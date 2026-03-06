Messi, în vizită la Trump VIDEO. Președintele american l-a comparat pe starul argentinian cu Pele: „Asta mi-a spus fiul meu”
Lionel Messi și Donald Trump
Messi, în vizită la Trump VIDEO. Președintele american l-a comparat pe starul argentinian cu Pele: „Asta mi-a spus fiul meu"

Publicat: 06.03.2026, ora 09:51
Actualizat: 06.03.2026, ora 10:40
  • Inter Miami a participat joi la o recepție la Casa Albă, după ce clubul a cucerit în premieră Cupa MLS.
  • Lionel Messi (38 de ani) i-a oferit un cadou lui Donald Trump (79 de ani), care a făcut mai multe glume și l-a comparat pe argentinian cu legendarul Pele.

După ce Cristiano Ronaldo a participat la finalul lunii noiembrie 2025 la un dineu organizat de Trump, și rivalul starului portughez l-a vizitat pe președintele american.

Inter Miami a câștigat Cupa MLS pe 6 decembrie 2025, după 3-1 în finala cu Vancouver Whitecaps.

Lionel Messi, în vizită la Donald Trump: „Primul președinte american care poate spune asta”

Aceasta a fost prima vizită a lui Messi la Casa Albă. Argentinianul a fost transferat de echipa din Miami în iulie 2023.

Anterior, fusese invitat de fostul președinte american Joe Biden să primească Medalia Prezidențială a Libertății, în ianuarie 2025, însă nu a putut participa din cauza unor angajamente anterioare.

„Onorăm oameni cu adevărat talentați. Am privilegiul deosebit de a spune ceea ce niciun președinte american nu a avut ocazia să spună până acum: «Bine ai venit la Casa Albă, Lionel Messi».

Fiul meu mi-a spus: «Tată, știi cine va fi acolo astăzi?» I-am răspuns: «Nu, am multe lucruri de făcut». El mi-a spus: «Messi». Este un mare fan al tău. Crede că ești o persoană extraordinară. Și cred că v-ați întâlnit acum ceva timp.

Este un mare fan al fotbalului, dar este un fan extraordinar al tău. Și al unui domn pe nume Ronaldo. Cristiano este grozav. Tu ești grozav.

Tipul ăsta a venit aici şi a câştigat. Mulţi jucători mari vin aici, nu joacă rău, dar nu câştigă. Dar Leo, tu ai venit şi ai câştigat. Şi ai fost supus unei presiuni mai mari decât toţi ceilalţi, ai venit cu toată această presiune şi ai câştigat”, i-a transmis Trump lui Messi, potrivit ESPN.

Trump a primit mai multe cadouri: o minge roz cu sigla lui Inter Miami de la Messi și un tricou și un ceas de la coproprietarul clubului Jorge Mas și antrenorul Javier Mascherano. De la eveniment nu au lipsit staruri precum Luis Suarez sau Rodrigo De Paul.

Putem juca cu cei mari, putem juca cu greii. Liga noastră poate fi una dintre cele mai bune ligi din lume. Și tocmai această capacitate de a visa, de a persevera, de a nu avea obstacole în cale, ne va permite să continuăm să avem succes. Și sperăm, domnule președinte, că aceasta nu este singura noastră vizită aici pentru a sărbători câștigarea Cupei MLS. Jorge Mas, coproprietar Inter Miami

Donald Trump: „Cine e cel mai bun? Messi sau Pele?”

În timpul ceremoniei de joi, Trump a vorbit despre cum l-a văzut pe marele jucător brazilian Pele jucând pentru New York Cosmos (1975-1977).

El s-a uitat la Messi și i-a spus: „S-ar putea ca tu să fii mai bun decât Pele”, apoi a întrebat mulțimea: „Cine e mai bun?”

