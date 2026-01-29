Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota

Vlad Dragomir este astăzi căpitanul lui Pafos la prima sa participare în faza principală de Champions League.

A marcat unul dintre cele mai frumoase goluri ale Ligii, miercuri, la 4-1 cu Slavia Praga.

Se impune tot mai mult ca titular la națională. Favorit pentru un loc în formula de start în barajul CM cu Turcia.

La 26 de ani, Vlad Dragomir e în ascensiune spre vârful carierei. Acesta este limpede cel mai bun sezon.

Individual, i-a ieșit aproape tot și la echipa de club, și la selecționată.

În 2021, când a ajuns gratis la Pafos, nu avea nimic. Venea de la Virtus Entella, care tocmai retrogradase din Serie B, de pe ultimul loc. Și nu exista la naționala României.

Acum e unul dintre cei mai valoroși la Pafos și titular printre „tricolori”.

Dragomir, lider la Pafos. Căpitan și marcator la prima participare în Ligă

Acest sezon a fost neașteptat de bun. După ce a cucerit titlul de campion al Ciprului, în 2025, o performanță istorică la alb-albaștri (în 2024, Vlad câștigase Cupa), premieră absolută în Europa:

Calificarea în faza principală de Champions League.

Și nu a fost doar prima lui participare în Ligă.

Dragomir a jucat în toate cele opt meciuri (plus cele șase din preliminarii), mereu titular.

3 cu banderola de căpitan pe braț: 0-0 cu Kairat (d), 0-1 cu Chelsea (d) și 4-1 cu Slavia (a).

3 ca integralist: 0-0 cu Kairat (d), 1-0 cu Villarreal (a) și 4-1 cu Slavia (a).

Primul său gol în Champions, la 4-1 cu Slavia (a).

Chiar dacă nu s-a calificat în play-off-ul CL, Pafos a fost aproape (locul 26), cu 9 puncte, exact câte a avut și Benfica, dar cu golaveraj mai slab (-3 față de -2).

33 de meciuri are Vlad Dragomir în acest sezon la Pafos în toate competițiile (2.518 minute): 5 goluri, un assist

Dragomir a fost nominalizat de UEFA la „golul zilei” în Champions League

Duelul de miercuri seară a fost special. În minutul 17, mijlocașul a deschis scorul în fața Slaviei cu un șut formidabil de la 25 de metri. O rachetă sol-aer în diagonală, fără reacție pentru portar.

Trubin GOALKEEPER GOAL 🤯

Astonishing Dragomir strike 😮

Left-footed shot João Pedro 😎

Sublime Dimarco free-kick 🎯#UCLGOTD | @Heineken pic.twitter.com/uqXTxOfOcW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026

UEFA l-a nominalizat la „golul zilei” în Liga Campionilor. Reușita sa și alte trei realizări superbe:

Anatoliy Trubin, portarul Benficăi (cu capul, în prelungiri, la 4-2 cu Real Madrid).

Joao Pedro (Chelsea), primul din cele două goluri la 3-2 cu Napoli. Trasor de la 20 de metri, sub bară.

Federico Dimarco (Inter Milano), lovitură liberă la 2-0 cu Borussia Dortmund.

183 de partide a jucat Dragomir în patru ani și jumătate cu Pafos. A marcat 22 de goluri

Forul european a postat pe social media unde pot vota fanii golul preferat.

Which was your favourite?! ⚽#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 29, 2026

Dragomir e titular și la naționala lui Lucescu

Tot în acest sezon, Dragomir s-a impus și la națională.

Dacă debutul nu a fost atât de inspirat (29 de minute la 5-1 cu San Marino, pe 24 martie 2025), continuarea în toamnă a fost apreciată de Mircea Lucescu.

Dragomir, la 1-0 cu Austria, duel cu Alaba, apărătorul lui Real Madrid și căpitanul naționalei sale. Foto: Sport Pictures

4 partide, amicalul cu Moldova (2-1, 89 de minute) și oficialele cu Austria (1-0, 90), 1-3 cu Bosnia (1-3, 75) și San Marino (7-1, 45), în preliminariile Mondialului.

A fost titular în toate cele patru dueluri. Și e favorit pentru un loc în formula de start și în semifinala barajului CM 2026, contra Turciei, pe 26 martie, la Istanbul.

