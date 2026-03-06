Vassaras l-a primit în birou, apoi i-a făcut plângere! CCA și FRF cer ca  Dani Coman să fie pedepsit după declarațiile de la finalul meciului Petrolul - FC Argeș +20 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Superliga

Vassaras l-a primit în birou, apoi i-a făcut plângere! CCA și FRF cer ca Dani Coman să fie pedepsit după declarațiile de la finalul meciului Petrolul - FC Argeș

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 10:25
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 10:25
  • Dani Coman (46 de ani), președintele clubului FC Argeș, s-a ales cu două plângeri din partea Federației Române de Fotbal (FRF) și a Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), după derapajul pe care l-a avut la finalul partidei cu Petrolul (1-2), din etapa #27.
  • Ce decizie a luat Comisia de Etică și Disciplină a FRF, mai jos.

Nemulțumit că Radu Petrescu a oprit jocul chiar înainte ca Sierra să înscrie pentru FC Argeș în minutul 86 al partidei, Dani Coman a avut o criză de nervi la final.

Oficialul piteștenilor l-a criticat în termeni duri pe arbitrul meciului de la Ploiești, susținând că astfel de arbitri „merită bătuți și călcați în picioare”.

Messi, în vizită la Trump VIDEO. Președintele american l-a comparat pe starul argentinian cu Pele: „Asta mi-a spus fiul meu”
Citește și
Messi, în vizită la Trump VIDEO. Președintele american l-a comparat pe starul argentinian cu Pele: „Asta mi-a spus fiul meu”
Citește mai mult
Messi, în vizită la Trump VIDEO. Președintele american l-a comparat pe starul argentinian cu Pele: „Asta mi-a spus fiul meu”

Dani Coman, reclamat de FRF și CCA

În urma derapajului său la adresa lui Radu Petrescu, Federația Română de Fotbal și Comisia Centrală a Arbitrilor au luat măsuri cu privire la gestul lui Dani Coman.

FRF și CCA au depus câte o plângere împotriva oficialului de la FC Argeș, iar Comisia de Etică și Disciplină va lua o decizie în cadrul ședinței de pe 11 martie.

La câteva zile după partida dintre Petrolul și FC Argeș, Dani Coman s-a întâlnit cu Kyros Vassaras, președintele CCA, pentru a-i fi prezentate înregistrările audio dintre „centralul” Radu Petrescu și cei aflați în camera VAR, de la faza controversată din final.

Totuși, fostul portar nu a fost convins în totalitate de explicațiile primite după ascultarea înregistrărilor.

Dani Coman: „Radu Petrescu și-a bătut joc de noi!”

Fiind nervos după decizia lui Radu Petrescu de a anula golul lui Sierra din minutul 86, Dani Coman a declarat la finalul partidei dintre Petrolul și FC Argeș:

„Petrolul n-a reușit să ne bată. A reușit Radu Petrescu să ne învingă astăzi. Asta e marea problema. Nu că n-am jucat noi ceea ce a trebuit. Problema a fost că și-a bătut joc de noi și de munca noastră și nu e prima oară.

S-a întâmplat și la meciul cu UTA, am tăcut, n-am zis nimic. Și azi ne mirăm de ce se mai întâmplă ce s-a întâmplat cu Ganea, când l-a luat de gât pe arbitru.

Păi, știți ce merită ăștia? Că n-am făcut-o niciodată și tot timpul le-am luat apărarea, i-am protejat. Păi, merită bătuți și călcați în picioare, că își bat joc de munca noastră.

Măcar să ne spune: N-aveți voie în play-off și gata, ne oprim! Gata, jucăm în play-out, și gata! Dar măcar să ne spuneți să știm! Dar nu-și poate bate joc de noi.

Și-au bătut joc Chivulete cu UTA acasă. Ăsta își bate joc acum de noi. Păi, ce facem noi aici? Ce suntem? Bătaia lor de joc?

Păi, câte etape trebuie să-i dea suspendare lui Petrescu după meciul ăsta? Că trebuie să-l suspende pe viață. Că și-a bătut joc de munca unor jucători, a unor familii.

Ei nu se gândesc că pot da antrenori afară. Se poate distruge un club din cauza idioțeniilor lor.

Să se uite vreo 20 de etape la televizor când arbitrează alții.

Ce să le spun eu jucătorilor mei acum? «Bă, băieți, și-au bătut joc de noi». Ce să le spun? «Bă, noi am jucat bine, dar și-au bătut joc de noi»? Păi, cum mă duc eu în fața lor?

40 de etape să-i dea! Și să se uite să analizeze și meciul cu UTA și să-l ia și pe Chivulete. Să-i dea și ăluia 40 de etape. Vă spun că nu e întâmplător. Iar dacă am tăcut, am tăcut din bun simț. Dar nu-i întâmplător”, a declarat Dani Coman, la Digi Sport Special.

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport

Galerie foto (20 imagini)

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport
+20 Foto
labels.photo-gallery

Comisia de Disciplină a FRF a luat măsuri după acea partidă, dar Dani Coman s-a ales cu o sancțiune doar pentru abaterile înregistrate în raportul arbitrului, nu și pentru ieșirea nervoasă de la finalul meciului.

Acesta a primit doar un avertisment și o amendă de 4.000 lei pentru gesturile de la final, când a intrat pe teren și a țipat la arbitri.

Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport
Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport

Galerie foto (17 imagini)

Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport
+17 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Avantajul lui Lucescu Ce are Răzvan în plus acum față de Olympiacos și AEK în campionatul grec
Campionate
10:11
Avantajul lui Lucescu Ce are Răzvan în plus acum față de Olympiacos și AEK în campionatul grec
Citește mai mult
Avantajul lui Lucescu Ce are Răzvan în plus acum față de Olympiacos și AEK în campionatul grec
„Toți trei sunt slabi”  Fotbaliștii luați în calcul de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, criticați: „Nu sunt pentru meciul ăsta”
Nationala
10:08
„Toți trei sunt slabi” Fotbaliștii luați în calcul de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, criticați: „Nu sunt pentru meciul ăsta”
Citește mai mult
„Toți trei sunt slabi”  Fotbaliștii luați în calcul de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, criticați: „Nu sunt pentru meciul ăsta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FRF Dani Coman liga 1 comisia centrala a arbitrilor fc arges SANCTIUNI
Știrile zilei din sport
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă  doar controlul judiciar!
Superliga
06.03
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă doar controlul judiciar!
Citește mai mult
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă  doar controlul judiciar!
„Șarlatan, nu jurnalist”  Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
Campionate
06.03
„Șarlatan, nu jurnalist” Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
Citește mai mult
„Șarlatan, nu jurnalist”  Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
Liga 3
06.03
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
Citește mai mult
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
Superliga
06.03
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
Citește mai mult
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:31
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă doar controlul judiciar!
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă  doar controlul judiciar!
23:07
„FCSB i-a avut pe masă” MM, replică acidă după ce a fost acuzat că a refuzat jucători de top: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători”
„FCSB i-a avut pe masă” MM, replică acidă după ce a fost acuzat că a refuzat jucători de top: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători”
23:07
„Șarlatan, nu jurnalist” Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
„Șarlatan, nu jurnalist”  Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
23:31
Balack, în lacrimi VIDEO. Starul german a vorbit pentru prima oară despre pierderea fiului său și nu și-a putut stăpâni emoțiile: „Nu vă puteți imagina”
Balack, în lacrimi VIDEO. Starul german a vorbit pentru prima oară despre pierderea fiului său și nu și-a putut stăpâni emoțiile: „Nu vă puteți imagina”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Top stiri din sport
Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare”
Superliga
06.03
Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare”
Citește mai mult
Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare”
Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu
Nationala
06.03
Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu
Citește mai mult
Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu
Încă un „caz Keita” Fost fotbalist la Petrolul și Rapid, judecat pentru părăsirea locului accidentului:  „Am făcut plângere penală polițiștilor”
Diverse
06.03
Încă un „caz Keita” Fost fotbalist la Petrolul și Rapid, judecat pentru părăsirea locului accidentului: „Am făcut plângere penală polițiștilor”
Citește mai mult
Încă un „caz Keita” Fost fotbalist la Petrolul și Rapid, judecat pentru părăsirea locului accidentului:  „Am făcut plângere penală polițiștilor”
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man,  jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia
Stranieri
06.03
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man, jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia
Citește mai mult
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man,  jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 42 dinamo bucuresti 30 rapid 25 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
07.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share