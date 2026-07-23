Propuneri noi pentru Legea Sportului Cristian Brian, deputat USR, a cerut sancțiuni privind alocarea bugetelor către copii și juniori: „Amendă personală”
Cristian Brian
Diverse

Propuneri noi pentru Legea Sportului Cristian Brian, deputat USR, a cerut sancțiuni privind alocarea bugetelor către copii și juniori: „Amendă personală”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 11:40
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 11:40
  • Cristian Brian (36 de ani), deputat USR și vicepreședinte al Comisiei pentru Tineret și Sport, a vorbit despre o modificare propusă în privința Legii Sportului, pe care a inițiat-o la ultima sesiune parlamentară.
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Pe lângă introducerea blaturilor și aranjamentelor în Codul Penal, prezentată anterior, pe larg, de GOLAZO.ro, politicianul a cerut o modificare legată și de lipsa de sancțiuni în ceea ce privește alocarea bugetelor către categoriile de copii și juniori.

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Cristian Brian: „Am introdus și sancțiuni pentru operatorul de credite”

Într-un dialog cu GOLAZO.ro, Cristian Brian a explicat ce presupune inițiativa formulată în urmă cu câteva săptămâni, la 4 ani distanță după ce tot USR iniția legea care urma să ducă la alocarea a 30% dintre banii unei insituții către formarea tinerilor.

„În ultima zi de sesiune parlamentară am amendat Legea Sportului, mai exact paragraful cu 30% de la copii și juniori.

Dacă în mandatul trecut USR a depus o lege prin care minimum 30% din fondurile alocate de primării către sport să meargă la copii și juniori, în acel moment ne-au trecut legea, doar că n-aveam sancțiuni. Adică, mai degrabă, o declarație politică.

Acum am introdus și sancțiuni, inclusiv sancțiune personală pentru operatorul principal de credite.

Deci, dacă va trece, deși mă îndoiesc la cum am văzut că se pune problema, cine nu va respecta legea și nu va da o treime din banii de sport către copii și juniori va fi amendat. Nu va avea posibilitatea să finanțeze structuri sportive, ba chiar va primi amendă personală.

Altă inițiativă depusă chiar înainte ca sesiunea să se termine e cea cu incriminarea aranjării meciurilor. Cu închisoare de la 6 luni la 4 ani.

Acestea două sunt pe circuit și vedem ce se mai întâmplă. Dar au fost depuse chiar înainte să se termine sesiunea parlamentară”, a declarat Cristian Brian.

Cristian Brian: „Ne plângem că nu avem baze sportive, iar, când le avem, sunt gestionate prost”

Ulterior, politicianul a vorbit și despre amendamentele depuse de USR în urmă cu an, prin care cereau ca sumele alocate de ANS către federații, respectiv modul în care acestea sunt direcționate către sportivi și alți membri, să fie transparente.

Deputatul a explicat ce s-a întâmplat în Parlament și speră ca, după ultimul audit al Curții de Conturi, ANS să acționeze în legalitate, în urma plângerilor penale:

„Au fost respinse toate (n.r. - amendamentele depuse) de comisiile de la Cameră. Au fost adoptate în Senat, dar la Cameră, care este decizională, au fost respinse. Atât în Comisia de Sport, cât și în Comisia de Învățământ, cu voturile parlamentarilor PSD și AUR.

Din păcate, nu (n.r. - nu s-a vrut ca totul să fie transparent). Amendamentele noastre erau, mai degrabă, pe finanțarea entităților, adică pe ce înseamnă premieri, și pe cum se alocă fondurile în primă fază pentru federații sportive, dar și pentru cluburi sportive.

Acum, ceea ce ține de bază materială e altă poveste, dar, în pachetul pe care l-am depus anul trecut, existau și niște prevederi care obligau cumva ANS-ul să facă controale și să aibă o listă anuală cu toate controalele care s-au făcut, toate neregulile găsite și sancțiunile aplicate.

Pentru că raportul Curții de Conturi de data trecută ne arăta că atunci când s-au cheltuit sumele aiurea, nu s-a aplicat nicio sancțiune. Acum avem un nou raport de audit (n.r. - cel din urmă cu câteva zile), de data asta pe baze sportive.

Mă gândesc că din nou Agenția pentru Sport nu a aplicat nicio sancțiune, dar, de data asta, din ce am citit și în comunicatul de presă transmis de cei de la Curtea de Conturi, am înțeles că au făcut și niște plângeri penale pe toate neregulile găsite cu înstrăinarea bazei materiale, cu anumite lucruri care sunt chiar penale.

Și sper că acum, din ce am văzut și în raportul de audit, le-au dat o perioadă, nu știu, câteva luni de zile sau poate chiar un an, să se pună în legalitate cu toate și Agenția pentru Sport va avea la dispoziție o anumită perioadă de timp să se ocupe de respectiva bază materială.

Dar e trist cumva, pentru că, pe de o parte, ne plângem că nu avem baze sportive, pe de altă parte, când le avem, sunt gestionate prost, ba chiar înstrăinate sau statul român dă bazele gratuit cuiva, iar persoana respectivă, nu știu.. Face profit de pe ele fără să…”, a mai transmis Cristian Brian.

Inițiativa USR de anul trecut a venit la câteva zile distanță după ce GOLAZO.ro a publicat o serie de nereguli grave de la ANS, în ceea ce privește alocarea banilor și premierile fără criterii clare.

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