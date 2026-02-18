Jaqueline Cristian (27 de ani, #39 WTA) a fost învinsă de Mirra Andreeva (18 ani, #7 WTA), scor 5-7, 3-6, în optimile turneului WTA 1000 de la Dubai.

În ciuda eliminării, românca va bifa cea mai bună clasare din carieră.

După ce a trecut în primele tururi de Petra Marcinko și Ella Seidel, jucătoare aflate sub ea în clasamentul mondial, Jaqueline a avut parte miercuri de o adversară mult mai dificilă.

Jaqueline Cristian, învinsă de Mirra Andreeva la WTA Dubai

Cristian și Andreeva au avut mari probleme la serviciu în primul set al confruntării din Emiratele Arabe Unite, 9 dintre cele 12 game-uri fiind câștigate de jucătoarea aflată la primire. Mirra a reușit cu un break în plus și s-a impus cu 7-5, după aproape o oră de joc.

Tânăra sportivă din Rusia a început setul secund cu un nou game câștigat la retur, Jaqueline a reușit să revină și să treacă în avantaj (3-2), însă partida s-a terminat după ce Andreeva și-a trecut în cont patru game-uri la rând (6-3).

49.250 de dolari va primi Jaqueline Cristian pentru prezența în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Dubai. Și 120 de puncte WTA

Grație parcursului din Emirate, Jaqueline se află pe locul 32 în ierarhia mondială, dar va fi depășită de câștigătoarea meciului dintre Sorana Cîrstea și filipineza Alexandra Eala, programat tot miercuri, de la ora 18:30.

Ar putea fi întrecută și de Antonia Ruzic (23 de ani, #67 WTA), însă doar în cazul în care croata va ajunge în finala competiției de la Dubai.

Cel mai probabil, Cristian va începe săptămâna viitoare pe poziția 33 în clasamentul WTA, îmbunătățindu-și astfel cea mai bună clasare din carieră (locul 35, pe 19 ianuarie 2026).

Mirra Andreeva se va duela în sferturi cu Amanda Anisimova (24 de ani, #6 WTA), după ce a doua favorită a turneului a trecut cu 6-1, 6-3 de Janice Tjen (23 de ani, #46 WTA).

