Becali, nou derapaj sexist Patronul FCSB, taxat în direct de moderatorul Radu Naum pentru replica la adresa arbitrului: „Sunt curios dacă Demetreasca are ceva la piept”

FCSB - Metaloglobus 4-1. După meci s-a produs un nou derapaj sexist al lui Gigi Becali (67 de ani) la adresa arbitrului partidei, Iuliana Demetrescu.

Într-o discuție în care și-a exprimat dorința pentru lupta la play-off, legat de meciurile contracandidatelor, patronul campioanei a venit cu o serie de comentarii sexiste, așa cum s-a întâmplat de mai multe ori în ultimii ani.

FCSB - Metaloglobus 4-1 . Gigi Becali, „taxat” de Radu Naum: „Cred că ar trebui să fim cu bun simț față de o femeie”

Discuția aprinsă a pornit la finalul unei intervenții telefonice, când finanțatorul de la FCSB a făcut o remarcă total deplasată, în direct la Digi Sport.

„Ea vine și îi taie calea! (n.r. despre ciocnirea cu Joao Paulo pe teren și a căzut) Păi, Joao Paulo e vinovatul? El nu vede bine sau ea? Ar trebui să vadă ea, că ea e arbitrul. El trebuie să vadă mingea. Ea nu trebuie să intre în jucători. Treaba ta ca arbitru e să nu cazi pe burtă, că după aia te lovești la… acum dacă s-a lovit săraca fată la piept? Sunt curios acum dacă Demetreasca are ceva la piept ”, a spus Becali.

„E bine să ne păstrăm în zona bunului simț, mai ales în legătură cu femeile”, a replicat Radu Naum, moderatorul emisiunii „Fotbal Club” de la Digi Sport și editorialist GOLAZO.ro.

Gigi Becali: „Păi, despre bărbați ai voie să spui și despre femei nu?”

Radu Naum: „Nu spunem nici despre bărbați, nici despre femei, dacă suntem de bună credință. Cred că ar trebui să fim cu bun simț, domnul Becali, față de o femeie. Cred că așa sunt oamenii civilizați, domnule Becali.

Gigi Becali: „Păi, voi aveți bun simț, dar eu am milă”.

Radu Naum: „Foarte bine, aveți milă de cine vreți, dar bunul simț cred că trebuie să-l aibă toți”.

Cu succesul de luni, FCSB s-a apropiat la 3 puncte de FC Argeș, care ocupă ultimul loc de play-off, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat.

