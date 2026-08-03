Cum arată „Arcul de Triumf” înainte de FCSB - Farul FOTO: Gazonul nu se prezintă grozav, iar duminică joacă și Dinamo pe Arc

Stadionul „Arcul de Triumf” găzduiește în această seară partida dintre FCSB și Farul Constanța, programată de la ora 21:30, în etapa #3 din Superliga.

Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Complexul Sportiv Național a publicat imagini de la ultimele pregătiri, însă starea gazonului ridică semne de întrebare înaintea meciului.

Cum arată „Arcul de Triumf” înainte de FCSB - Farul

Angajații arenei lucrau la gazon cu doar câteva ore înaintea startului. Terenul era tuns, însă printre firele de iarbă se pot vedea mai multe imperfecțiuni și porțiuni de pământ.

„Ultimele pregătiri sunt în plină desfășurare pe Stadionul Arcul de Triumf pentru partida din această seară dintre FCSB și Farul Constanța, programată la ora 21:30

Pentru Farul, Arcul de Triumf a devenit, în ultimii ani, casa din Capitală, așa cum au mărturisit chiar reprezentanții clubului încă de la primele meciuri disputate aici.

Pentru FCSB, este deja a patra partidă găzduită pe acest stadion, o arenă pe care a obținut rezultate foarte bune”, au transmis reprezentanții complexului pe Facebook.

FCSB a ales „Arcul de Triumf” după ce conducerea clubului s-a plâns de starea terenului de pe Stadionul Steaua.

Mihai Stoica a anunțat că echipa nu va mai juca în Ghencea, după meciurile cu FC Argeș și FK Auda, în care suprafața de joc s-a prezentat în condiții slabe.

Ai văzut cum mirosea pe stadion? Sus mirosea, nu sunt vinovați cei care administrează stadionul, este o ciupercă. Nu se poate juca fotbal acolo. Soluția este să jucăm pe alt stadion Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB

Suprafața de joc trebuie să suporte două partide de campionat într-un interval de cinci zile.

Arena va fi folosită din nou la finalul săptămânii. Dinamo urmează să o întâlnească pe FC Voluntari în etapa #4 din Superliga, meciul fiind programat sâmbătă, 8 august, de la ora 21:30.

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