Istvan Kovacs, discuție aprinsă cu cei doi căpitani: Koke (Atletico, în mijloc) și Bardakci (Galatasaray) Foto: Imago
Liga Campionilor

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 21.01.2026, ora 23:18
  • Istvan Kovacs a arbitrat miercuri seară al 4-lea meci în acest sezon al Ligii Campionilor, Galatasaray - Atletico Madrid 1-1, la Istanbul. 
  • „Centralul”, fără greșeală o partidă incendiară, intensă, cu dueluri agresive. A lăsat jocul liber când era nevoie, l-a oprit la timp. Câte „galbene” a arătat. 
  • Scopul arbitrului în 2026, la 41 de ani: să ajungă la Campionatul Mondial.

Pentru Istvan Kovacs, sezonul trecut a fost cel mai bun al carierei. Încheiat, după opt meciuri de Liga Campionilor, cu momentul de vârf: finala Champions, PSG - Inter 5-0 la Munchen, pe 31 mai.

Mondialul, ultima mare țintă a carierei lui Istvan Kovacs

Și actuala stagiune poate avea un sfârșit la înălțime. Să arbitreze la primul său Campionat Mondial.

Aceasta este ultima mare țintă a „centralului” în vârstă de 41 de ani, care a condus toate cele trei finale ale cupelor continentale: Champions, Europa League și Conference.

Miercuri seară, Kovacs a fost delegat la o confruntare de foc, pe un stadion cu presiune maximă: Galatasaray - Atletico 1-1, pe „Rams Park” din Istanbul.

4 partide
a arbitrat Istvan Kovacs în Liga Campionilor 2025-2026: Olympiacos - Pafos 0-0, Villarreal - Juventus 2-2, Liverpool - Real 1-0 și Galatasaray - Atletico 1-1

Galatasaray - Atletico, meciul în care Kovacs nu a greșit

A condus foarte bine, fără greșeală, a alergat mult, mereu lângă minge, în mijlocul acțiunilor.

Uneori a fost aproape invizibil, lăsând jocul să se deruleze liber. Alteori, a fuierat și a sancționat faulturile prea agresive.

Kovacs, aproape de fază la meciul de la Istanbul Foto: Imago Kovacs, aproape de fază la meciul de la Istanbul Foto: Imago
Kovacs, aproape de fază la meciul de la Istanbul Foto: Imago

Ferm, a luat decizii fără discuții, toate corecte. Iar jucătorii au reluat meciul, nu au stat să se certe prea mult.

Nu a fost păcălit de nicio încercare de a obține penalty. Cei de la Galata au exagerat unele contacte în careu, însă nu l-au impresionat.

Arbitrul în galben a împărțit cartonașe galbene. Corecte

Kovacs a dat cele mai multe cartonașe galbene la o partidă arbitrată de el în acest sezon de Ligă.

7 „galbene”
a arătat la Galatasaray - Atletico, după 5 galbene și un galben-roșu la Olympiacos - Pafos, 4 galbene la Villarreal - Juventus și 5 la Liverpool - Real

Cum au fost cele șapte avertismente ale lui Kovacs:

  • Minutul 29 - Pubill l-a tras de braț pe Osimhen, din spate. Fundașul lui Atletico, sancționat. La fel, vârful Galatei, pentru reacție nervoasă la adresa adversarului. 
  • 41 - Thiago Almada (Atletico), atac dur la Sallai, plecat pe contraatac. 
  • 49 - Barrios (Atletico), fault asupra lui Torreira. 
  • 61 - Sallai (Galatasaray), lovitură cu cotul la Alex Baena. 
Cartonaș pentru maghiarul Sallai Foto: Imago Cartonaș pentru maghiarul Sallai Foto: Imago
Cartonaș pentru maghiarul Sallai Foto: Imago
  • 67 - Giuliano Simeone (Atletico) l-a agățat pe Bariș. 
  • 83 - Lemina (Galatasaray), fault la Simeone. 

Gazdele ar fi putut câștiga meciul în ultima clipă. În 90+4, Sara a avut ocazia victoriei, dar Oblak a blocat șutul din apropiere al brazilianului.

100 de partide
a jucat Jan Oblak, portarul lui Atletico, în Liga Campionilor

