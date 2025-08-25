Grealish s-a dezlănțuit la Everton Jucătorul împrumutat de la Manchester City a impresionat la primul meci ca titular

EVERTON - BRIGHTON 2-0. Jack Grealish (29 de ani) a fost desemnat „omul meciului” la prima sa apariție ca titular în tricoul „caramelelor”.

Împrumutat în această vară de la Manchester City, Jack Grealish a evoluat doar 20 de minute pentru Everton în prima partidă a sezonului, eșecul cu Leeds United, 0-1, fiind introdus pe finalul meciului.

Jack Grealish, omul meciului la primul meci ca titular pentru Everton!

Lucrurile s-au schimbat însă la duelul cu Brighton. David Moyes l-a titularizat pe mijlocașul englez, iar acesta l-a răsplătit așa cum se cuvinte.

Grealish a fost decisiv la ambele goluri marcate de Everton. Prima dată, în minutul 23 la reușita lui Iliman Ndiaye, iar apoi la cea a lui James Garner, în debutul reprizei secunde.

Rezumatul meciului poate fi văzut AICI.

Fostul jucător al celor de la Aston Villa i-a încântat pe fanii prezenți pe Hill Dickinson Stadium, noul stadion al celor de la Everton, și cu driblinguri de efect, fiind aplaudat la scenă deschisă în momentul în care a fost schimbat.

Împrumutul lui Grealish la Everton expiră la finalul sezonului. Dacă vor dori să îl păstreze pe mijlocașul englez, „caramelele” vor trebui să plătească 58 de milioane de euro.

