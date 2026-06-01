„Am fost la 5 secunde de moarte” Rinat Ahmetov, tulburător, despre Lucescu, război, atentate, Ucraina și Shakhtar

Rinat Ahmetov, 59 de ani, interviu rar în care își amintește cum a preluat Shakhtar, într-o perioadă critică, vorbește despre relația cu Mircea Lucescu și întreaga situație legată de Shakhtar, Ucraina și Rusia.

Numai cifre rotunde. Pe 24 mai, Shakhtar a împlinit 90 de ani. Pe 21 septembrie, Rinat Ahmetov sărbătorește 60 de ani.

Cel mai bogat ucrainean este de 30 de ani președintele lui Shakhtar. Și patron, în același timp.

Ahmetov, la București și la Cracovia pentru Lucescu

Pe 9 aprilie, la două zile după dispariția lui Mircea Lucescu, Ahmetov a venit la București să-și ia adio de la cel mai mare antrenor român, care a pregătit 12 ani Shakhtar. „Să fiți mândri că e român”, spunea el atunci.

În aceeași zi, și-a încălcat promisiunea tot pentru Il Luce. Timp de 12 ani, din 2014, după anexarea Crimeei și a Donbasului, miliardarul nu mai fusese pe un stadion și voia să se întoarcă doar pe „Donbas”, arena rămasă în paragină la Donetsk.

Dar a fost la Cracovia pentru Shakhtar - Alkmaar, în turul „sferturilor” Conference League, să asiste la minutul de reculegere ținut în memoria lui Lucescu.

7,8 miliarde de dolari este averea lui Rinat Ahmetov, potrivit Forbes. Cel mai bogat ucrainean

Ahmetov: „ L-am urmat și am fost la cinci secunde de explozie”

Într-unul din rarele interviuri oferite presei, Ahmetov a vorbit pentru The Guardian despre Lucescu, război, atentate, Ucraina și Shakhtar.

I s-a reamintit că a devenit președintele lui Shakhtar în 1996, la un an după ce predecesorul său, Akhat Bragin, fostul lui partener de afaceri, murise într-un atentat cu bombă la stadion.

Rinat Ahmetov, la București, urcând în mașină. Foto: Imago

„A fost o tragedie, mi-era prieten. Mergeam cu mașina spre meci și, pentru că întârziaserăm cinci minute, a sărit afară și a fugit.

L-am urmat și am fost la cinci secunde de explozie. La cinci secunde de moarte. Dacă ar fi trăit, ar fi făcut lucruri minunate pentru Shakhtar”.

Nu a uitat nici cum a preluat clubul. Situația era critică.

După moartea lui Bragin, Shakhtar a fost abandonat. Echipa nu avea stadion, nici teren de antrenament, nici măcar autocar să meargă la meciuri. Jucătorii erau plătiți cu o sumă de nimic, 200 sau 300 de dolari pe lună. Clubul pierdea constant bani Rinat Ahmetov, patron Shakhtar

„Mulți oficiali guvernamentali, chiar și soția lui Bragin, m-au rugat să preiau Shakhtar. Aveam 30 de ani, nu eram sigur dacă ambițiile mele în afaceri se vor realiza și nu știam dacă aș putea avea succes la Shakhtar.

Am devenit președinte în octombrie 1996 și am anunțat că obiectivul nostru era să câștigăm campionatul. Toată lumea m-a numit nebun. Dinamo, cu Shevchenko și Rebrov, era în vârf și era greu să concurezi. Oamenii mă luau peste picior, dar nu mai râd acum”.

Dacă îmi iei fotbalul, îmi smulgi inima fără anestezie! Rinat Ahmetov, pentru The Guardian

„Când am câștigat, am plâns de fericire cu Lucescu. Când am pierdut, am plâns de tristețe”

Antrenorii străini la Shakhtar și, mai ales, Mircea Lucescu au format un capitol separat.

„Când am adus pentru prima dată un tehnician străin la Shakhtar, pe italianul Nevio Scala, oamenii m-au întrebat: «De ce nu ești patriot?». Pentru mine, un patriot nu este neapărat cineva născut sau crescut în Ucraina. Un patriot este cineva care lucrează pentru binele Ucrainei”, a afirmat Ahmetov.

Scala ne-a ajutat să câștigăm primul nostru campionat, în 2002. Nu se temea de Lobanovskyi ca mulți antrenori ucraineni ai acelor vremuri. Șapte ani mai târziu, cu Mircea Lucescu, am câștigat Cupa UEFA, iar eu am fost foarte mândru. Rinat Ahmetov, patron Shakhtar

De aici, relația cu Lucescu. „Am trăit împreună și durere, și bucurie. Când am câștigat, am plâns de fericire. Când am pierdut, am plâns de tristețe. În 12 ani, am câștigat 22 de trofee împreună.

Opiniile și preferințele noastre coincideau în mare măsură. Ne doream o echipă vibrantă și ofensivă. Am apreciat foarte mult munca pe care a depus-o în Turcia”.

Mi-am ascultat din nou inima. Ne-am întâlnit, am avut încredere unul în celălalt și, în cele din urmă, am obținut rezultate grozave. A fost un om foarte inteligent. Odihnească-se în pace! Rinat Ahmetov

„ Le-am zis marionetelor de la Kremlin: «Nu sunteți buni de nimic! Sunteți teroriști!»”

Ultimele vești despre „Donbas Arena”, la Donetsk, într-o regiune ocupată de ruși în plin război, nu puteau fi bune.

„Stadionul este într-o stare proastă. Întregul Donbas ocupat se află în aceeași situație”.

A făcut o paralelă între Donetsk înainte de ocupație și acum.

„În 2013, salariul mediu la Donetsk era doar puțin mai mic decât la Kiev și uitați-vă ce se întâmplă astăzi: mizerie, industrie în genunchi, oameni fără loc de muncă, fără bani. Și lipsa apei e o problemă gravă: unii așteaptă o săptămână pentru a face duș”.

Când a început ocupația, în 2014, am vorbit la Donbas Arena, spunându-le marionetelor de la Kremlin: „Nu sunteți buni de nimic! Sunteți teroriști! Trebuie să fiți dați afară! Înșelați oamenii! Băgați Donetskul în mormânt!”. Rinat Ahmetov

A adăugat în interviul pentru The Guardian: „Am pus pancarte în regiune cu mesajul «Un Donetsk fericit și un Donbas fericit nu pot fi decât parte dintr-o Ucraină unificată». Sunt întrebat ce le-aș spune astăzi oamenilor din regiunile ocupate. Le-aș zice același lucru”.

Cred că ne îndreptăm spre pace, treptat. Trupele lui Putin s-au blocat. Economia Rusiei reprezintă doar 2% din PIB-ul global. Și cât investește Rusia în tehnologie? Zero! E mai puțin pregătită pentru bătălia de mâine. Investește mulți bani în acest război împotriva vecinilor, chiar dacă noi nu am reprezentat niciodată o amenințare pentru Rusia Rinat Ahmetov

