătură puternică și cu Liverpool, club pentru care a jucat între 1971 și 1977 și alături de care a câștigat mai multe trofee importante, inclusiv Cupa Campionilor Europeni și Cupa UEFA.

Fostul selecționer al Angliei a vorbit și despre legătura sa cu Newcastle United și a explicat că nu își dorește o statuie după moarte.

„ Statuia mea este felul în care mă percep oamenii. Vreau să-mi iau rămas-bun. Nu am avut această șansă când am plecat ultima dată de la club”, a mai spus acesta, conform lbc.co.uk.

Newcastle, mesaj pentru Kevin Keegan: „Va fi întotdeauna primit cu căldură pe St. James’ Park”

Newcastle United a reacționat după apariția publică a lui Keegan și a transmis un mesaj de susținere pentru fostul său jucător și antrenor.

„Îi transmitem sprijinul nostru sincer și cele mai calde gânduri lui Kevin Keegan și familiei sale, în urma diagnosticului recent de cancer în stadiul patru.

Kevin ocupă un loc unic și prețuit în istoria lui Newcastle United și în inimile suporterilor noștri. Pasiunea, leadershipul și legătura sa cu clubul și cu orașul au contribuit la unele dintre cele mai memorabile momente ale noastre.

Toți cei de la club sunt alături de Kevin și îi transmit lui și familiei sale putere și cele mai bune gânduri pentru perioada care urmează.

Kevin va fi întotdeauna primit cu căldură pe St. James’ Park și sperăm să îl revedem curând”.

We send our heartfelt support and warmest wishes to Kevin Keegan and his family following his recent diagnosis of stage four cancer.



Kevin holds a unique and cherished place in the history of Newcastle United, and in the hearts of our supporters. His passion, leadership and… pic.twitter.com/Gft0meUQXJ — Newcastle United (@NUFC) June 1, 2026

Cine este Kevin Keegan

Kevin Keegan este un fost atacant englez, care și-a început cariera la vârsta de 17 ani, la Scunthorpe United, în 1968. Trei ani mai târziu, acesta a fost transferat de Liverpool, unde a petrecut 6 sezoane.

După perioada petrecută pe Anfield, Keegan a plecat în Bundesliga, la Hamburg. În sezonul 1978-1979, când nemții au câștigat titlul, englezul a fost golgheterul echipei, cu 17 goluri marcate.

În 1980, Keegan s-a întors în țara sa natală, la Southampton. Doi ani mai târziu a ajuns la Newcastle și s-a retras, mai apoi, în 1985.

Cele mai importante trofee câștigate în cariera sa de jucător:

2X Balonul de Aur (1978, 1979)

3X Premier League, cu Liverpool (1973, 1976, 1977)

2X Cupa UEFA (1973, 1976)

1X Cupa Angliei (1974)

2X Supercupa Angliei (1975, 1977)

După retragerea din activitatea, Kevin Keegan a devenit antrenor. Acesta le-a pregătit pe Newcastle, de două ori, Fulham (1998-1999) și Manchester City (2001-2005). A fost și selecționerul Angliei, în perioada 1999-2000.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport