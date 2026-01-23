„Kovacs, ca inteligența artificială” Arbitrul i-a impresionat pe turci la Galatasaray - Atletico, al 4-lea său meci în Ligă în acest sezon

- Istvan Kovacs, 41 de ani, a arbitrat a patra oară în Champions League pe 21 ianuarie, exact în aceeași zi ca în 2025.
- Un editorialist turc i-a făcut o caracterizare foarte bună după Galatasaray - Atletico Madrid 1-1: „Lecție de clasă”.
După ce a arbitrat finala Ligii Campionilor, pe 31 mai 2025, PSG - Inter 5-0, la Munchen, Istvan Kovacs nu mai poate conduce încă o dată ultimul act de Champions. Aceasta este regula nescrisă la UEFA.
Kovacs are același traseu de Ligă ca în cel mai bun sezon
Dar „centralul” în vârstă de 41 de ani are până acum un parcurs similar cu cel din sezonul trecut.
- Pe 21 ianuarie 2025, era delegat la al 4-lea meci în cea mai importantă competiție europeană intercluburi: Steaua Roșie - PSV Eindhoven 2-3.
- Pe 21 ianuarie 2026, UEFA i-a dat a 4-a partidă CL în actuala stagiune: Galatasaray - Atletico 1-1.
Kovacs, echilibru la cartonașe într-un meci încins
Miercuri seară, pe „Rams Park” din Istanbul, arbitrul a reușit unul dintre cele mai bune meciuri de Champions.
„Centralul” i-a impresionat pe jurnaliștii turci. Editorialistul Mustafa Culcu i-a făcut o caracterizare foarte bună în cotidianul Sabah.
După ce le-a amintit cititorilor că are în carieră toate cele trei finale ale competițiilor continentale, Ligă, Europa League, Conference, și l-a prezentat drept „foarte experimentat, calm, atletic”, ziaristul s-a referit strict la Galatasaray - Atletico.
„Kovacs nu a greșit absolut deloc faulturile, cartonașele”
„Kovacs a fost uimitor”, a fost titlul textului redat și pe site-ul televiziunii A Spor.
„A controlat jocul în fiecare clipă. A fost ca și cum meciul ar fi fost condus de inteligența artificială. Nu a greșit absolut deloc faulturile, cartonașele.
Modul în care a abordat jocul și jucătorii a fost o lecție de clasă”, a scris Culcu.
Am urmărit o performanță magnifică de arbitraj. Ca o poezie Mustafa Culcu, jurnalist Sabah