Istvan Kovacs, atent la duelul Frattesi - Adeyemi (dreapta) Foto: Imago
Liga Campionilor

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 29.01.2026, ora 17:50
alt-text Actualizat: 29.01.2026, ora 17:50
  • Istvan Kovacs, 41 de ani, continuă solid al 8-lea sezon în Champions League, la înălțime și miercuri: Borussia Dortmund - Inter Milano 0-2. 
  • Nu mai poate arbitra finala Ligii, după ce a făcut-o sezonul trecut, la PSG - Inter 5-0, dar încearcă să mențină ritmul pentru a rămâne sus pe lista pentru CM 2026.

Al 8-lea sezon în Liga Campionilor pentru Istvan Kovacs. Al 35-lea meci în grupele ori faza principală de Champions. Sau mai departe, în eliminatorii.

Al 15-lea joc între două echipe puternice arbitrat de „centralul” în vârstă de 41 de ani în cea mai importantă competiție europeană intercluburi.

Kovacs, felicitat de Chivu după Borussia - Inter. Notă bună în Kicker

Odată ce s-a încheiat Borussia Dortmund - Inter Milano (0-2), Cristi Chivu s-a îndreptat spre brigadă și i-a strâns mâna lui Kovacs. Antrenorul nerazzurro apreciase prestația arbitrului.

Kovacs, înaintea jocului, alături de căpitanii Dimarco și Emre Can (dreapta). A arbitrat 5 meciuri de Ligă în acest sezon Foto: Imago Kovacs, înaintea jocului, alături de căpitanii Dimarco și Emre Can (dreapta). A arbitrat 5 meciuri de Ligă în acest sezon Foto: Imago
Kovacs, înaintea jocului, alături de căpitanii Dimarco și Emre Can (dreapta). A arbitrat 5 meciuri de Ligă în acest sezon Foto: Imago

Altă apariție solidă, o partidă pe care a controlat-o sigur. A fost mai ușoară decât precedenta întâlnire CL, Galatasaray - Atletico Madrid (1-1),

2,5 a fost nota
primită de Istvan Kovacs în bisăptămânalul german Kicker pentru BVB - Inter

Faimoasa revistă germană are calificative între 1 și 6, cum se procedează în presa locală.

Pentru Bild, 1 reprezintă „clasă mondială”, iar 6 „nu-și merită banii”.

2,5 înseamnă bine spre foarte bine la Kicker.

Kovacs a dat doar 3 „galbene” la Dortmund - Inter. Două oaspeților, unul lui Akanji Foto: Imago Kovacs a dat doar 3 „galbene” la Dortmund - Inter. Două oaspeților, unul lui Akanji Foto: Imago
Kovacs a dat doar 3 „galbene” la Dortmund - Inter. Două oaspeților, unul lui Akanji Foto: Imago

„Grande prova di Kovacs” pentru italieni

Site-ul italian L’Interista a titrat: „Grande prova di Kovacs”. „Excelentă prestația lui Kovacs”.

Concluzia sa: „Cu o gestionare foarte bună a meciului și un ritm european, Kovacs a trecut testul”.

2 a fost numărul
deciziilor lui Kovacs verificate de VAR: un fault al lui Acerbi asupra lui Mane și un contact Sucic-Adeyemi în careul lui Inter. La ambele, arbitrul a fost confirmat (fără penalty la a doua fază)

„Performanță top-class a unuia dintre cei mai buni arbitri din lume”

Săptămâna trecută, după Galatasaray - Atletico, pagina Refereeing World, dedicată arbitrajului mondial, a evidențiat apariția lui Kovacs.

„O performanță top-class a unuia dintre cei mai buni arbitri din lume. A gestionat excelent meciul, a luat decizii rapide și a avut un control extraordinar într-o atmosferă apăsătoare, intensă.

Kovacs a demonstrat încă o dată de ce i se încredințează cele mai importante partide europene”.

Liga Campionilor borussia dortmund Inter Milano arbitraj Istvan Kovacs
