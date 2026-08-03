Interes din Liga 1 pentru Kevin Ciubotaru Măldărășanu a vorbit despre viitorul fotbalistului dorit în trecut de FCSB: „M-a întrebat de el”

- Marius Măldărășanu (51 de ani), fostul antrenor al celor de la Hermannstadt, a dezvăluit că a fost contactat de o echipă din România pentru informații despre Kevin Ciubotaru (22 de ani), fundașul rămas sub contract cu formația sibiană.
În ultimele sezoane, FCSB s-a interesat de Ciubotaru, însă transferul nu s-au concretizat.
Marius Măldărășanu a vorbit despre viitorul lui Ciubotaru: „M-a sunat cineva și m-a întrebat de el”
Fostul antrenor al sibienilor nu a dezvăluit numele clubului interesat de fundaș.
„Eu i-am transmis lui Kevin, acum vreo săptămână, că m-a sunat cineva și m-a întrebat de el. O echipă din țară.
Este un jucător tânăr și va prinde o echipă cu siguranță”, a spus Măldărășanu, conform sport.ro.
Ciubotaru mai are contract cu Hermannstadt până în vara lui 2028.
Ciubotaru a jucat 25 de meciuri sub comanda lui Marius Măldărășanu. În carieră, fundașul a mai evoluat la Unirea Ungheni, Rangers B și Parma Primavera.
Marius Măldărășanu s-a despărțit de Hermannstadt în decembrie 2025, după 187 de meciuri pe banca formației sibiene.
În mandatul său, echipa a promovat în Superligă, a ajuns într-o finală a Cupei României și a încheiat un sezon pe locul 7.
Hermannstadt a retrogradat în Liga 2 sezonul anterior, însă finanțatorii au decis retragerea echipei și desființarea clubului, conform turnulsfatului.ro.