Becali, nou derapaj sexist Patronul FCSB, taxat în direct de moderatorul Radu Naum pentru replica la adresa arbitrului: „Sunt curios dacă Demetreasca are ceva la piept” +38 foto
Iuliana Demetrescu foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
Superliga

Becali, nou derapaj sexist Patronul FCSB, taxat în direct de moderatorul Radu Naum pentru replica la adresa arbitrului: „Sunt curios dacă Demetreasca are ceva la piept”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 23.02.2026, ora 23:00
alt-text Actualizat: 23.02.2026, ora 23:00
  • FCSB - Metaloglobus 4-1. După meci s-a produs un nou derapaj sexist al lui Gigi Becali (67 de ani) la adresa arbitrului partidei, Iuliana Demetrescu.

Într-o discuție în care și-a exprimat dorința pentru lupta la play-off, legat de meciurile contracandidatelor, patronul campioanei a venit cu o serie de comentarii sexiste, așa cum s-a întâmplat de mai multe ori în ultimii ani.

45 DE MINUTE LA DEBUT Cum s-a descurcat Arad la primele minute pentru FCSB: gol, prudent și cu poftă de joc
Citește și
45 DE MINUTE LA DEBUT Cum s-a descurcat Arad la primele minute pentru FCSB: gol, prudent și cu poftă de joc
Citește mai mult
45 DE MINUTE LA DEBUT Cum s-a descurcat Arad la primele minute pentru FCSB: gol, prudent și cu poftă de joc

FCSB - Metaloglobus 4-1. Gigi Becali, „taxat” de Radu Naum: „Cred că ar trebui să fim cu bun simț față de o femeie”

Discuția aprinsă a pornit la finalul unei intervenții telefonice, când finanțatorul de la FCSB a făcut o remarcă total deplasată, în direct la Digi Sport.

„Ea vine și îi taie calea! (n.r. despre ciocnirea cu Joao Paulo pe teren și a căzut) Păi, Joao Paulo e vinovatul? El nu vede bine sau ea? Ar trebui să vadă ea, că ea e arbitrul. El trebuie să vadă mingea. Ea nu trebuie să intre în jucători. Treaba ta ca arbitru e să nu cazi pe burtă, că după aia te lovești la… acum dacă s-a lovit săraca fată la piept? Sunt curios acum dacă Demetreasca are ceva la piept ”, a spus Becali.

„E bine să ne păstrăm în zona bunului simț, mai ales în legătură cu femeile”, a replicat Radu Naum, moderatorul emisiunii „Fotbal Club” de la Digi Sport și editorialist GOLAZO.ro.

Gigi Becali: „Păi, despre bărbați ai voie să spui și despre femei nu?”

Radu Naum: „Nu spunem nici despre bărbați, nici despre femei, dacă suntem de bună credință. Cred că ar trebui să fim cu bun simț, domnul Becali, față de o femeie. Cred că așa sunt oamenii civilizați, domnule Becali.

Gigi Becali: „Păi, voi aveți bun simț, dar eu am milă”.

Radu Naum: „Foarte bine, aveți milă de cine vreți, dar bunul simț cred că trebuie să-l aibă toți”.

FCSB - Metaloglobus. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg
FCSB - Metaloglobus. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg

Galerie foto (38 imagini)

FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+38 Foto
labels.photo-gallery

Cu succesul de luni, FCSB s-a apropiat la 3 puncte de FC Argeș, care ocupă ultimul loc de play-off, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat.

VIDEO. Golul marcat de David Miculescu

Citește și

Mesaj din peluză VIDEO FCSB este sub presiune înaintea ultimelor două etape » Ce le-au transmis fanii despre play-out
Superliga
22:47
Mesaj din peluză VIDEO FCSB este sub presiune înaintea ultimelor două etape » Ce le-au transmis fanii despre play-out
Citește mai mult
Mesaj din peluză VIDEO FCSB este sub presiune înaintea ultimelor două etape » Ce le-au transmis fanii despre play-out
 Calcule pe ultima sută  Patronul de la FCSB are trei variante pentru play-off + De ce l-a schimbat pe Ofri Arad la pauză
Superliga
22:06
Calcule pe ultima sută Patronul de la FCSB are trei variante pentru play-off + De ce l-a schimbat pe Ofri Arad la pauză
Citește mai mult
 Calcule pe ultima sută  Patronul de la FCSB are trei variante pentru play-off + De ce l-a schimbat pe Ofri Arad la pauză

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
gigi becali Radu Naum sexism fcsb metaloglobus derapaj iuliana demetrescu
Știrile zilei din sport
FCSB, la mâna rivalelor Calcule.  Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
Superliga
23.02
FCSB, la mâna rivalelor Calcule. Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
Citește mai mult
FCSB, la mâna rivalelor Calcule.  Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
Gură de aer pentru FCSB VIDEO Campioana  s-a impus categoric cu Metaloglobus și rămâne în cursa pentru play-off
Superliga
23.02
Gură de aer pentru FCSB VIDEO Campioana s-a impus categoric cu Metaloglobus și rămâne în cursa pentru play-off
Citește mai mult
Gură de aer pentru FCSB VIDEO Campioana  s-a impus categoric cu Metaloglobus și rămâne în cursa pentru play-off
Final de drum la Dinamo? Unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare
Superliga
23.02
Final de drum la Dinamo? Unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare
Citește mai mult
Final de drum la Dinamo? Unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare
Primă de top pentru Lucescu Cu ce sumă s-ar putea alege selecționerul, dacă va califica România la CM 2026
Nationala
23.02
Primă de top pentru Lucescu Cu ce sumă s-ar putea alege selecționerul, dacă va califica România la CM 2026
Citește mai mult
Primă de top pentru Lucescu Cu ce sumă s-ar putea alege selecționerul, dacă va califica România la CM 2026
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:00
Becali, nou derapaj sexist Patronul FCSB, taxat în direct de moderatorul Radu Naum pentru replica la adresa arbitrului: „Sunt curios dacă Demetreasca are ceva la piept”
Becali, nou derapaj sexist Patronul FCSB, taxat în direct de moderatorul Radu Naum pentru replica la adresa arbitrului: „Sunt curios dacă Demetreasca are ceva la piept”
22:57
Șumudică, în pericol! Tehnicianul poate fi dat afară după 9 meciuri consecutive fără victorie la Al Okhdood
Șumudică, în pericol! Tehnicianul poate fi dat afară după 9 meciuri consecutive fără victorie la Al Okhdood
22:00
FCSB, la mâna rivalelor Calcule. Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
FCSB, la mâna rivalelor Calcule.  Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
23:15
„Va fi pe viață și pe moarte” Darius Olaru și Daniel Bîrligea, despre lupta la play-off: „Stăm la mâna rezultatelor”
„Va fi pe viață și pe moarte”  Darius Olaru și Daniel Bîrligea, despre lupta la play-off: „Stăm la mâna rezultatelor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Top stiri din sport
Asociere inedită Cum a ajuns Nadia pe Instagramul unui star din  Premier League, într-o postare amuzantă
Campionate
23.02
Asociere inedită Cum a ajuns Nadia pe Instagramul unui star din Premier League, într-o postare amuzantă
Citește mai mult
Asociere inedită Cum a ajuns Nadia pe Instagramul unui star din  Premier League, într-o postare amuzantă
Becali, un nou derapaj sexist Avalanșă de jigniri după delegarea Iulianei Demetrescu la FCSB - Metaloglobus: „Ce să caute o femeie?!”
Superliga
23.02
Becali, un nou derapaj sexist Avalanșă de jigniri după delegarea Iulianei Demetrescu la FCSB - Metaloglobus: „Ce să caute o femeie?!”
Citește mai mult
Becali, un nou derapaj sexist Avalanșă de jigniri după delegarea Iulianei Demetrescu la FCSB - Metaloglobus: „Ce să caute o femeie?!”
Chivu pleacă de la Inter?! Un jurnalist spaniol anunță că un cunoscut antrenor  „are precontract pentru sezonul viitor cu nerazzurrii!”. Despre cine e vorba
Campionate
23.02
Chivu pleacă de la Inter?! Un jurnalist spaniol anunță că un cunoscut antrenor „are precontract pentru sezonul viitor cu nerazzurrii!”. Despre cine e vorba
Citește mai mult
Chivu pleacă de la Inter?! Un jurnalist spaniol anunță că un cunoscut antrenor  „are precontract pentru sezonul viitor cu nerazzurrii!”. Despre cine e vorba
„Să spună acum!” Basarab Panduru, mesaj tăios în cazul Mircea Lucescu: „Să nu așteptăm să se piardă cumva meciul cu Turcia”
Nationala
23.02
„Să spună acum!” Basarab Panduru, mesaj tăios în cazul Mircea Lucescu: „Să nu așteptăm să se piardă cumva meciul cu Turcia”
Citește mai mult
„Să spună acum!” Basarab Panduru, mesaj tăios în cazul Mircea Lucescu: „Să nu așteptăm să se piardă cumva meciul cu Turcia”

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 57 rapid 49 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
24.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share