Istvan Kovacs a arbitrat miercuri seară al 4-lea meci în acest sezon al Ligii Campionilor, Galatasaray - Atletico Madrid 1-1, la Istanbul.

„Centralul”, fără greșeală o partidă incendiară, intensă, cu dueluri agresive. A lăsat jocul liber când era nevoie, l-a oprit la timp. Câte „galbene” a arătat.

Scopul arbitrului în 2026, la 41 de ani: să ajungă la Campionatul Mondial.

Pentru Istvan Kovacs, sezonul trecut a fost cel mai bun al carierei. Încheiat, după opt meciuri de Liga Campionilor, cu momentul de vârf: finala Champions, PSG - Inter 5-0 la Munchen, pe 31 mai.

Mondialul, ultima mare țintă a carierei lui Istvan Kovacs

Și actuala stagiune poate avea un sfârșit la înălțime. Să arbitreze la primul său Campionat Mondial.

Aceasta este ultima mare țintă a „centralului” în vârstă de 41 de ani, care a condus toate cele trei finale ale cupelor continentale: Champions, Europa League și Conference.

Miercuri seară, Kovacs a fost delegat la o confruntare de foc, pe un stadion cu presiune maximă: Galatasaray - Atletico 1-1, pe „Rams Park” din Istanbul.

4 partide a arbitrat Istvan Kovacs în Liga Campionilor 2025-2026: Olympiacos - Pafos 0-0, Villarreal - Juventus 2-2, Liverpool - Real 1-0 și Galatasaray - Atletico 1-1

Galatasaray - Atletico, meciul în care Kovacs nu a greșit

A condus foarte bine, fără greșeală, a alergat mult, mereu lângă minge, în mijlocul acțiunilor.

Uneori a fost aproape invizibil, lăsând jocul să se deruleze liber. Alteori, a fuierat și a sancționat faulturile prea agresive.

Kovacs, aproape de fază la meciul de la Istanbul Foto: Imago

Ferm, a luat decizii fără discuții, toate corecte. Iar jucătorii au reluat meciul, nu au stat să se certe prea mult.

Nu a fost păcălit de nicio încercare de a obține penalty. Cei de la Galata au exagerat unele contacte în careu, însă nu l-au impresionat.

Arbitrul în galben a împărțit cartonașe galbene. Corecte

Kovacs a dat cele mai multe cartonașe galbene la o partidă arbitrată de el în acest sezon de Ligă.

7 „galbene” a arătat la Galatasaray - Atletico, după 5 galbene și un galben-roșu la Olympiacos - Pafos, 4 galbene la Villarreal - Juventus și 5 la Liverpool - Real

Cum au fost cele șapte avertismente ale lui Kovacs:

Minutul 29 - Pubill l-a tras de braț pe Osimhen, din spate. Fundașul lui Atletico, sancționat. La fel, vârful Galatei, pentru reacție nervoasă la adresa adversarului.

Fundașul lui Atletico, sancționat. La fel, vârful Galatei, pentru reacție nervoasă la adresa adversarului. 41 - Thiago Almada (Atletico), atac dur la Sallai, plecat pe contraatac.

49 - Barrios (Atletico), fault asupra lui Torreira.

61 - Sallai (Galatasaray), lovitură cu cotul la Alex Baena.

Cartonaș pentru maghiarul Sallai Foto: Imago

67 - Giuliano Simeone (Atletico) l-a agățat pe Bariș.

83 - Lemina (Galatasaray), fault la Simeone.

Gazdele ar fi putut câștiga meciul în ultima clipă. În 90+4, Sara a avut ocazia victoriei, dar Oblak a blocat șutul din apropiere al brazilianului.

100 de partide a jucat Jan Oblak, portarul lui Atletico, în Liga Campionilor

