„Mai bine jucam în 10” Patronul FCSB a măturat cu 3 jucători: „Sunt penibil eu când vorbesc” + a anunțat noul obiectiv +38 foto
Denis Alibec, pe lista neagră a lui Becali după eșecul cu FC Argeș. Foto: Raed Krishan
„Mai bine jucam în 10” Patronul FCSB a măturat cu 3 jucători: „Sunt penibil eu când vorbesc” + a anunțat noul obiectiv

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 25.08.2025, ora 00:11
alt-text Actualizat: 25.08.2025, ora 00:13
  • FCSB - FC ARGEȘ 0-2. Gigi Becali, patronul campioanei, a vorbit despre un nou eșec al echipei sale care a ajuns la 14 puncte de liderul Craiova.

După un nou eșec în Liga 1, patronul FCSB a avut 3 ținte: Dennis Politic, Denis Alibec și Octavian Popescu. Singurii care au scăpat de critici au fost Florin Tănase, Lixandru, Toma și noul transfer Thiam.

„Mai suportăm mult?" Jucătorii de la FCSB, băgați în ședință de galerie: „Dacă vreți să ne mai vedeți aici..."
„Mai suportăm mult?” Jucătorii de la FCSB, băgați în ședință de galerie: „Dacă vreți să ne mai vedeți aici...”
„Mai suportăm mult?” Jucătorii de la FCSB, băgați în ședință de galerie: „Dacă vreți să ne mai vedeți aici...”

FCSB - FC Argeș 0-2. Gigi Becali: „Nu poți câștiga în 3 jucători”

„Nu știu ce se întâmplă. N-am idee, de unde să am idei. Fotbalul se joacă bărbătește și în viteză. Poate am greșit și eu. De fapt, sigur am greșit. Decât să-l bagi pe Politic, care nu joacă nimic, mai bine îl lași pe Olaru. Decât să-l bagi pe George, mai bine îl lași pe Cisotti că sigur face ceva.

Mai bine jucam cu Thiam cum mi-am dorit. Am vorbit cu MM și mi-a zis că s-a antrenat Alibec bine, că Thiam e obosit. Poate era altceva cu Thiam. Dar nu poți câștiga meciul cu un jucător, iar în prima repriza a fost doar Tănase. Bine, au mai jucat și Toma, și Lixandru. Dar nu poți în 3 jucători.

O să intre Thiam. L-am văzut acum, e fotbalist. Alibec? O să aibă și el, dar mai puține. Păi, l-am văzut pe Thiam. O repriză, dar a fost activ, așa obosit cum era”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

VIDEO. Primul gol marcat de FC Argeș în victoria cu FCSB

Obiectiv: play-off-ul!

Patronul FCSB a avut o rugăminte pentru moderatorul Radu Naum, să nu mai fie sunat după meciuri! Apoi a dezvăluit noul obiectiv al echipei, play-off-ul: „Eu v-aș ruga să nu mă mai sunați că sunt penibil eu când vorbesc. Eu răspund din politețe ca să nu ziceți că dau bir cu fugiții pentru că pierdem.

Știți când să mă sunați? Când o să fim în play-off, dacă o să fim. Dacă te bate Argeș 2-0 și tu ai o ocazie și nu dai gol, atunci ce pretenții să ai? Nu mă gândesc la campionat, mă gândesc la play-off. Prima dată în viața mea când zic că e obiectiv play-off-ul”.

FCSB - FC Argeș
FCSB - FC Argeș

FCSB - FC Argeș FCSB - FC Argeș FCSB - FC Argeș FCSB - FC Argeș FCSB - FC Argeș
Politic luat la țintă: „Dormi pe teren!”

Gigi Becali a luat în colimator vedetele echipei sale. Cei mai criticați au fost Dennis Politic, Denis Alibec și Tavi Popescu.

„Asta este situația. De unde m-am lăudat și am crezut că avem cea mai bună echipă... Tot am zis că Politic e ce trebuie, dar nu se poate să dormi pe teren ca fotbalist. Dacă dormi pe teren, nu știu dacă și-a revenit fizic.

Problema e jocul echipei. Prea lent, prea previzibil. Trebuie să joci în viteză, nu poți să joci doar cu Tănase. Alibec n-a contat, a făcut doar o fază.

La Craiova au intrat niște jucători care au făcut diferența, la noi a intrat Politic. Mai bine jucam în 10. Apoi George Popescu, iar jucam în 10. Stoian? Trebuia să-l bag că nu mai puteam copilul ăla, Toma. Thiam a intrat bine”, a adăugat patronul FCSB.

MM tot zice să-l băgăm pe Popescu că-l distrugem. L-am băgat... Noi trebuie să câștigăm meciuri! Și primul gol pe care l-am luat e din cauza lui. Pierde duelul, nu sare la cap. Dormi îmbrăcat? Păi, sări la cap ca să câștigi duelul. Ești bărbat, câștigă mingea. Gigi Becali, despre Tavi Popescu

11:05
