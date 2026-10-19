Istvan Kovacs merge pe „Bernabeu” Românul va arbitra Real Madrid în Liga Campionilor. Ce rol a primit fratele „centralului”

Istavan Kovacs (42 de ani) a fost delegat la duelul dintre Real Madrid și RB Leipzig, din etapa #3 a fazei principale din Liga Campionilor.

Partida se joacă miercuri, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

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Arbitrul român se află la prima delegare în faza principală a competiției, fiind la centru până acum doar la partide din tururile preliminare ale competiției.

Istvan Kovacs, delegat la Real Madrid - RB Leipzig

„Centralul” român care a oficiat finala Ligii Campionilor din 2025, PSG - Inter 5-0, a primit acum partida de pe „Santiago Bernabeu”, unde va fi ajutat la cele două tușe de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Fratele lui Istvan Kovacs, Szabolcs, este arbitru de rezervă la duelul din miercuri seară, în timp ce arbitri din camera VAR sunt din Polonia și Belgia.

Cum arată brigada de arbitri de la Real Madrid - RB Leipzig:

Arbitru: Istvan Kovacs (România)

Istvan Kovacs (România) A1: Mihai Marica (România)

Mihai Marica (România) A2: Ferencz Tunyogi (România)

Ferencz Tunyogi (România) Arbitru de rezervă: Szabolcs Kovacs (România)

Szabolcs Kovacs (România) VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

Tomasz Kwiatkowski (Polonia) AVAR: Bram Van Driessche (Belgia)

Kovacs s-a aflat la centru în partidele din preliminariile Ligii dintre Bodo/Glimt și Saint-Gilloise, 3-2, respectiv Sabah Baku - Beer Sheva 5-2.

În Liga 1, arbitrul a oficiat 5 partide în acest sezon, ultima chiar în etapa precedentă, Oțelul - Csikszereda 1-1.

Tot în actuala stagiune a bifat și o partidă în prima ligă a Arabiei Saudită, Al-Khaleej - Al-Hilal 1-5.

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