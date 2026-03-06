Radu Drăgușin nu a jucat joi seară la Tottenham - Crystal Palace 1-3. Antrenorul Igor Tudor a spus că are numai „o mică problemă”, dar motivul ar fi fost legat de meciul precedent.

Fără el, fără mulți alți jucători accidentați, Spurs au pierdut a 5-a oară la rând în Premier League, al treilea eșec de când a venit Tudor. Sfârșitul primei reprize a fost crunt. Ce au făcut fanii la pauză.

După trei meciuri consecutive de 90 de minute în Premier League, Radu Drăgușin era așteptat să joace la Tottenham și joi seară, în ultimul meci al etapei a 29-a.

Lovit la cap cu Fulham, Drăgușin a lipsit cu Crystal Palace

Dar stoperul în vârstă de 24 de ani nici nu a apărut în lotul londonezilor pentru duelul cu Crystal Palace, acasă, pe White Hart Lane.

„Are o mică problemă”, a spus antrenorul Igor Tudor înaintea partidei. Surse din apropierea echipei susțin că „tricolorul”, schimbat în minutul 90 duminică, la 1-2 cu Fulham, după ce primise o lovitură la cap, nu s-a pregătit de atunci pentru a respecta protocolul în asemenea cazuri.

Și tot din aceeași cauză nu a putut fi folosit de tehnicianul croat împotriva lui Palace.

Drăgușin a urmărit duelul din tribună, alături de alți jucători ai lui Spurs absenți, aflați în recuperare după accidentări.

Tottenham s-a prăbușit după eliminarea lui Van de Ven, sub ochii lui Drăgușin

Fără el, cu lotul decimat de leziuni, fără căpitanul Romero, fundașul central argentinian încă suspendat, Tottenham a fost un dezastru joi.

Momentul în care Van de Ven (dreapta) l-a tras de mână pe Sarr, la 1-0 pentru Tottenham: penalty și eliminare Foto: Imago

A deschis scorul pe teren propriu, Solanke, în minutul 34, apoi Van de Ven a fost eliminat (38) pentru fault în poziție de ultim apărător (l-a tras de mână pe Ismaila Sarr), cartonaș roșu, penalty și totul s-a prăbușit!

Tottenham a primit trei goluri în 12 minute. Două în prelungiri

Sarr a egalat de la 11 metri (minutul 40), Tudor a făcut imediat două modificări (au ieșit Souza și Kolo Muani, au intrat Gallagher și Bissouma) încercând să salveze situația, dar echipa a cedat psihic.

Golul lui Strand Larsen (dreapta): Crystal Palace conducea pe White Hart Lane Foto: Imago

A primit încă două goluri în prelungiri după erori mari în defensivă: Larsen 1-2 (45+1) și același Sarr 1-3 (45+7).

La pauză, mulți fani ai gazdelor au părăsit stadionul. Alții și-au fluierat și insultat propriii jucători.

Tottenham e la un punct de zona retrogradării

Nu s-a mai schimbat nimic în repriza secundă, a 5-a înfrângere consecutivă, a treia cu Tudor antrenor.

Iar situația devine tot mai îngrijorătoare la Tottenham. Tot mai aproape de zona retrogradării.

16 este locul lui Tottenham, la un singur punct deasupra zonei roșii în Premier League

