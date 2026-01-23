„Kovacs, ca inteligența artificială” Arbitrul i-a impresionat pe turci la Galatasaray - Atletico, al 4-lea său meci în Ligă în acest sezon

Istvan Kovacs, 41 de ani, a arbitrat a patra oară în Champions League pe 21 ianuarie, exact în aceeași zi ca în 2025.

Un editorialist turc i-a făcut o caracterizare foarte bună după Galatasaray - Atletico Madrid 1-1: „Lecție de clasă”.

După ce a arbitrat finala Ligii Campionilor, pe 31 mai 2025, PSG - Inter 5-0, la Munchen, Istvan Kovacs nu mai poate conduce încă o dată ultimul act de Champions. Aceasta este regula nescrisă la UEFA.

Kovacs are același traseu de Ligă ca în cel mai bun sezon

Dar „centralul” în vârstă de 41 de ani are până acum un parcurs similar cu cel din sezonul trecut.

Pe 21 ianuarie 2025, era delegat la al 4-lea meci în cea mai importantă competiție europeană intercluburi: Steaua Roșie - PSV Eindhoven 2-3.

Pe 21 ianuarie 2026, UEFA i-a dat a 4-a partidă CL în actuala stagiune: Galatasaray - Atletico 1-1.

Discuție aprinsă cu Koke, căpitanul lui Atletico Foto: Imago

8 meciuri a avut Istvan Kovacs în Liga Campionilor 2024-2025, cel mai lung traseu al carierei sale

Kovacs, echilibru la cartonașe într-un meci încins

Miercuri seară, pe „Rams Park” din Istanbul, arbitrul a reușit unul dintre cele mai bune meciuri de Champions.

„Centralul” i-a impresionat pe jurnaliștii turci. Editorialistul Mustafa Culcu i-a făcut o caracterizare foarte bună în cotidianul Sabah.

Cu mâna la buzunarul cartonașelor galbene Foto: Imago

După ce le-a amintit cititorilor că are în carieră toate cele trei finale ale competițiilor continentale, Ligă, Europa League, Conference, și l-a prezentat drept „foarte experimentat, calm, atletic”, ziaristul s-a referit strict la Galatasaray - Atletico.

7 cartonașe galbene a arătat Kovacs la Galatasaray - Atletico, un duel intens, cu multe dueluri tari: 3 pentru gazde, 4 pentru oaspeți

„Kovacs nu a greșit absolut deloc faulturile, cartonașele”

„Kovacs a fost uimitor”, a fost titlul textului redat și pe site-ul televiziunii A Spor.

Mustafa Çulcu: "Kovacs oyunun kontrolünü hep elinde tuttu. Sanki maçı yapay zeka yönetiyor gibi faul ve kartlarda hiç hata yapmadı. Oyuna ve oyunculara yaklaşımı ders niteliğindeydi. Şiir gibi muhteşem bir hakem yönetimi seyrettik." [🗞️Sabah] pic.twitter.com/f6BpiDsCbx — Sporx (@sporx) January 22, 2026

„A controlat jocul în fiecare clipă. A fost ca și cum meciul ar fi fost condus de inteligența artificială. Nu a greșit absolut deloc faulturile, cartonașele.

Modul în care a abordat jocul și jucătorii a fost o lecție de clasă”, a scris Culcu.

Am urmărit o performanță magnifică de arbitraj. Ca o poezie Mustafa Culcu, jurnalist Sabah

