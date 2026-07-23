Dispare un club istoric Echipa trebuie  să predea cheile stadionului până la 31 iulie » Ce au făcut fanii

Boavista, unul dintre cluburile istorice ale fotbalului portughez, traversează cel mai grav moment din existența sa.

Intrată în insolvență și sufocată de probleme financiare, formația din Porto a primit ordinul de a-și înceta activitatea.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Clubul trebuie să elibereze stadionul Bessa și spațiile adiacente până la 31 iulie.

Boavista, la un pas de dispariție

Decizia a venit după ce clubul nu a mai reușit să acopere deficitul lunar necesar funcționării, aproximativ 55.000 de euro, conform publico.pt.

Administratorul judiciar a decis atunci închiderea activităților desfășurate la Estádio do Bessa, iar clubul a fost informat că trebuie să predea cheile instalațiilor până la 31 iulie.

În lipsa unei soluții, următorul pas ar putea fi lichidarea clubului.

1.500 de sportivi din 31 de secții sunt afectați de decizia de închidere a clubului

Între timp, însă, fanii s-au mobilizat. O campanie de strângere de fonduri a reușit să adune suma necesară (aproximativ 50.000 €) pentru a încerca redeschiderea bazelor sportive.

Asta nu rezolvă datoria totală a clubului, estimată la aproximativ 150 de milioane de euro, ci doar oferă o șansă de a evita închiderea imediată.

Boavista a solicitat aprobarea instanței și colaborarea administratorului judiciar pentru continuarea activității, conform rtp.pt.

Clubul încearcă acum să evite definitiv colapsul printr-un plan de redresare, conform unui comunicat transmis de club.

Cei care contribuie cu cel puțin 50 de euro primesc un tricou realizat special pentru această inițiativă, cu sprijinul sponsorului Kelme.

În paralel, Panteras Negras, principalul grup de suporteri al Boavistei, a anunțat că echipa creată de fani, Panteras Negras Footballers Club, va încerca să ducă mai departe tradiția și identitatea clubului, în cazul dispariției acestuia.

Boavista, nume important în fotbalul portughez

Boavista a fost fondată în 1903 și este unul dintre puținele cluburi care au reușit să spargă dominația tradițională a marilor forțe Benfica, Porto și Sporting.

Cea mai mare performanță internă a venit în sezonul 2000-2001, când formația din Porto a cucerit singurul titlu de campioană din istoria sa.

Clubul mai are în palmares cinci Cupe ale Portugaliei și trei Supercupe.

Boavista a avut și apariții importante în Europa, cea mai notabilă fiind calificarea până în semifinalele Cupei UEFA în sezonul 2002-2003.

2024-2025 a fost sezonul în care Boavista a retrogradat din prima ligă portugheză. Ulterior, clubul nu a reușit să îndeplinească toate condițiile necesare pentru înscrierea în competițiile profesioniste, iar problemele financiare s-au agravat

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport