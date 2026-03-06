Vassaras l-a primit în birou, apoi i-a făcut plângere! CCA și FRF cer ca Dani Coman să fie pedepsit după declarațiile de la finalul meciului Petrolul - FC Argeș

Dani Coman (46 de ani) , președintele clubului FC Argeș, s-a ales cu două plângeri din partea Federației Române de Fotbal (FRF) și a Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), după derapajul pe care l-a avut la finalul partidei cu Petrolul (1-2), din etapa #27.

Nemulțumit că Radu Petrescu a oprit jocul chiar înainte ca Sierra să înscrie pentru FC Argeș în minutul 86 al partidei, Dani Coman a avut o criză de nervi la final.

Oficialul piteștenilor l-a criticat în termeni duri pe arbitrul meciului de la Ploiești, susținând că astfel de arbitri „merită bătuți și călcați în picioare”.

Dani Coman, reclamat de FRF și CCA

În urma derapajului său la adresa lui Radu Petrescu, Federația Română de Fotbal și Comisia Centrală a Arbitrilor au luat măsuri cu privire la gestul lui Dani Coman.

FRF și CCA au depus câte o plângere împotriva oficialului de la FC Argeș, iar Comisia de Etică și Disciplină va lua o decizie în cadrul ședinței de pe 11 martie.

La câteva zile după partida dintre Petrolul și FC Argeș, Dani Coman s-a întâlnit cu Kyros Vassaras, președintele CCA, pentru a-i fi prezentate înregistrările audio dintre „centralul” Radu Petrescu și cei aflați în camera VAR, de la faza controversată din final.

Totuși, fostul portar nu a fost convins în totalitate de explicațiile primite după ascultarea înregistrărilor.

Dani Coman: „Radu Petrescu și-a bătut joc de noi!”

Fiind nervos după decizia lui Radu Petrescu de a anula golul lui Sierra din minutul 86, Dani Coman a declarat la finalul partidei dintre Petrolul și FC Argeș:

„Petrolul n-a reușit să ne bată. A reușit Radu Petrescu să ne învingă astăzi. Asta e marea problema. Nu că n-am jucat noi ceea ce a trebuit. Problema a fost că și-a bătut joc de noi și de munca noastră și nu e prima oară.

S-a întâmplat și la meciul cu UTA, am tăcut, n-am zis nimic. Și azi ne mirăm de ce se mai întâmplă ce s-a întâmplat cu Ganea, când l-a luat de gât pe arbitru.

Păi, știți ce merită ăștia? Că n-am făcut-o niciodată și tot timpul le-am luat apărarea, i-am protejat. Păi, merită bătuți și călcați în picioare, că își bat joc de munca noastră.

Măcar să ne spune: N-aveți voie în play-off și gata, ne oprim! Gata, jucăm în play-out, și gata! Dar măcar să ne spuneți să știm! Dar nu-și poate bate joc de noi.

Și-au bătut joc Chivulete cu UTA acasă. Ăsta își bate joc acum de noi. Păi, ce facem noi aici? Ce suntem? Bătaia lor de joc?

Păi, câte etape trebuie să-i dea suspendare lui Petrescu după meciul ăsta? Că trebuie să-l suspende pe viață. Că și-a bătut joc de munca unor jucători, a unor familii.

Ei nu se gândesc că pot da antrenori afară. Se poate distruge un club din cauza idioțeniilor lor.

Să se uite vreo 20 de etape la televizor când arbitrează alții.

Ce să le spun eu jucătorilor mei acum? «Bă, băieți, și-au bătut joc de noi». Ce să le spun? «Bă, noi am jucat bine, dar și-au bătut joc de noi»? Păi, cum mă duc eu în fața lor?

40 de etape să-i dea! Și să se uite să analizeze și meciul cu UTA și să-l ia și pe Chivulete. Să-i dea și ăluia 40 de etape. Vă spun că nu e întâmplător. Iar dacă am tăcut, am tăcut din bun simț. Dar nu-i întâmplător”, a declarat Dani Coman, la Digi Sport Special.

Comisia de Disciplină a FRF a luat măsuri după acea partidă, dar Dani Coman s-a ales cu o sancțiune doar pentru abaterile înregistrate în raportul arbitrului, nu și pentru ieșirea nervoasă de la finalul meciului.

Acesta a primit doar un avertisment și o amendă de 4.000 lei pentru gesturile de la final, când a intrat pe teren și a țipat la arbitri.

