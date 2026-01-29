Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota

- Vlad Dragomir este astăzi căpitanul lui Pafos la prima sa participare în faza principală de Champions League.
- A marcat unul dintre cele mai frumoase goluri ale Ligii, miercuri, la 4-1 cu Slavia Praga.
- Se impune tot mai mult ca titular la națională. Favorit pentru un loc în formula de start în barajul CM cu Turcia.
La 26 de ani, Vlad Dragomir e în ascensiune spre vârful carierei. Acesta este limpede cel mai bun sezon.
Individual, i-a ieșit aproape tot și la echipa de club, și la selecționată.
În 2021, când a ajuns gratis la Pafos, nu avea nimic. Venea de la Virtus Entella, care tocmai retrogradase din Serie B, de pe ultimul loc. Și nu exista la naționala României.
Acum e unul dintre cei mai valoroși la Pafos și titular printre „tricolori”.
Dragomir, lider la Pafos. Căpitan și marcator la prima participare în Ligă
Acest sezon a fost neașteptat de bun. După ce a cucerit titlul de campion al Ciprului, în 2025, o performanță istorică la alb-albaștri (în 2024, Vlad câștigase Cupa), premieră absolută în Europa:
- Calificarea în faza principală de Champions League.
Și nu a fost doar prima lui participare în Ligă.
Dragomir a jucat în toate cele opt meciuri (plus cele șase din preliminarii), mereu titular.
- 3 cu banderola de căpitan pe braț: 0-0 cu Kairat (d), 0-1 cu Chelsea (d) și 4-1 cu Slavia (a).
- 3 ca integralist: 0-0 cu Kairat (d), 1-0 cu Villarreal (a) și 4-1 cu Slavia (a).
- Primul său gol în Champions, la 4-1 cu Slavia (a).
Chiar dacă nu s-a calificat în play-off-ul CL, Pafos a fost aproape (locul 26), cu 9 puncte, exact câte a avut și Benfica, dar cu golaveraj mai slab (-3 față de -2).
Dragomir a fost nominalizat de UEFA la „golul zilei” în Champions League
Duelul de miercuri seară a fost special. În minutul 17, mijlocașul a deschis scorul în fața Slaviei cu un șut formidabil de la 25 de metri. O rachetă sol-aer în diagonală, fără reacție pentru portar.
UEFA l-a nominalizat la „golul zilei” în Liga Campionilor. Reușita sa și alte trei realizări superbe:
- Anatoliy Trubin, portarul Benficăi (cu capul, în prelungiri, la 4-2 cu Real Madrid).
- Joao Pedro (Chelsea), primul din cele două goluri la 3-2 cu Napoli. Trasor de la 20 de metri, sub bară.
- Federico Dimarco (Inter Milano), lovitură liberă la 2-0 cu Borussia Dortmund.
Forul european a postat pe social media unde pot vota fanii golul preferat.
Dragomir e titular și la naționala lui Lucescu
Tot în acest sezon, Dragomir s-a impus și la națională.
Dacă debutul nu a fost atât de inspirat (29 de minute la 5-1 cu San Marino, pe 24 martie 2025), continuarea în toamnă a fost apreciată de Mircea Lucescu.
- 4 partide, amicalul cu Moldova (2-1, 89 de minute) și oficialele cu Austria (1-0, 90), 1-3 cu Bosnia (1-3, 75) și San Marino (7-1, 45), în preliminariile Mondialului.
A fost titular în toate cele patru dueluri. Și e favorit pentru un loc în formula de start și în semifinala barajului CM 2026, contra Turciei, pe 26 martie, la Istanbul.