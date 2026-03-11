„Infantino nu e bun la politică” Michel Platini, atac la adresa șefului FIFA: „Nu era președintele de care avea nevoie fotbalul”

Michel Platini (70 de ani), fost mare internațional francez și fost președinte al UEFA, a lansat noi critici la adresa actualului președinte al FIFA, Gianni Infantino (55 de ani).

Deși îl consideră foarte muncitor, Platini susține că Infantino nu are profilul potrivit pentru a conduce fotbalul mondial.

Triplu câștigător al Balonul de Aur, Michel Platini are în prezent o relație tensionată cu Gianni Infantino, fostul său colaborator din perioada în care conducea UEFA.

Michel Platini, despre Gianni Infantino: „Nu cred că era președintele de care avea nevoie fotbalul”

„Am spus deja că Gianni Infantino a fost un foarte bun secretar general, un număr doi, dar nu un bun număr unu. Face politică, dar nu cred că este bun la politică

Este un bun administrator. Nu este carismatic și nu cred că spune lucruri corecte. Când și-a depus candidatura, nu am fost cu adevărat de acord să o facă, pentru că nu cred că era neapărat președintele de care avea nevoie fotbalul.

Totuși, este un om pasionat de fotbal, care nu doarme mult și muncește enorm. Ca secretar general era foarte bun, îi făcea pe toți să lucreze, dar a fi președinte este altceva. Trebuie să fii numărul 10”, a spus Platini, conform rmcsport.bfmtv.com.

41 de goluri a marcat Platini în cele 72 de meciuri jucate în tricoul naționalei Franței. A jucat pentru echipele Nancy, Saint-Etienne și Juventus și a câștigat Balonul de Aur de trei ori (1983, 1984, 1985)

Platini i-a reproșat fostului său colaborator și apropierea de lideri influenți din mediul politic și economic.

„Este foarte mare fan al oamenilor care sunt bogați și au putere. A fost mereu așa. Dar când era secretar general avea un președinte și alte persoane la UEFA care îl gestionau”, a mai declarat fostul fotbalist.

FOTO: Gianni Infantino, la Consiliul pentru Pace al lui Donal Trump

Relația dintre Platini și Infantino s-a deteriorat în ultimii ani, pe fondul scandalului juridic care l-a vizat pe fostul președinte al UEFA.

Platini a susținut în repetate rânduri că Infantino și apropiați ai acestuia ar fi contribuit la declanșarea anchetei care i-a blocat candidatura la conducerea FIFA în 2015.

Cazul viza o plată de două milioane de franci elvețieni făcută în 2011 de FIFA către Platini, la ordinul fostului președinte al forului mondial, Sepp Blatter, fără o justificare contractuală scrisă.

După aproape un deceniu de proceduri judiciare, instanțele elvețiene au decis anul trecut achitarea definitivă a lui Platini și Blatter.

În prezent, fostul internațional francez afirmă că nu crede că Infantino a orchestrat întreaga situație, dar consideră că acesta a profitat de contextul creat.

Cred că Infantino a profitat de problemele mele, dar nu ca să îmi facă rău. Nu cred că a vrut asta. Apoi m-a implicat într-un dosar penal pentru că nu voia să revin, este adevărat, dar nu el este la originea acestei afaceri. Michel Platini, fost președinte UEFA

