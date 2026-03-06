Cade mitul „Musi e bun”! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan  
Alexandru Musi, în meciul cu Rapid (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

Cade mitul „Musi e bun”! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 13:26
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 14:18
  • Alexandru Musi a avut un start de sezon foarte bun, însă în 2026 nu are gol și nici pasă de gol.
  • Cum arată topul firmei de monitorizare SportsBase în privința fotbaliștilor U21 din acest campionat: Musi nu prinde primele 15 poziții!

După primele 4 luni ale actualului sezon, Dinamo se felicita și era felicitată de aproape toată lumea din fotbal pentru afacerea realizată în vara trecută: când l-a luat pe Alexandru Musi, de la FCSB. La schimb l-a cedat pe Politic și a încasat în jur de 1.000.000 de euro.

La începutul lui noiembrie 2025, Musi avea cifre foarte bune:

  • 17 meciuri jucate
  • Medie de aproape 80 de minute jucate pe meci
  • 5 goluri marcate
  • 1 pasă decisivă

Apoi a suportat o accidentare, o leziune musculară, a lipsit timp de o lună și a revenit odată cu reluarea campionatului, la jumătatea lunii ianuarie. În 2026 însă cifrele sunt foarte slabe:

  • 9 meciuri
  • Medie de sub 70 minute jucate pe meci
  • Nici un gol
  • Nici o pasă de gol

Dar unde se plasează media întregului sezon pentru Musi, care în vară va împlini 22 de ani? E bun, foarte bun sau e doar un fotbalist mediocru, supraevaluat?

Un răspuns ar putea să-l ofere concluziile firmei de monitorizare SportsBase, pentru toate cele 29 de etape, practic aproape întreg sezonul regulat. Iar cea mai bună comparație e între Musi și ceilalți fotbaliști eligibili U21, adică născuți începând cu 1 ianuarie 2004. Toți aceștia acoperă regula impusă de FRF în Liga 1 în acest sezon și o vor face și în 2026-2027.

Concluzia datelor pe care GOLAZO.ro le-a analizat în raportul societății care a radiografiat în cele mai mici detalii campionatul României e una dezamăgitoare pentru Musi și pentru Dinamo.

Raportat la absolut toți fotbaliștii U21, indiferent de volumul minutelor jucate, Musi nu prinde primele 15 poziții, în ierarhia celor mai buni, departajați de Index-ul evoluțiilor lor, adică media tuturor reușitelor și nereușitelor din timpul petrecut pe teren.

Peste Musi se află și nume precum Ilaș, Kun, Radaslavescu, Maftei, Ciubotaru și chiar Cristi Mihai, colegul său de la Dinamo.

Musi are un Index de 168 și e la limită peste fotbaliști precum Rareș Pop, El Sawy și Stoian.

Cum arată top 10 jucători U21 în acest sezon, raportat la Indexul firmei SportsBase

  1. Mihnea Rădulescu (U Craiova)
  2. David Matei (U Craiova)
  3. Andrei Borza (Rapid)
  4. Andrei Coubiș (U Cluj)
  5. Ionuț Cercel (FCSB)
  6. Eduard Radaslavescu (Farul)
  7. Luca Băsceanu (U Craiova)
  8. Ștefan Bană (Oțelul)
  9. Lorenzo Biliboc (CFR Cluj)
  10. Cristian Mihai (Dinamo)
60 de jucători
din Liga 1, indiferent de vârstă, care evoluează doar pe cele 4 poziții din ofensivă (mijlocaș central ofensiv, atacant dreapta, atacant central și atacant stânga), sunt peste Musi în clasamentul Indexului SportsBase

Topul de mai sus nu ține cont de minute și în el, unde Musi e pe locul 15, apar jucători cu foarte puțin timp petrecut pe teren.

Un exemplu e Coubiș, pe care U Cluj l-a adus abia în această iarnă și care a jucat doar 430 de minute. Comparativ, Musi are aproape 1.900 de minute, ceea ce înseamnă 73% din totalul minutelor.

Dar chiar și dacă ar fi luați în calcul doar jucătorii U21 care au bifat măcar 30% din volumul total al minutelor din cele 29 de etape, Musi tot n-ar prinde top 10. Această ierarhie arată așa:

  1. M. Rădulescu - 32% minute jucate din totalul celor 2.610
  2. D. Matei - 66,5%
  3. Borza - 58,5%
  4. Radaslavescu - 76%
  5. Bană - 48%
  6. Biliboc - 47,5%
  7. D. Maftei - 52%
  8. Viktor Kun (CFR) 41%
  9. Kevin Ciubotaru (Hermannstadt) - 84,5%
  10. Narcis Ilaș (Botoșani) - 50%

Musi nu prinde cel mai bun 11 al jucătorilor U21

Conform monitorizării firmei respective, luând jucătorul cu Indexul cel mare mare pentru fiecare post în parte, rezultă că în cel mai bun 11 al campionatului, pentru primele 29 de etape, Musi nu e prezent.

Echipa campionatului, formată doar din jucători eligibili pentru naționala de tineret

  • Lefter (U Cluj) - M. Rădulescu (Craiova), Cercel (FCSB), Coubiș (U Cluj), Borza (Rapid) - C. Mihai (Dinamo) - Bană (Oțelul), D. Matei (U Craiova), Radaslavescu (Farul), Biliboc (CFR) - Băsceanu (U Craiova)

Toma e în afara Top 20

Fotbalistul cu care FCSB a bifat cele mai multe minute pe teren, din perspectiva U21, a fost Toma.

El a jucat peste 40% din minutele celor 29 de etape, dar randamentul său a fost unul extrem de slab.

El are un Index modest, cu care nu prinde top 20 fotbaliști U21 și e la egalitate cu Creț, de la FC Botoșani.

dinamo bucuresti liga 1 regula u21 Alexandru Musi
