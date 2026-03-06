„Toți trei sunt slabi”  Fotbaliștii luați în calcul de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, criticați: „Nu sunt pentru meciul ăsta” +13 foto
Foto: Sport Pictures
„Toți trei sunt slabi” Fotbaliștii luați în calcul de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, criticați: „Nu sunt pentru meciul ăsta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 10:08
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 10:09
  • Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu și fostul fotbalist Basarab Panduru au analizat situația fundașilor stânga români disponibili pentru barajul cu Turcia.
  • Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Mircea Lucescu are probleme de lot înaintea duelului decisiv cu Turcia, în special după accidentarea suferită de Alexandru Chipciu, care va fi indisponibil aproximativ trei săptămâni.

În acest context, selecționerul i-ar putea convoca pe Raul Opruț sau Andrei Borza pentru postul de fundaș stânga, ca o soluție de rezervă pentru Nicușor Bancu.

Bogdan Cosmescu: „Toți trei sunt slabi pe apărare”

Bogdan Cosmescu consideră că cele trei variante pe care le are la dispoziție Mircea Lucescu (Opruț, Borza și Bancu) nu sunt potrivite pentru postul de fundaș stânga.

„Mi se pare că toţi fundaşii stânga care pot fi convocaţi sunt slabi în apărare şi buni în atac.

Foarte slab (n.r. Opruț în apărare). Rapid aici i-a bătut (2-1 cu Dinamo), la Opruţ. Poate că i-a cerut Kopic să se ducă mai mult în faţă, cert e că ambele goluri au venit pe acolo. E modest în apărare, crede-mă.

Toţi trei sunt slabi pe apărare, niciunul nu mi se pare fundaş stânga de meserie. Pot să fie buni când joacă cu cinci, să facă banda”, a declarat Bogdan Cosmescu la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

FOTO. Accidentarea lui Alexandru Chipciu

Accidentarea lui Chipciu în meciul U Cluj - Hermannstadt 2-1 / foto: capturi Digi Sport
Accidentarea lui Chipciu în meciul U Cluj - Hermannstadt 2-1 / foto: capturi Digi Sport

Accidentarea lui Chipciu în meciul U Cluj - Hermannstadt 2-1 / foto: capturi Digi Sport Accidentarea lui Chipciu în meciul U Cluj - Hermannstadt 2-1 / foto: capturi Digi Sport Accidentarea lui Chipciu în meciul U Cluj - Hermannstadt 2-1 / foto: capturi Digi Sport Accidentarea lui Chipciu în meciul U Cluj - Hermannstadt 2-1 / foto: capturi Digi Sport Accidentarea lui Chipciu în meciul U Cluj - Hermannstadt 2-1 / foto: capturi Digi Sport
Basarab Panduru: „Nu sunt pentru meciul ăsta

Fostul internațional Basarab Panduru a comentat la rândul său situația fundașilor stânga. Acesta consideră că Andrei Borza nu este potrivit pentru un meci atât de important, din cauza lipsei de experiență.

„Bancu, titular, ziceam că se dă lupta între Chipciu şi Opruţ (n.r. - al doilea fundaş stânga convocat), iar Borza era al patrulea, dar pe Borza nu-l văd să intre acum în discuţie, deşi el e viitorul.

Nu mi se pare un meci pentru Borza şi tot văd nişte nume: Coubiş, Vermeşan... Aud că vrea să-i ia la meciul ăsta, că tot citesc.

Nu sunt pentru meciul ăsta, mâine vor fi viitorul, dar nu la meciul ăsta, că e de oameni cu experienţă, care au jucat la nivelul ăsta. Noi nu avem cum”, a spus Basarab Panduru.

19 meciuri
a jucat Andrei Borza în acest sezon pentru Rapid. A înscris 2 goluri și a oferit 3 pase decisive

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

