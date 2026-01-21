- Istvan Kovacs a arbitrat miercuri seară al 4-lea meci în acest sezon al Ligii Campionilor, Galatasaray - Atletico Madrid 1-1, la Istanbul.
- „Centralul”, fără greșeală o partidă incendiară, intensă, cu dueluri agresive. A lăsat jocul liber când era nevoie, l-a oprit la timp. Câte „galbene” a arătat.
- Scopul arbitrului în 2026, la 41 de ani: să ajungă la Campionatul Mondial.
Pentru Istvan Kovacs, sezonul trecut a fost cel mai bun al carierei. Încheiat, după opt meciuri de Liga Campionilor, cu momentul de vârf: finala Champions, PSG - Inter 5-0 la Munchen, pe 31 mai.
Mondialul, ultima mare țintă a carierei lui Istvan Kovacs
Și actuala stagiune poate avea un sfârșit la înălțime. Să arbitreze la primul său Campionat Mondial.
Aceasta este ultima mare țintă a „centralului” în vârstă de 41 de ani, care a condus toate cele trei finale ale cupelor continentale: Champions, Europa League și Conference.
Miercuri seară, Kovacs a fost delegat la o confruntare de foc, pe un stadion cu presiune maximă: Galatasaray - Atletico 1-1, pe „Rams Park” din Istanbul.
Galatasaray - Atletico, meciul în care Kovacs nu a greșit
A condus foarte bine, fără greșeală, a alergat mult, mereu lângă minge, în mijlocul acțiunilor.
Uneori a fost aproape invizibil, lăsând jocul să se deruleze liber. Alteori, a fuierat și a sancționat faulturile prea agresive.
Ferm, a luat decizii fără discuții, toate corecte. Iar jucătorii au reluat meciul, nu au stat să se certe prea mult.
Nu a fost păcălit de nicio încercare de a obține penalty. Cei de la Galata au exagerat unele contacte în careu, însă nu l-au impresionat.
Arbitrul în galben a împărțit cartonașe galbene. Corecte
Kovacs a dat cele mai multe cartonașe galbene la o partidă arbitrată de el în acest sezon de Ligă.
Cum au fost cele șapte avertismente ale lui Kovacs:
- Minutul 29 - Pubill l-a tras de braț pe Osimhen, din spate. Fundașul lui Atletico, sancționat. La fel, vârful Galatei, pentru reacție nervoasă la adresa adversarului.
- 41 - Thiago Almada (Atletico), atac dur la Sallai, plecat pe contraatac.
- 49 - Barrios (Atletico), fault asupra lui Torreira.
- 61 - Sallai (Galatasaray), lovitură cu cotul la Alex Baena.
- 67 - Giuliano Simeone (Atletico) l-a agățat pe Bariș.
- 83 - Lemina (Galatasaray), fault la Simeone.
Gazdele ar fi putut câștiga meciul în ultima clipă. În 90+4, Sara a avut ocazia victoriei, dar Oblak a blocat șutul din apropiere al brazilianului.