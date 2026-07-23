„O nouă navă spațială pentru copilul-problemă” FOTO: Jake Paul și-a cumpărat un model Tesla Cybertruck modificat. Costă peste 300.000 de dolari

Jake Paul, boxer american și unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din lume, și-a mărit impresionanta colecție auto cu un model Tesla Cybertruck complet transformat de Mansory, o companie germană specializată în modificarea și personalizarea mașinilor de lux și supercarurilor.

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Noua achiziție a lui Jake Paul este departe de aspectul unui Cybertruck obișnuit. Mașina a trecut prin programul de personalizare „Elongation”, iar rezultatul este un vehicul care pare desprins dintr-un film SF.

FOTO: Tesla Cybertruck, modificat de Mansory. Design extrem: arată ca un tanc din viitor

Mansory are reputația de a crea mașini care nu trec neobservate. Stilul companiei este deseori descris ca fiind extravagant, cu design agresiv și configurații pe care producătorii de serie nu le oferă.

Caroseria a primit un kit widebody din fibră de carbon forjată, aripi evazate, spoilere redesenate și un eleron spate dublu, în timp ce plafonul este echipat cu proiectoare LED suplimentare.

Aspectul este completat de un set impresionant de jante Mansory FD.15 de 26 de inchi, care transformă Cybertruck-ul într-o adevărată bestie pe roți.

Habitaclul minimalist specific Tesla a fost înlocuit cu un decor exclusivist, finisat în piele premium și Alcantara, într-o combinație de alb și albastru, completată de numeroase inserții din fibră de carbon.

Modelul păstrează performanțele care au făcut celebru Cybertruck-ul.

Pickup-ul electric dispune de tracțiune integrală, suspensie pneumatică adaptivă, direcție steer-by-wire și sistemul multimedia specific Tesla, iar autonomia poate depăși 500 de kilometri, în funcție de versiunea de bază utilizată.

O nouă navă spațială pentru copilul-problemă. Numai victorii, atât în ring, cât și în afara lui, Jake Paul Descrierea făcută de Mansory pe Instagram

Cât costă bolidul lui Jake Paul

Mansory nu publică prețurile oficiale pentru astfel de proiecte personalizate, dar publicațiile de specialitate estimează că valoarea totală a mașinii depășește 300.000 de dolari.

Prin comparație, un Tesla Cybertruck standard pornește în SUA de la aproximativ 60.000 de dolari, însă modificările realizate de firma german multiplică valoarea automobilului de câteva ori.

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