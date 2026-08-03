Interes din Liga 1 pentru Kevin Ciubotaru Măldărășanu a vorbit despre viitorul fotbalistului dorit în trecut de FCSB: „M-a întrebat de el”

Marius Măldărășanu (51 de ani), fostul antrenor al celor de la Hermannstadt, a dezvăluit că a fost contactat de o echipă din România pentru informații despre Kevin Ciubotaru (22 de ani), fundașul rămas sub contract cu formația sibiană.

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În ultimele sezoane, FCSB s-a interesat de Ciubotaru, însă transferul nu s-au concretizat.

Marius Măldărășanu a vorbit despre viitorul lui Ciubotaru: „ M-a sunat cineva și m-a întrebat de el”

Fostul antrenor al sibienilor nu a dezvăluit numele clubului interesat de fundaș.

„Eu i-am transmis lui Kevin, acum vreo săptămână, că m-a sunat cineva și m-a întrebat de el. O echipă din țară.

Este un jucător tânăr și va prinde o echipă cu siguranță”, a spus Măldărășanu, conform sport.ro.

Ciubotaru mai are contract cu Hermannstadt până în vara lui 2028.

600.000 de euro este cota de piață a fundașului stânga, conform Transfermarkt

Ciubotaru a jucat 25 de meciuri sub comanda lui Marius Măldărășanu. În carieră, fundașul a mai evoluat la Unirea Ungheni, Rangers B și Parma Primavera.

Marius Măldărășanu s-a despărțit de Hermannstadt în decembrie 2025, după 187 de meciuri pe banca formației sibiene.

În mandatul său, echipa a promovat în Superligă, a ajuns într-o finală a Cupei României și a încheiat un sezon pe locul 7.

Hermannstadt a retrogradat în Liga 2 sezonul anterior, însă finanțatorii au decis retragerea echipei și desființarea clubului, conform turnulsfatului.ro.

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