Issouf Macalou, 27 de ani, s-a accidentat la umăr în al doilea minut al partidei U Cluj - Sepsi, în debutul etapei #17 din Superliga

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Atacantul „șepcilor roșii” a căzut prost la un duel la minge în marginea careului advers, în minutul 2, și pare că și-a dislocat umărul stâng.

Issouf Macalou, accidentat la umăr în debutul meciului U Cluj - Sepsi

Ivorianul a urlat de durere și a primit imediat îngrijiri. A fost scos de pe teren cu mașina medicală.

În minutul 8 a fost trimis pe teren Jug Stanoev în locul lui.

Om important la U Cluj, Macalou are 5 goluri și 4 assisturi în acest sezon, în 24 de meciuri.

Meciul dintre U Cluj și Sepsi deschide etapa #17 din Liga 1. Gazdele se află pe locul 5 în clasament, cu 29 de puncte, iar oaspeții pe locul 11, cu 18 puncte.

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