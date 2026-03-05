Ultrașii lui Dinamo au protestat Au părăsit stadionul în timpul meciului cu Metalul Buzău! Ce i-a înfuriat » Andrei Nicolescu, înjurat

Dinamo - Metalul Buzău. La scurt timp după începerea reprizei secunde a partidei din Cupa României, suporterii „câinilor” din Peluza Cătălin Hîldan (PCH) au părăsit sectorul în care se aflau.

Ultrașii și-au strâns steagurile și bannerele și au părăsit peluza în semn de protest față de conducerea clubului.

În prima repriză, peluza a fost relativ plină, iar ultrașii lui Dinamo au asistat inclusiv la golul lui Alex Pop, marcat în minutul 26.

Dinamo - Metalul Buzău. Ultrașii „câinilor” au părăsit stadionul după pauză

După pauză, fanii au dat startul unui protest față de condițiile oferite de conducere.

Protestul a fost acompaniat de scandări precum „Libertate pentru suporteri”, „Dinamo suntem noi” și „Fotbal modern noi nu vrem niciodată” în primele minute ale reprizei secunde, după care suporterii au părăsit complet sectorul.

Ultrașii au fost nemulțumiți de faptul că Dinamo nu a permis Peluzei Sud să ocupe sectorul dedicat, acesta fiind ocupat, în schimb, de cei aproximativ 40 de fani ai echipei din Buzău.

Totodată, mai mulți ultrași aflați în tribuna a doua au scandat injurii la adresa președintelui clubului, Andrei Nicolescu, în cadrul aceluiași protest.

