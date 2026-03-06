Dezastru fără Drăgușin De ce a lipsit  de la meciul cu Crystal Palace. Un alt eșec suferit de Tottenham » E la un punct de retrogradare!
Radu Drăgușin a rămas în tribună joi seară, pe White Hart Lane, la Tottenham - Crystal Palace 1-3 Foto: Imago
Campionate

Dezastru fără Drăgușin De ce a lipsit de la meciul cu Crystal Palace. Un alt eșec suferit de Tottenham » E la un punct de retrogradare!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 00:02
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 00:03
  • Radu Drăgușin nu a jucat joi seară la Tottenham - Crystal Palace 1-3. Antrenorul Igor Tudor a spus că are numai „o mică problemă”, dar motivul ar fi fost legat de meciul precedent. 
  • Fără el, fără mulți alți jucători accidentați, Spurs au pierdut a 5-a oară la rând în Premier League, al treilea eșec de când a venit Tudor. Sfârșitul primei reprize a fost crunt. Ce au făcut fanii la pauză.

După trei meciuri consecutive de 90 de minute în Premier League, Radu Drăgușin era așteptat să joace la Tottenham și joi seară, în ultimul meci al etapei a 29-a.

De ce e îngrijorare la FRF Motive imediate de teamă la federație din cauza conflictului din Iran
Citește și
De ce e îngrijorare la FRF Motive imediate de teamă la federație din cauza conflictului din Iran
Citește mai mult
De ce e îngrijorare la FRF Motive imediate de teamă la federație din cauza conflictului din Iran

Lovit la cap cu Fulham, Drăgușin a lipsit cu Crystal Palace

Dar stoperul în vârstă de 24 de ani nici nu a apărut în lotul londonezilor pentru duelul cu Crystal Palace, acasă, pe White Hart Lane.

„Are o mică problemă”, a spus antrenorul Igor Tudor înaintea partidei. Surse din apropierea echipei susțin că „tricolorul”, schimbat în minutul 90 duminică, la 1-2 cu Fulham, după ce primise o lovitură la cap, nu s-a pregătit de atunci pentru a respecta protocolul în asemenea cazuri.

Și tot din aceeași cauză nu a putut fi folosit de tehnicianul croat împotriva lui Palace.

Drăgușin a urmărit duelul din tribună, alături de alți jucători ai lui Spurs absenți, aflați în recuperare după accidentări.

Tottenham s-a prăbușit după eliminarea lui Van de Ven, sub ochii lui Drăgușin

Fără el, cu lotul decimat de leziuni, fără căpitanul Romero, fundașul central argentinian încă suspendat, Tottenham a fost un dezastru joi.

Momentul în care Van de Ven (dreapta) l-a tras de mână pe Sarr, la 1-0 pentru Tottenham: penalty și eliminare Foto: Imago Momentul în care Van de Ven (dreapta) l-a tras de mână pe Sarr, la 1-0 pentru Tottenham: penalty și eliminare Foto: Imago
Momentul în care Van de Ven (dreapta) l-a tras de mână pe Sarr, la 1-0 pentru Tottenham: penalty și eliminare Foto: Imago

A deschis scorul pe teren propriu, Solanke, în minutul 34, apoi Van de Ven a fost eliminat (38) pentru fault în poziție de ultim apărător (l-a tras de mână pe Ismaila Sarr), cartonaș roșu, penalty și totul s-a prăbușit!

Tottenham a primit trei goluri în 12 minute. Două în prelungiri

Sarr a egalat de la 11 metri (minutul 40), Tudor a făcut imediat două modificări (au ieșit Souza și Kolo Muani, au intrat Gallagher și Bissouma) încercând să salveze situația, dar echipa a cedat psihic.

Golul lui Strand Larsen (dreapta): Crystal Palace conducea pe White Hart Lane Foto: Imago Golul lui Strand Larsen (dreapta): Crystal Palace conducea pe White Hart Lane Foto: Imago
Golul lui Strand Larsen (dreapta): Crystal Palace conducea pe White Hart Lane Foto: Imago

A primit încă două goluri în prelungiri după erori mari în defensivă: Larsen 1-2 (45+1) și același Sarr 1-3 (45+7).

La pauză, mulți fani ai gazdelor au părăsit stadionul. Alții și-au fluierat și insultat propriii jucători.

Tottenham e la un punct de zona retrogradării

Nu s-a mai schimbat nimic în repriza secundă, a 5-a înfrângere consecutivă, a treia cu Tudor antrenor.

Iar situația devine tot mai îngrijorătoare la Tottenham. Tot mai aproape de zona retrogradării.

16 este locul
lui Tottenham, la un singur punct deasupra zonei roșii în Premier League

Citește și

„Aveam emoții pentru el!” Marius Niculae a găsit două motive de bucurie înainte de barajul cu Turcia: „Să-l pună în dificultate pe nea Mircea”
Nationala
23:28
„Aveam emoții pentru el!” Marius Niculae a găsit două motive de bucurie înainte de barajul cu Turcia: „Să-l pună în dificultate pe nea Mircea”
Citește mai mult
„Aveam emoții pentru el!” Marius Niculae a găsit două motive de bucurie înainte de barajul cu Turcia: „Să-l pună în dificultate pe nea Mircea”
Ce i se întâmplă lui Drăgușin Clauza de retrogradare inclusă în contractele jucătorilor lui Tottenham
Stranieri
11:59
Ce i se întâmplă lui Drăgușin Clauza de retrogradare inclusă în contractele jucătorilor lui Tottenham
Citește mai mult
Ce i se întâmplă lui Drăgușin Clauza de retrogradare inclusă în contractele jucătorilor lui Tottenham

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

accidentare Premier League tottenham Crystal Palace radu dragusin
Știrile zilei din sport
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Superliga
05.03
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Citește mai mult
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Superliga
05.03
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Superliga
05.03
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Citește mai mult
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa Romaniei
05.03
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește mai mult
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:32
Surprizele lui Lucescu pentru baraj Convocările preliminare pentru meciul cu Turcia și posibila finală a play-off-ului CM 2026
Surprizele lui Lucescu pentru baraj Convocările preliminare pentru meciul cu Turcia și posibila finală a  play-off-ului CM 2026
13:45
„Atunci voi pleca fără să cer un euro” Ce l-a deranjat pe Charalambous, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off: „Asta contează pentru mine”
„Atunci voi pleca fără să cer un euro” Ce l-a deranjat pe Charalambous, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off: „Asta contează pentru mine”
13:26
Cade mitul „Musi e bun”! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan
Cade mitul „Musi e bun”! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan  
14:07
„Rațiu, constanță și impact imediat” Spaniolii vorbesc despre posibila plecare a românului de la Rayo: „O sumă semnificativă”
„Rațiu, constanță și impact imediat” Spaniolii vorbesc despre posibila plecare a românului de la Rayo: „O sumă semnificativă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Top stiri din sport
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Tenis
05.03
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește mai mult
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Tenis
05.03
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Citește mai mult
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Formula 1
05.03
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Citește mai mult
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Campionate
05.03
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Citește mai mult
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 43 dinamo bucuresti 32 rapid 23 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 8 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share