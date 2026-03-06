Avantajul lui Lucescu Ce are Răzvan în plus acum față de Olympiacos și AEK în campionatul grec
Lucescu a cucerit două titluri (2019, 2024) și două Cupe ale Greciei (2018, 2019) cu PAOK Foto: Imago
Avantajul lui Lucescu Ce are Răzvan în plus acum față de Olympiacos și AEK în campionatul grec

  • Răzvan Lucescu, 57 de ani, are ca obiectiv eventul campionat-Cupa Greciei în 2026, când PAOK sărbătorește centenarul. 
  • Echipa din Salonic stă foarte bine în acest moment: s-a calificat în finala Cupei și are un avantaj față de Olympiacos și AEK în liga elenă. 

De când a început sezonul, Răzvan Lucescu e sub presiunea lui Ivan Savvidis.

Patronul lui PAOK vrea să vadă echipa cucerind și titlul, și Cupa Greciei în 2026.

Lucescu poate cuceri a 3-a Cupă a Greciei la PAOK la 5 zile după centenar

Pe 20 aprilie, clubul sărbătorește centenarul și proprietarul așteaptă repetarea eventului reușit în 2019, unic în istoria „vulturilor”, cu același antrenor.

Eliminat din Europa League, 1-2 (a) și 0-1 (d) cu Celta Vigo în play-off, Lucescu se poate concentra acum la competițiile interne.

Lucescu are 170 de victorii în 273 de meciuri la PAOK în cele două mandate. Un procent al succeselor de 62,27%. Foto: Imago Lucescu are 170 de victorii în 273 de meciuri la PAOK în cele două mandate. Un procent al succeselor de 62,27%. Foto: Imago
Lucescu are 170 de victorii în 273 de meciuri la PAOK în cele două mandate. Un procent al succeselor de 62,27%. Foto: Imago

Unul dintre obiectivele tehnicianului în vârstă de 57 de ani este foarte probabil:

  • Pe 25 aprilie, în aceeași săptămână în care PAOK împlinește 100 de ani, joacă finala cu OFI Creta. 
  • O victorie i-ar oferi lui Răzvan al 5-lea său trofeu la Salonic, a 3-a Cupă.

Lucescu și PAOK, umăr la umăr cu Olympiacos și AEK

Și al doilea e posibil. În acest moment, după 4-1 în deplasare în restanța contra Kifisiei, alb-negrii au revenit pe locul 1.

Olympiacos nu a învins-o în acest sezon pe PAOK nici în campionat, nici în Cupa Greciei. Foto: Imago Olympiacos nu a învins-o în acest sezon pe PAOK nici în campionat, nici în Cupa Greciei. Foto: Imago
Olympiacos nu a învins-o în acest sezon pe PAOK nici în campionat, nici în Cupa Greciei. Foto: Imago

Într-un sezon foarte strâns, echilibrat la vârf, PAOK, Olympiacos și AEK Atena sunt la egalitate.

53 de puncte
au acum PAOK, Olympiacos și AEK, după 23 de etape

Diferența dintre cele trei și următoarele echipe e mare. Panathinaikos, poziția a 4-a, are 11 puncte în spatele lor.

Lucescu are avantajul meciurilor directe în lupta pentru titlu

Dacă primele trei rămân umăr la umăr și în play-off, până la sfârșitul campionatului, acestea vor fi departajate după meciurile directe.

Va fi un „triunghi” în care vor conta în primul rând punctele, apoi golaverajul.

Răzvan Marin și AEK stau cel mai rău acum într-un „triunghi” cu PAOK și Olympiacos. Foto: Imago Răzvan Marin și AEK stau cel mai rău acum într-un „triunghi” cu PAOK și Olympiacos. Foto: Imago
Răzvan Marin și AEK stau cel mai rău acum într-un „triunghi” cu PAOK și Olympiacos. Foto: Imago

Momentan, formația lui Lucescu stă cel mai bine în „triunghiul” grec. AEK, echipa lui Răzvan Marin, e ultima.

  • 1. PAOK 7 puncte (4-1): 2-1 (a) cu Olympiacos, 2-0 (d) și 0-0 (a) cu AEK. 
  • 2. Olympiacos 4p (4-3): 1-2 (d) cu PAOK, 2-0 (a) și 1-1 (d) cu AEK. 
  • 3. AEK 2p (1-5): 0-2 (a) și 0-0 (d) cu PAOK, 0-2 (d) și 1-1 (a) cu Olympiacos.

Vine duelul cu Olympiacos în weekend. A mai învins pe „Karaiskakis” în 2026

PAOK mai are un meci de foc în acest „trident” în sezonul regulat. Duminică seară, va înfrunta Olympiacos la Pireu.

Pe „Karaiskakis”, Lucescu a învins deja la începutul lui 2026. Pe 14 ianuarie, a câștigat cu 2-0, eliminând marea rivală în „sferturile” Cupei.

