Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
Momentul șutului la spectaculosul gol al lui Vlad Dragomir la Pafos - Slavia Praga 4-1 Foto: Imago
Liga Campionilor

Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 29.01.2026, ora 13:36
alt-text Actualizat: 29.01.2026, ora 13:47
  • Vlad Dragomir este astăzi căpitanul lui Pafos la prima sa participare în faza principală de Champions League.
  • A marcat unul dintre cele mai frumoase goluri ale Ligii, miercuri, la 4-1 cu Slavia Praga.
  • Se impune tot mai mult ca titular la națională. Favorit pentru un loc în formula de start în barajul CM cu Turcia.

La 26 de ani, Vlad Dragomir e în ascensiune spre vârful carierei. Acesta este limpede cel mai bun sezon.

Individual, i-a ieșit aproape tot și la echipa de club, și la selecționată.

În 2021, când a ajuns gratis la Pafos, nu avea nimic. Venea de la Virtus Entella, care tocmai retrogradase din Serie B, de pe ultimul loc. Și nu exista la naționala României.

Acum e unul dintre cei mai valoroși la Pafos și titular printre „tricolori”.

Dragomir, lider la Pafos. Căpitan și marcator la prima participare în Ligă

Acest sezon a fost neașteptat de bun. După ce a cucerit titlul de campion al Ciprului, în 2025, o performanță istorică la alb-albaștri (în 2024, Vlad câștigase Cupa), premieră absolută în Europa:

  • Calificarea în faza principală de Champions League. 

Și nu a fost doar prima lui participare în Ligă.

Dragomir a jucat în toate cele opt meciuri (plus cele șase din preliminarii), mereu titular.

  • 3 cu banderola de căpitan pe braț: 0-0 cu Kairat (d), 0-1 cu Chelsea (d) și 4-1 cu Slavia (a). 
  • 3 ca integralist: 0-0 cu Kairat (d), 1-0 cu Villarreal (a) și 4-1 cu Slavia (a). 
  • Primul său gol în Champions, la 4-1 cu Slavia (a). 

Chiar dacă nu s-a calificat în play-off-ul CL, Pafos a fost aproape (locul 26), cu 9 puncte, exact câte a avut și Benfica, dar cu golaveraj mai slab (-3 față de -2).

33 de meciuri
are Vlad Dragomir în acest sezon la Pafos în toate competițiile (2.518 minute): 5 goluri, un assist

Dragomir a fost nominalizat de UEFA la „golul zilei” în Champions League

Duelul de miercuri seară a fost special. În minutul 17, mijlocașul a deschis scorul în fața Slaviei cu un șut formidabil de la 25 de metri. O rachetă sol-aer în diagonală, fără reacție pentru portar.

UEFA l-a nominalizat la „golul zilei” în Liga Campionilor. Reușita sa și alte trei realizări superbe:

  • Anatoliy Trubin, portarul Benficăi (cu capul, în prelungiri, la 4-2 cu Real Madrid). 
  • Joao Pedro (Chelsea), primul din cele două goluri la 3-2 cu Napoli. Trasor de la 20 de metri, sub bară. 
  • Federico Dimarco (Inter Milano), lovitură liberă la 2-0 cu Borussia Dortmund. 
183 de partide
a jucat Dragomir în patru ani și jumătate cu Pafos. A marcat 22 de goluri

Forul european a postat pe social media unde pot vota fanii golul preferat.

Dragomir e titular și la naționala lui Lucescu

Tot în acest sezon, Dragomir s-a impus și la națională.

Dacă debutul nu a fost atât de inspirat (29 de minute la 5-1 cu San Marino, pe 24 martie 2025), continuarea în toamnă a fost apreciată de Mircea Lucescu.

Dragomir, la 1-0 cu Austria, duel cu Alaba, apărătorul lui Real Madrid și căpitanul naționalei sale. Foto: Sport Pictures Dragomir, la 1-0 cu Austria, duel cu Alaba, apărătorul lui Real Madrid și căpitanul naționalei sale. Foto: Sport Pictures
Dragomir, la 1-0 cu Austria, duel cu Alaba, apărătorul lui Real Madrid și căpitanul naționalei sale. Foto: Sport Pictures
  • 4 partide, amicalul cu Moldova (2-1, 89 de minute) și oficialele cu Austria (1-0, 90), 1-3 cu Bosnia (1-3, 75) și San Marino (7-1, 45), în preliminariile Mondialului. 

A fost titular în toate cele patru dueluri. Și e favorit pentru un loc în formula de start și în semifinala barajului CM 2026, contra Turciei, pe 26 martie, la Istanbul.

