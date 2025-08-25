Cum arată „victima” lui Ngezana FOTO+VIDEO. Mario Tudose, după ce a fost făcut KO de fundașul FCSB: „Foarfecă direct în capul meu! Am avut amețeli” +3 foto
Cum arată „victima” lui Ngezana FOTO+VIDEO. Mario Tudose, după ce a fost făcut KO de fundașul FCSB: „Foarfecă direct în capul meu! Am avut amețeli”

  • FCSB - FC Argeș 0-2. Mario Tudose (20 de ani), fundașul piteștenilor, a vorbit despre faza controversată din prima repriză, când a fost scos din joc de Siyabonga Ngezana (28 de ani).

Mario Tudose, titular de bază la FC Argeș, a fost lovit cu tibia direct în figură la o reluare din foarfecă a lui Siyabonga Ngezana, la o fază petrecută în minutul 24.

Vizibil afectat de lovitura primită, stoperul piteștenilor a mai rezistat doar un sfert de oră pe teren, fiind schimbat de Bogdan Andone cu Yanis Pîrvu.

FCSB - FC Argeș 0-2. Mario Tudose: „Am avut ceva amețeli pe teren”

După fluierul de final, fostul jucător trecut prin curtea celor de la Benfica a explicat cu lux de amănunte ce s-a întâmplat. Mai mult decât atât, pe fața acestuia se putea observa și urma lăsată de lovitura primită de la Ngezana.

Cum arată Mario Tudose după ce a fost lovit de Ngezana FOTO GOLAZO.ro
Cum arată Mario Tudose după ce a fost lovit de Ngezana FOTO GOLAZO.ro

„Mă simt mai bine acum, însă, din păcate, nu am mai reușit să continui meciul după lovitura încasată... Am avut ceva amețeli pe teren și am zis că nu are rost să rămân să joc, să risc ceva mai grav.

Nu știu cum e regulamentul, dar m-a lovit din plin! Arbitrul mi-a spus că nu a fost cu intenție, că Ngezana a căutat mingea, dar el a făcut foarfecă direct în capul meu”, a afirmat Tudose.

Mario Tudose: „Am băgat capul în contre”

Mario a tras și primele concluzii după victoria mare obținută de FC Argeș. De asemenea, stoperul a fost întrebat dacă alb-violeții sunt cu gândul la play-off, având în vedere că au urcat pe locul 5, în urma succesului de pe Arena Națională.

„E o victorie foarte importantă pentru noi, contra campioanei României, chiar aici, la ea acasă. Când joci într-un asemenea meci, te motivezi altfel, iar victoria se simte mai frumos.

Cred că atitudinea noastră a făcut diferența, ne-am luptat pentru fiecare minge, am băgat materiale, am băgat capul în contre, cum se spune pe românește și cred că asta ne-a ajutat cel mai mult.

E greu de spus dacă avem lot de play-off. Noi o luăm meci cu meci, pas cu pas și încercăm să adunăm cât mai multe puncte. Dacă la final va fi să intrăm în play-off, ne vom lupta la fel cum am făcut-o și până acum.

De îmbunătățit ne putem îmbunătăți atât individual, cât și ca joc. Suntem o echipă bună și cred că vom crește frumos în acest campionat”, a concluzionat Tudose.

VIDEO. Golul marcat de Adel Bettaieb în FCSB - FC Argeș, scor 0-2

