Fază uluitoare în Africa de Sud VIDEO. Portarul a ieșit 5 metri în afara careului și a luat mingea în brațe. Explicația i-a surprins pe toți

Sipho Gift Maseti, portarul echipei TS Galaxy, a fost protagonistul unui moment bizar, duminică, în timpul meciului disputat pe terenul lui Siwelele, scor 2-2.

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Partida din prima etapă a campionatului din Africa de Sud a fost una spectaculoasă. Gazdele au condus de două ori (Jeza '29, Pule '55), însă oaspeții au revenit de fiecare dată (Letsoalo '51, Zulu '71).

Portarul lui TS Galaxy, moment incredibil în meciul cu Siwelele

În minutul 90+3 al duelului de pe Toyota Stadium din Bloemfontein, un jucător al celor de la Siwelele a trimis mingea departe de propria poartă, încercând să lanseze un contraatac.

Mingea a aterizat în cealaltă jumătate de teren, a țopăit de câteva ori, iar Zulu a protejat-o până a ajuns la Maseti. A urmat un moment de neînțeles: portarul lui TS Galaxy a luat balonul în brațe, deși se afla la peste 20 de metri distanță de propria poartă.

Un adversar aflat în apropiere a început să dea alert din mâini, cerând ca Maseti să fie eliminat, iar arbitrul nu a ezitat și a scos cartonașul roșu din buzunar.

Ce s-a întâmplat, de fapt? Se pare că o linie abia vizibilă l-a făcut pe Maseti să creadă că încă se afla în careu! Echipa de rugby Free State Cheetahs a disputat recent meciuri pe acest teren, scrie iol.co.za.

TS Galaxy a reușit să reziste în inferioritate numerică timp de trei minute, iar meciul s-a terminat la egalitate, scor 2-2.

PSL keepers is too funny🤣🤣🤣 pic.twitter.com/FIlYDZX0Sq — Football is Life (@HumbleBarcaneer) August 2, 2026

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