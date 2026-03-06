Prins cu nasul în ofsaid FOTO. Moment incredibil în Premier League! Ismaila Sarr a înscris, dar golul a fost anulat: „Nimic nu pare corect”

Tottenham - Crystal Palace 1-3. Ismaila Sarr (28 de ani), extrema dreaptă a oaspeților, a înscris în partida de joi, dar golul său a fost anulat,

Motivul? Nasul fotbalistului era în ofsaid!

Palace le-a provocat celor de la Spurs a cincea înfrângere consecutivă în Premier League. Echipa la care joacă Radu Drăgușin a ajuns să fie la un singur punct distanță de locurile de retrogradare!

FOTO. Golul lui Ismaila Sarr, anulat din cauză că nasul lui era în ofsaid

În minutul 29 al partidei de joi, din etapa 29 din Premier League, Evan Guessand i-a pasat lui Ismaila Sarr, care a scăpat singur spre poarta apărată de Guglielmo Vicario.

Extrema senegaleză l-a lobat pe portar și a reușit să înscrie, dar arbitrul Andy Madley a stricat sărbătoarea lui Crystal Palace.

Faza a fost verificată în camera VAR, iar „centralul” a transmis că Ismaila Sarr se afla în poziție de ofsaid, astfel că reușita a fost anulată.

Jucătorul lui Crystal Palace se afla, în mare parte, în poziție regulamentară, singura partea a corpului care se afla în afara jocului fiind nasul său!

Premier League a venit cu explicații după faza controversată:

„VAR a verificat decizia arbitrului de a valida golul și a stabilit că Sarr se afla în poziție de ofsaid, recomandând anularea golului”, au scris reprezentanții ligii engleze pe platforma X.

#TOTCRY – 29’ VAR OVERTURN



VAR checked the referee’s call of goal – and established that Sarr was in an offside position and recommended that the goal was disallowed. pic.twitter.com/8VhZi1Tjzi — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) March 5, 2026

Câteva minute mai târziu, Dominic Solanke a deschis scorul, după pasa decisivă oferită de Archie Gray.

Micky van de Ven, fundașul lui Tottenham, a fost eliminat în minutul 38, iar meciul a avut parte de o întorsătură drastică.

În minutul 40, Ismaila Sarr a restabilit egalitatea dintr-un penalty, iar Jorgen Strand Larsen ('45+1) a majorat diferența pentru Crystal Palace.

În finalul primei reprize, Ismaila Sarr a bifat „dubla” ('45+7) și a stabilit scorul final al partidei: 3-1 pentru Crystal Palace, care se află pe locul 13 în Premier League, cu 38 de puncte.

Joe Hart: „Nimic nu pare corect”

Joe Hart, fostul portar al lui Manchester City, a comentat golul anulat al lui Ismaila Sarr.

„Asta e decizia finală, da? Fața lui era în poziție de ofsaid, în fața mingii. Nimic nu pare corect, nu-i așa? Nimic din toate astea nu pare corect.

Cunosc mulți jucători care ar fi fost în poziție de ofsaid în acea situație (n.r. din cauza nasului)”, a glumit Hart, conform thesun.co.uk.

Decizia arbitrului de a anula golul jucătorului lui Crystal Palace a stârnit și critici din partea fanilor, care au notat:

„Este absolut ridicol să trasezi linii pentru a dicta ofsaid după nasul cuiva”

„Probabil că foarte mulți fani sunt gata să renunțe la fotbalul modern”

„Fotbalul este într-o stare foarte, foarte proastă”.

